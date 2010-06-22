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AMD'nin Opteron 4100 serisi yeni sunucu işlemcilerinde fiyatlar şekilleniyor

8 yıl
9,9b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Opteron 4100 serisi yeni sunucu işlemcilerinde fiyatlar şekilleniyor
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AMD'nin yakın zamanda duyurmaya hazırlandığı Opteron 4100 serisi yeni sunucu işlemcileri için fiyatlar netleşmeye başladı. 4 ve 6 çekirdekli modelleri bulunan Opteron 4100 serisi altındaki yeni işlemciler 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Tek ve çift soketli sunucu sistemler için hazırlanan Opteron 4100 serisi yeni işlemciler, Istanbul kod adlı Opteron 6000 serisinden farklı olarak DDR3 bellek, daha hızlı HyperTransport frekansı ve C32 kodlu yeni soket yapısı gibi detaylara sahip. Seviye 3 bellek kapasiteleri 6MB olan ve modeline göre 2.1GHz ile 2.8GHz arasında çalışma frekansına sahip olan Opteron 4100 işlemcilerinde ısıl güç tasarımı da yine modeline göre 50 Watt ile 75 Watt arasında değişmekte.

AMD'nin Opteron 4100 serisi yeni sunucu işlemcileri için üzerinde durulan fiyat bilgileri şu şekilde,

AMD'nin Opteron 4100 serisi yeni sunucu işlemcilerinde fiyatlar şekilleniyor
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Batuist 8 yıl
sunucu çiftliği oluşturmak için ideal gibi.. şu yünden hem düşük güç tüketimi hem intele oranla düşük fiyatı hemde soğutma sistemlerinde elde edilecek tasarruf gibi alternatifleri bir araya getirdiğimizde daha rekabetçi gözüküyor..
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speedman 8 yıl
tek yol amd
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DH Misafiri 8 yıl
Amerika fiyatları iyi ama Türkiye'de nasıl olacak acaba
Neyse zaten intelden ucuz olacağı kesin.
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niye servermı satın alacaksınız?
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The Catalyst 8 yıl
Amerika fiyatları iyi ama Türkiye'de nasıl olacak acaba
Neyse zaten intelden ucuz olacağı kesin.
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fx57 8 yıl
Bu arada saat hızı daha düşük olup, fiyatı daha yüksek görünen modellerin, düşük güç tüketimine (50 Watt) sahip işlemciler olduğunu da hatırlatalım.
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yasar_lives 8 yıl

fx57

Bu arada saat hızı daha düşük olup, fiyatı daha yüksek görünen modellerin, düşük güç tüketimine (50 Watt) sahip işlemciler olduğunu da hatırlatalım.


Doğru...
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mistifa 8 yıl
Fiyatlar ve güç tüketimi bu segmentteki işlemciler için çok çok iyi!
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F.@.T.İ.H 8 yıl
fiyatlar gerçekten uygun..
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