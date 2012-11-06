AOC, 27-inç 3D IPS panelli LCD monitörü d2757Ph'yi Avrupa'da satışa sundu

Küresel pazarın önemli LCD monitör üreticilerinden AOC'nin, ''Sıfır Çerçeve'' tasarım anlayışı ile hazırladığı yeni modeli d2757Ph, Avrupa ülkelerindeki teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemeye başladı.



Sadece 5.8 mm'lik çerçeve kalınlığına sahip olan d2757Ph, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı, 3D IPS (In-Plane Switching) paneli bünyesinde barındırıyor. LCD monitörde, FPR (Film-Type Patterned Retarder) teknolojisinin kullanıldığı dile getiriliyor. Yani üç boyutlu içeriği polarize gözlükler aracılığıyla izleyebiliyoruz.



İki boyutlu içeriği, üç boyuta dönüştürebilen d2757Ph, 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunuyor.





LED arka aydınlatma teknolojisinin sayesinde çalışma esnasındaki enerji sarfiyatı 29 watt seviyesine kadar düşürülen LCD monitör, 2 adet HDMI portuyla, 1 adet D-Sub girişiyle ve stereo hoparlörlerle donatılmış. Bu bilgilere ilaveten LCD monitörün yalnızca duruş açısı değiştirilebiliyor.



AOC, d2757Ph'yi 3 yıllık garanti kapsamında 279 Euro'dan satıyor.



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