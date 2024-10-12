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    Merakla beklenen AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi

    AMD'nin yeni 3D V-Cache işlemcisi Ryzen 7 9800X3D'ye ait kıyaslama sonuçları ve bazı ek bilgiler paylaşıldı. İşte AMD Ryzen 7 9800X3D hakkında tüm bildiklerimiz...
    Merakla beklenen AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    İşlemci rekabetinde özellikle 3D V-Cache teknolojisiyle kendini kanıtlayan AMD, yeni nesil Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D için hazırlıklara başladı. Hatta daha önce Ryzen 7 9800X3D için ilk kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise, AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi.

    AMD Ryzen 7 9800X3D için tarih verildi

    Daha önce de belirttiğimiz gibi Ryzen 9000X3D serisinin önümüzdeki yılın başlarında gelmesi bekleniyordu ancak yıl bitmeden en azından Ryzen 7 9800X3D modelinin tanıtılacağı gündemde. Son sızıntıda ise bu tarih netleşmiş olabilir. Öyle ki bir AMD temsilcisinin yaptığı kısa süreli paylaşıma göre, Ryzen 7 9800X3D'nin 1-5 Kasım arasında tanıtılacağı aktarıldı.

    Bu da Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında işlemcinin satışa çıkacağı anlamına geliyor. Ayrıca yeni bilginin doğruluk payı taşıdığını belirtelim. Keza söz konusu paylaşım kısa sürede kaldırıldı. Diğer tarafta Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinin ise 2025'in başında piyasaya çıkacağı söyleniyor. 

    AMD Ryzen 7 9800X3D özellikleri (beklenen)

    Kaçıranlar için AMD Ryzen 7 9800X3D, 8 adet Zen 5 çekirdeğine ek olarak, 4.7GHz temel ve tüm çekirdeklerde 5.2GHz artırılmış saat hızana sahip olacak. Ayrıca CCD başına 32MB L3 ön bellek, 64MB 3D V-Cache ve 8MB L2 + 512KB L1 olmak üzere 104,5MB önbellek kapasitesi ile geliyor. Yakın tarihli Cinebench sızıntısında ise işlemcinin tek çekirdekte yaklaşık 2.145 ve çoklu çekirdek performansında ise yaklaşık 23,315 puan aldığı ortaya çıktı. Bunun 7800X3D’ye kıyasla tek çekirdekte %20, çoklu çekirdekte ise %28 oranında daha yüksek performansa işaret ettiğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 17 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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