AMD'nin yeni tepe yöneticisi Lisa Su oldu

Halef ve selef yanyana: Lisa Su ve Rory Read

Yeniden yapılanma içerisinde olan AMD, tüm dünyadaki faaliyetlerden sorumlu yönetici Lisa Su'yu yeni başkan ve tepe yöneticisi olarak atadı. Lenovo'dan transfer edilen 52 yaşındaki Rory Read yönetimi altında finansal stabilite konusunda önemli adımlar atan AMD, şirket tarihinin ilk kadın yöneticisi olan Lisa Su ile teknolojik atılımlar yapmayı hedefliyor.

Intel'in ardından ikinci büyük x86 işlemci üreticisi olan AMD, başta oyun konsolları olmak üzere bazı alanlarda pazar liderliği yapıyor. Yeniden yapılanma çerçevesinde işgücünün hatırı sayılır bir kısmı ile yollarını ayıran ve buna paralel faaliyet giderlerini %30 azaltan AMD, mevcut profili çerçevesinde enerjisinin önemli bir kısmını çip tasarımlarında kullanıyor.

Dünyanın en saygın mühendislik okulu olarak gösterilen Massachusetts Institute of Technology ya da daha bilinen ismiyle MIT'de elektrik mühendisliği üzerine doktora yapan Lisa Su, AMD'ye katılmadan önce Freescale'de ağ ve çoklu ortam çiplerinden sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak çalışıyordu. Mesleki kariyerinde 13 yıllık IBM ve Texas Instruments macerası gibi tecrübeleri de olan Lisa Su, iddialı bir profile sahip.

Koltuğu teslim alacağı Rory Read tarafından 2012 yılında AMD'ye alınan ve kısa sürede hızlı bir şekilde yükselen Lisa Su kendisini ve hedeflerini "çok rekabetçiyimdir, kazanmak için geldim" şeklinde tanımlıyor. Yeni tepe yöneticisinin, AMD adına doğru bir tercih olduğu çünkü şirketin büyümek istediği alanlarda ciddi tecrübesi olduğu ifade ediliyor.

Ürün seviyesinde hızlı bir büyüme hedefi olan AMD'de, Lisa Su doğrudan ürünlerle ilgilenen bir yönetici olarak dümene geçeceğinden, kan uyumunun üst düzey olacağı öngörülüyor. Ayrıca AMD'nin, gömülü sistemler ve ihtiyaca yönelik özelleştirilmiş silikon tasarımlarında büyümek istediği biliniyor. Lisa Su'nun arkaplanına baktığımızda da Freescale ve Texas Instruments gibi firmalarda, bu konular üzerine yöneticilik yaptığı görülüyor.

Kendisini "geek" olarak tanımlayan Lisa Su, sadece AMD içerisinde değil, yarıiletken endüstrinin genelinde de çok saygı duyulan bir isim. Çok istekli ve yetenekli bir ekip ile birlikte olduğunu söyleyen Lisa Su'nun, tepe yöneticisi koltuğunda nasıl bir yön tayin edeceği henüz bilinmiyor. Silikon dünyasında yeni bir tasarım ya da mimari geliştirmenin uzun soluklu bir maraton olduğunu düşündüğümüzde, bugünden yarına hızlı bir değişim olması pek mümkün görünmüyor. Kaldı ki, önümüzdeki iki sene içerisinde AMD'de göreceğimiz yeni ürünlerin pek çoğunun karar sürecinde, Lisa Su'nun da olduğu biliniyor.

Pazarın çok hızlı değiştğini ve tamamiyle kullanıcılara yoğunlaşacağını söyleyen Lisa Su, gelecekte 50 milyar bağlantılı cihaz olacağı ve AMD'yi mümkün olduğu çok cihaza yaymak istediğini söylüyor. 42 yaşında olan Lisa Su, yarıiletken şirketleri arasındaki nadir kadın yöneticilerden biri olmasının dışında aynı zamanda en geç CEO'lardan da biri. 40'tan fazla akademik yayını olan Lisa Su, çeşitli mühendislik ödüllerine de sahip.