AMD'nin yeni tepe yöneticisi kim olacak? İşte muhtemel adaylar

Yarıiletken endüstrisinde gözler, AMD yönetim kurulunun vereceği karara çevrilmiş durumda. Başarılı bir mühendis ve iyi bir yönetici olmasına rağmen mobil teknolojilere yönelik vizyon eksikliği olduğu gerekçesi ile Dirk Meyer ile yollarını ayıran AMD'de, finanstan sorumlu üst yönetici Thomas Seifert aynı zamanda geçici tepe yönetici olarak görev yapıyor.

Dünyanın en büyük ikinci işlemci üreticisinin kaptan koltuğu, teknoloji dünyasındaki pek çok iddialı ismin iştahını kabartmış durumda. CEO arama komitesini devreye sokan ve Amerika'nın önde gelen Head Hunter'ları* ile birlikte yeni liderini arayan AMD cephesinde henüz ön plana çıkmış bir isim bulunmuyor. AMD'nin arayışları devam ededursun, yarıiletken dünyasını yakından takip eden saygın yayın organlarından EE Times, AMD'nin CEO koltuğuna aday gördüğü en güçlü isimleri açıkladı.

AMD yeni tepe yöneticisini ya kendi içerisinden seçecek ya da dışarıdan bir ismi atayacak. Açıkçası şirketin, mevcut yönetim kadrosundan bir ismi CEO olarak ataması daha zayıf bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Şirketin gelecek vizyonuna yeni bir soluk getirmek isteyen yönetim kurulu, muhtemelen dışardan bir isimde karar kılacak.

- Pat Gelsinger - EMC Bilgi Altyapısı Ürünleri Başkanı: 30 yıl boyunca Intel için çalışan ve 386'lardan günümüze pek çok işlemci ailesinin geliştirme çalışmalarına öncülük eden Pat Gelsinger, aynı zamanda Intel Geliştiriciler Konferansı'nın sembolü olmuş, firmanın tüm yeniliklerini önce o duyurmuştu. Yarıiletken endüstrisindeki en iyi mühendislerinden birisi olan Pat Gelsinger, milyarlarca dolarlık yatırıma rağmen istenen sonucun alınamadığı Larrabee projesinden ötürü Intel'den ayrılmak durumunda kalmıştı. AMD'nin CEO koltuğu için en güçlü adaylardan birisi olarak telaffuz edilen Pat Gelsinger, inovasyona verdiği önem ve yapılmamışların denenmesi konusundaki vizyonuyla tanınıyor. Dünyanın en büyük bilgi yönetim firmalarından EMC'de şu an iki numaralı isim olan Pat Gelsinger için Intel'de çalıştığı dönemde adının bir sonraki CEO olarak geçtiğini de hatırlatalım.

- Sanjay Ja - Motorola Mobil Grup Başkanı ve Tepe Yöneticisi: Gerçekleşme ihtimali görece zayıf görünse de AMD'nin rüyalarını gerçekleştirebilecek en güçlü isimlerden birisi olarak gösteriliyor Sanjay Ja. Motorola'yı yeniden hayata döndüren Sanjay Ja, teknoloji dünyasının son dönemdeki en başarılı yöneticilerinden birisi olarak gösteriliyor. 2008 yılında, dünyanın en büyük fabrikasız çip üreticilerinden Qualcomm'u bırakarak Motorola'ya geçiş yapan Ja için AMD'nin CEO koltuğu, geri çevrilmesi zor bir teklif olabilir zira Motorola'nın üzerindeki ölü toprağını atan ve şirketi yeniden yükselişe geçiren Ja için gönlünün hala silikon teknolojilerinde olduğu öne sürülüyor. Eğer AMD, akıllı telefon ve tablet bilgisayar segmentlerinde yükselişe geçmek istiyorsa, son dönemin en iyi başarı hikayelerinden birisinin baş aktörü Sanjay Ja aday listesinin üst sıralarında yer alacaktır.

- Jon Rubinstein - HP: Karşımızda duran isim, teknoloji dünyasının süper-star'larından birisi olarak gösterilebilir. Evet belki Steve Jobs kadar popüler değil ancak endüstrideki kilometretaşı olarak gösterilen kimi gelişmelerin arkasındaki isimdir Jon Rubinstein. Apple'ın iPod girişiminde, başroldeki isimlerden birisi olan Jon Rubinstein, 2007 yılında Palm'e tepe yöneticisi olmuş ve şirketin daha sonra HP tarafından alınmasına neden olacak yenilikçi webOS işletim sisteminin geliştirilmesine öncülük etmişti. Şu anda HP'nin üst düzey yönetim kadrosunda yer alan Rubinstein, dünyanın en büyük bilgisayar üreticisinin webOS tabanlı mobil cihaz hazırlıklarına öncülük ediyor. Jon Rubinstein'in AMD tepe yöneticiliği için istekli olduğu noktasında çok fazla gösterge olmasa bile, şirketin mobil hedeflerini gerçekleştirmesine yardım edebilecek en güçlü isimlerden birisi olarak gösteriliyor Rubinstein.

