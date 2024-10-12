Merakla beklenen AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi

AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi
Daha önce de belirttiğimiz gibi Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak yıl bitmeden en azından Ryzen 7 9800X3D modelinin tanıtılacağı gündemde. Son sızıntıda ise bu tarih netleşmiş olabilir. Öyle ki bir AMD temsilcisinin yaptığı kısa süreli paylaşıma göre, Ryzen 7 9800X3D'nin 1-5 Kasım arasında tanıtılacağı aktarıldı.
Bu da Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında işlemcinin satışa çıkacağı anlamına geliyor. Ayrıca yeni bilginin doğruluk payı taşıdığını belirtelim. Keza söz konusu paylaşım kısa sürede kaldırıldı. Diğer tarafta Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin ise 2025'in başında piyasaya çıkacağı söyleniyor.
AMD Ryzen 7 9800X3D özellikleri (beklenen)
Kaçıranlar için AMD Ryzen 7 9800X3D, 8 adet Zen 5 çekirdeğine ek olarak, 4.7GHz temel ve tüm çekirdeklerde 5.2GHz artırılmış saat hızana sahip olacak. Ayrıca CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesi ile geliyor. Yakın tarihli Cinebench sızıntısında ise işlemcinin tek çekirdekte yaklaşık 2.145 ve çoklu çekirdek performansında ise yaklaşık 23,315 puan aldığı ortaya çıktı. Bunun 7800X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %20, çoklu çekirdekte ise %28 oranında daha yüksek performansa işaret ettiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...