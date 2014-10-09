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AMD'nin yeni tepe yöneticisi Lisa Su oldu

4 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni tepe yöneticisi Lisa Su oldu
Halef ve selef yanyana: Lisa Su ve Rory Read 
Yeniden yapılanma içerisinde olan AMD, tüm dünyadaki faaliyetlerden sorumlu yönetici Lisa Su'yu yeni başkan ve tepe yöneticisi olarak atadı. Lenovo'dan transfer edilen 52 yaşındaki Rory Read yönetimi altında finansal stabilite konusunda önemli adımlar atan AMD, şirket tarihinin ilk kadın yöneticisi olan Lisa Su ile teknolojik atılımlar yapmayı hedefliyor.
Intel'in ardından ikinci büyük x86 işlemci üreticisi olan AMD, başta oyun konsolları olmak üzere bazı alanlarda pazar liderliği yapıyor. Yeniden yapılanma çerçevesinde işgücünün hatırı sayılır bir kısmı ile yollarını ayıran ve buna paralel faaliyet giderlerini %30 azaltan AMD, mevcut profili çerçevesinde enerjisinin önemli bir kısmını çip tasarımlarında kullanıyor.
Dünyanın en saygın mühendislik okulu olarak gösterilen Massachusetts Institute of Technology ya da daha bilinen ismiyle MIT'de elektrik mühendisliği üzerine doktora yapan Lisa Su, AMD'ye katılmadan önce Freescale'de ağ ve çoklu ortam çiplerinden sorumlu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak çalışıyordu. Mesleki kariyerinde 13 yıllık IBM ve Texas Instruments macerası gibi tecrübeleri de olan Lisa Su, iddialı bir profile sahip.
Koltuğu teslim alacağı Rory Read tarafından 2012 yılında AMD'ye alınan ve kısa sürede hızlı bir şekilde yükselen Lisa Su kendisini ve hedeflerini "çok rekabetçiyimdir, kazanmak için geldim" şeklinde tanımlıyor. Yeni tepe yöneticisinin, AMD adına doğru bir tercih olduğu çünkü şirketin büyümek istediği alanlarda ciddi tecrübesi olduğu ifade ediliyor.
Ürün seviyesinde hızlı bir büyüme hedefi olan AMD'de, Lisa Su doğrudan ürünlerle ilgilenen bir yönetici olarak dümene geçeceğinden, kan uyumunun üst düzey olacağı öngörülüyor. Ayrıca AMD'nin, gömülü sistemler ve ihtiyaca yönelik özelleştirilmiş silikon tasarımlarında büyümek istediği biliniyor. Lisa Su'nun arkaplanına baktığımızda da Freescale ve Texas Instruments gibi firmalarda, bu konular üzerine yöneticilik yaptığı görülüyor.
Kendisini "geek" olarak tanımlayan Lisa Su, sadece AMD içerisinde değil, yarıiletken endüstrinin genelinde de çok saygı duyulan bir isim. Çok istekli ve yetenekli bir ekip ile birlikte olduğunu söyleyen Lisa Su'nun, tepe yöneticisi koltuğunda nasıl bir yön tayin edeceği henüz bilinmiyor. Silikon dünyasında yeni bir tasarım ya da mimari geliştirmenin uzun soluklu bir maraton olduğunu düşündüğümüzde, bugünden yarına hızlı bir değişim olması pek mümkün görünmüyor. Kaldı ki, önümüzdeki iki sene içerisinde AMD'de göreceğimiz yeni ürünlerin pek çoğunun karar sürecinde, Lisa Su'nun da olduğu biliniyor. 
Pazarın çok hızlı değiştğini ve tamamiyle kullanıcılara yoğunlaşacağını söyleyen Lisa Su, gelecekte 50 milyar bağlantılı cihaz olacağı ve AMD'yi mümkün olduğu çok cihaza yaymak istediğini söylüyor. 42 yaşında olan Lisa Su, yarıiletken şirketleri arasındaki nadir kadın yöneticilerden biri olmasının dışında aynı zamanda en geç CEO'lardan da biri. 40'tan fazla akademik yayını olan Lisa Su, çeşitli mühendislik ödüllerine de sahip. 

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neyaptinabiya 4 yıl
lisa ablamıza hayırlı olsun diyelim. çizgilerini bozmasınlar. aynen devammm..
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Nessarien 4 yıl
Bu güzel haber üzerine dağ evimdeki sistemime 2 tane 290x alarak AMD'ye destek olmaya karar verdim



Şaka bir yana burada çılgınlar gibi taklalar atmaya gerek yok, uzun vadeli düşünmek lazım. CPU pazarında teslim bayrağını çekmiş bir AMD, gpu pazarındaysa özellikle Maxwell sonrası kucağına pimi çekilmiş bomba bırakılan bir AMD mevcut ve o bomba patladığı zaman ne olacağını hepimiz biliyoruz. Rekabetçi olmak adına diğer unsurları feda ederek mücadele etmeye çalışılması sanırım işin ciddiyetinin görülmesine mani oluyor.
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Deníz 4 yıl
Amdye mühendis lazım bence
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Carnage86 4 yıl
Geçtiğimiz günlerde Dr.Lisa Su'nun başına geçtiği AMD 2014 üçüncü çeyrek finansal verilerini açıkladı. Şirket 1.43 milyar dolar gelir elde ederken 63 milyon dolar operasyon kârı ve 17 milyon dolar net kar elde etti.

Finansal verilerin detaylarına baktığımızda satılan ürünlerin maliyetinin 963 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bu 3 aylık dönem içerisinde şirket Ar-Ge'ye 278 milyon dolar, reklam ve pazarlamaya ise 150 milyon dolar harcamış.

Şu an AMD' nin tek bir hissesi 2.64$ ve Abu Dabi hükümetinin finansörü olduğu Mubadala Development Company yaklaşık 142 milyon hissesine sahip.
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Foxbat 4 yıl
Read'in neden habersiz gittiği böylece belli oldu.

Edit: beni ters köşeye yatırdın m@u


Karda düşme var ama zarar yok. Demek ki read'in gidişi planlıymış. O zaman burada saçma bir iletişim hatası yapmış firma. Öyle damdan düşer gibi CEO gider mi?
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Piêr Dé Sans 4 yıl
Taksim de buluşmuşlar sanırım. Yakaya takılan o çiçeğin başka anlamı olmaz herhalde
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FairLighty 4 yıl
Hayirli Olsun Lisa Baci
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NewsTR 4 yıl
Amd yeniden şirketi elden geçiyor, umarım bu bize olumlu yansır.
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FairLighty 4 yıl
Hayirli Olsun Lisa Baci
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mtvh3570 4 yıl
güzel haber teşekkürler dh
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TheRECRUIT 4 yıl
Lisa Sağdaki mi beyler?
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gurkanse 4 yıl
cinsiyet.dll bulunamadı :D
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Profes07sional 4 yıl
Fotoğraftaki adam metin Feyzioğlu değil mi
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