- James Lederer - Qualcomm Kıdemli Başkan Yardımcısı: Dünyanın en büyük fabrikasız yarıiletken üreticilerinden birisi olan Qualcomm, akıllı telefon segmentinin parlayan yıldızı durumunda. Snapdragon işlemci ailesiyle büyük bir başarıya imza atan firma, CDMA teknolojilerindeki uzmanlığı ve telefonlar için geliştirdiği hepsi bir arada iletişim çipleriyle güçlü bir pozisyona sahip. 13 yıldır Qualcomm'da çalışan ve şu an kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Lederer, daha öncesinde Motorola ve General Motors'da da görev almıştı. Evet Lederer belki mühendis değil ancak şirkete yeni vizyonlar kazandırdıktan sonra bu durumun sorun olması beklenmiyor zira bu konuda en iyi örnek olarak Intel gösterilebilir. Mevcut tepe yöneticisi Paul Otelli'ni ekonomi eğitimi almış olmasına rağmen dünyanın en büyük işlemci üreticisine, firma tarihinin en başarılı dönemlerini yaşatıyor.

- Anand Chandrasekher - Intel Kıdemli Başkan Yardımıcı ve Ultra Mobility Group Yöneticisi: Intel en azından şu an için akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarında güçlü bir pozisyona sahip olmasa da Anand Chandrasekher öncülüğündeki Ultra Mobility Group çok önemli başarılara imza attı. Örnek mi, sadece Atom platformunu söylemek bile yeterli bir argüman olacaktır. Bununla birlikte dizüstü bilgisayar dünyasına damgasını vuran Centrino platformu da yine Chandrasekher yönetimindeki takımın bir eseriydi. En büyük işlemci üreticisinin, son dönemdeki en başarılı iş kollarından birisi olan mobil grubun yöneticisi olarak Anand Chandrasekher'in, AMD'nin mobil odaklı gelecek stratejisini belirlemeden etkin rol oynayabileceği düşünülüyor.

- David L. Johnson - Dell'in Şirket Stratejileri'nden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı: 27 yıl IBM için çalışan Davi L. Johnson, Dell'in yönetim kadrosunda kritik bir rol oynuyor zira şirketin gelecek stratejileri ondan soruluyor ve bu açıdan Micheal Dell ona çok güveniyor. Sahip olduğu tecrübe onu AMD'nin CEO koltuğu için en güçlü adaylardan birisi kılıyor. Zira dünyanın en büyük teknoloji firmalarından IBM'de geçirdiği 27 yıl ve ardından en büyük ikinci büyük bilgisayar üreticisinin strateji geliştiren beyni olarak Jonhson, AMD'nin istediği özelliklere sahip güçlü isimlerden birisi olarak öne çıkıyor.

AMD'nin yeni tepe yöneticisi için kendi içerisinden birisini tercih etmesi durumunda öne çıkan isimler şu şekilde;

Rick Bergman - AMD'nin Ürünlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı: Eğer AMD yönetim kurulu, yeni tepe yöneticisini şirket içerisinden seçmeye karar verirse, favori kesinlikle Rick Bergman olacaktır. AMD tarafından satın alınmadan önce ATi'nin iki numaralı ismi olan Bergman, AMD'nin GPU pazarındaki agresif büyümesinin arkasındaki bir numaralı isim olarak gösteriliyor. Rick Bergman öncülüğünde AMD, 65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojileriyle GPU hazırlayan ilk firma olmuş, DirectX 10.1 ve DirectX 11 destekli GPU'ları ilk defa pazara sürmüş, TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunan GPU'lar hazırlamış ve harici ekran kartı pazarında (hem mobil hem de masaüstü) önemli başarılar kaydetmişti. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi AMD'nin kendi içerisinden birisini ataması zor görünüyor zira yönetim kurulunun, şirketin taze kana ihtiyaç duyduğunu dolayısıyla dışarıdan yeni bir ismin gerektiğine inandığı belirtiliyor ancak eğer iç kaynaklarla devam edilirse, yeni CEO muhtemelen Rick Bergman olacaktır.

Jerry Sanders- AMD'nin Kurucu Ortağı ve Yarıiletken Endüstrisi Efsane İsimlerinden: Eğer sektör analistlerine, yarıiletken endüstrinin son 50 yılına damgasını vurmuş 10 isim saymaları istenirse, bunlar arasında kuşkusuz Jerry Sanders III'te yer alacaktır. Diğer 7 arkadaşıyla birlikte AMD'nin kurucu ortaklarından birisi olan Sanders, sahip olduğu vizyonla AMD'nin en büyük ikinci x86 işlemci üreticisi olmasında büyük rol oynamıştı. Şu an 74 yaşında olan Sanders, geleceğin teknolojileri için uygun bir isim gibi görünmese de kimi analistler, AMD'nin bir mühendis veya genel yöneticiden çok kanaat önderine, vizyon ve tutkuya ihtiyaç duyduğunu dolayısıyla AMD'nin gelecek stratejilerinin yeniden oluşutulmasında, Jerry Sanders'ın yönetim takımına kaptanlık edebileceği düşünülüyor ancak yine de Sanders bu listedeki en zayıf ihtimal olarak nitelendirilebilir.

*Askeri bir terim olan Head Hunter (kafa avcısı), iş dünyasında üst düzey yönetici bulan/tavsiye eden danışmanları tanımlamada kullanılıyor.