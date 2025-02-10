AMD Zen 6 “Medusa Ridge” sızıntısı: Masaüstüne 24 çekirdek dönemi geliyor

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Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni nesil masaüstü işlemcileriyle ilgili önemli bir sızıntı gerçekleşti. Zen 6 mimarisi temelinde geliştirilen ve Medusa Ridge kod adına sahip işlemcilerin, önceki nesle kıyasla büyük bir sıçrama yaparak 24 çekirdek ve 48 iş parçacığı sunacağı iddia ediliyor.

Yeni Zen 6 mimarisinin 12 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip bir chiplet tasarımı kullanacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere Zen 1’den Zen 5’e kadar AMD, çekirdek yongalarında CCD başına yalnızca 8 çekirdek kullanıyordu. Medusa ile bu, doğrudan 12’ye çıkacak. Dolayısıyla çift yongalı işlemcilerde bu yapı sayesinde masaüstü Ryzen serisinin 24 çekirdek ve 48 iş parçacığına kadar ölçeklenmesi mümkün olacak. Bu, mevcut 16 çekirdek ve 32 iş parçacıklı Ryzen 9 serisinden önemli bir sıçrama yapılacağı anlamına geliyor.

Zen 6, büyük bir sıçrama olabilir

Bu gelişmeyle birlikte AMD, geleneksel tüketici sınıfı işlemcilerde 16 çekirdek sınırını aşarak masaüstü platformunda Threadripper seviyesine yaklaşan performans sunabilir. Özellikle oyun, profesyonel iş yükleri ve yapay zeka açısından bu gelişme önemli.

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Sızdırılan bilgilere göre, AMD’nin Medusa Point ve Medusa Halo adlı APU’ları, mevcut Strix Point ve Strix Halo modellerine kıyasla da önemli çekirdek ve performans artışlarıyla gelecek. Strix Point’te 4 Zen 5 + 8 Zen 5c çekirdeği bulunurken, Medusa Point tamamen 12 Zen 6 çekirdeği ile donatılacak; bunun masaüstündeki aynı çekirdekler olacağı söyleniyor. Yani, olası bir Zen 6c durumu şimdilik gündem dışı tutuluyor.

2026 yılına kadar halen uzunca bir süre var ancak görünüşe göre AMD, Zen 6 ile önemli bir adım atacak. Kaynaklara göre Zen 6 platformunda aynı zamanda TSMC’nin N2 (2nm) üretim süreci kullanılacak. Mobil taraftaki Medusa Point ve Medusa Halo’da ise daha güçlü ve büyük RDNA yongalarının olacağına da dikkat çekiliyor. Son olarak, Zen 6 masaüstü işlemcileri mevcut AM5 platformunu kullanacağını da hatırlatalım.

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AMD Zen 6 “Medusa Ridge” işlemcilerde önemli sızıntı