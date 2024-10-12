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Tam Boyutta Gör İşlemci rekabetinde özellikle 3D V-Cache teknolojisiyle kendini kanıtlayan AMD, yeni nesil Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D için hazırlıklara başladı. Hatta daha önce Ryzen 7 9800X3D için ilk kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi.

AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi

Daha önce de belirttiğimiz gibi Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak yıl bitmeden en azından Ryzen 7 9800X3D modelinin tanıtılacağı gündemde. Son sızıntıda ise bu tarih netleşmiş olabilir. Öyle ki bir AMD temsilcisinin yaptığı kısa süreli paylaşıma göre, Ryzen 7 9800X3D'nin 1-5 Kasım arasında tanıtılacağı aktarıldı.

Bu da Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında işlemcinin satışa çıkacağı anlamına geliyor. Ayrıca yeni bilginin doğruluk payı taşıdığını belirtelim. Keza söz konusu paylaşım kısa sürede kaldırıldı. Diğer tarafta Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin ise 2025'in başında piyasaya çıkacağı söyleniyor.

AMD Ryzen 7 9800X3D özellikleri (beklenen)

Kaçıranlar için AMD Ryzen 7 9800X3D, 8 adet Zen 5 çekirdeğine ek olarak, 4.7GHz temel ve tüm çekirdeklerde 5.2GHz artırılmış saat hızana sahip olacak. Ayrıca CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesi ile geliyor. Yakın tarihli Cinebench sızıntısında ise işlemcinin tek çekirdekte yaklaşık 2.145 ve çoklu çekirdek performansında ise yaklaşık 23,315 puan aldığı ortaya çıktı. Bunun 7800X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %20, çoklu çekirdekte ise %28 oranında daha yüksek performansa işaret ettiğini belirtelim.

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Merakla beklenen AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi