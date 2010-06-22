AMD'nin Opteron 4100 serisi yeni sunucu işlemcilerinde fiyatlar şekilleniyor

AMD'nin yakın zamanda duyurmaya hazırlandığı Opteron 4100 serisi yeni sunucu işlemcileri için fiyatlar netleşmeye başladı. 4 ve 6 çekirdekli modelleri bulunan Opteron 4100 serisi altındaki yeni işlemciler 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Tek ve çift soketli sunucu sistemler için hazırlanan Opteron 4100 serisi yeni işlemciler, Istanbul kod adlı Opteron 6000 serisinden farklı olarak DDR3 bellek, daha hızlı HyperTransport frekansı ve C32 kodlu yeni soket yapısı gibi detaylara sahip. Seviye 3 bellek kapasiteleri 6MB olan ve modeline göre 2.1GHz ile 2.8GHz arasında çalışma frekansına sahip olan Opteron 4100 işlemcilerinde ısıl güç tasarımı da yine modeline göre 50 Watt ile 75 Watt arasında değişmekte.

AMD'nin Opteron 4100 serisi yeni sunucu işlemcileri için üzerinde durulan fiyat bilgileri şu şekilde,