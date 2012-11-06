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AOC, 27-inç 3D IPS panelli LCD monitörü d2757Ph'yi Avrupa'da satışa sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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29
Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC, 27-inç 3D IPS panelli LCD monitörü d2757Ph'yi Avrupa'da satışa sundu
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Küresel pazarın önemli LCD monitör üreticilerinden AOC'nin, ''Sıfır Çerçeve'' tasarım anlayışı ile hazırladığı yeni modeli d2757Ph, Avrupa ülkelerindeki teknoloji mağazalarının vitrinlerini süslemeye başladı.
Sadece 5.8 mm'lik çerçeve kalınlığına sahip olan d2757Ph, 27-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı, 3D IPS (In-Plane Switching) paneli bünyesinde barındırıyor. LCD monitörde, FPR (Film-Type Patterned Retarder) teknolojisinin kullanıldığı dile getiriliyor. Yani üç boyutlu içeriği polarize gözlükler aracılığıyla izleyebiliyoruz.
İki boyutlu içeriği, üç boyuta dönüştürebilen d2757Ph, 5 ms tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 250 cd / m2 parlaklık seviyesi, 16.7 milyon renk, 0.311 mm x 0.311 mm piksel aralığı ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı sunuyor.

LED arka aydınlatma teknolojisinin sayesinde çalışma esnasındaki enerji sarfiyatı 29 watt seviyesine kadar düşürülen LCD monitör, 2 adet HDMI portuyla, 1 adet D-Sub girişiyle ve stereo hoparlörlerle donatılmış. Bu bilgilere ilaveten LCD monitörün yalnızca duruş açısı değiştirilebiliyor.
AOC, d2757Ph'yi 3 yıllık garanti kapsamında 279 Euro'dan satıyor.
AOC, 27-inç 3D IPS panelli LCD monitörü d2757Ph'yi Avrupa'da satışa sundu
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http://www.aoc-europe.com/no_cache/tr/monitoerler.html?useCacheHash=1&showUid=186 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deniserci 5 yıl
Bu günlük bir monitorlar karıştırmayon bence gaming için yapılmış bir monitor. 144mhz dan bahsediyoruz. Ben 27 inc apple display kullanıyorum 60mhz.
Farkını görmek için izleyin. youtube.com/...
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mk4j 6 yıl
merhaba arkadaşlar. ben bu monitörü yeni aldım ve kullanıyorum. 2D görüntü ve çözünürlük çok harika. 3D iyi değil. ve monitörüde aydınlık yere koyarsanız gündüz izlerken görüntünün yanında kendi yansımanızıda rahatlıkla görebiliyorsunuz yani rahatsız ediyor. 2D-3D diye bir özellik var. göze rahatsızlıktan başka hiçbir işe yaramıyor. orjinalden 3D hazırlanmış filmleri 3D İZLEYEBİLİYORSUN.
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DH Misafiri 7 yıl
bende takıldığım bir o var.çözünürlük.acaba neden artırmadılar bu çözünürlüğü.?bu 27 inche düşük piksel olunca daha mı bi uyumlu oluyor gözler için ??belki bi bildikleri vardır.
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ucuß3 7 yıl
gece bi araştırma yaptım üstün körü. monitörlerde şuan sanırm maksimum 1080p çönürlük var . bunu arttırma işlemi yapılıyormuş downsampling denilen bir olay . tam araştırmadım ama sanırım mesela oyundasınız daha geniş çevreyi görebliiyorsunuz . şuan sadece nvidia kartlarda oluyormuş . kart maksimum kaç piksel desteliyorsa ona yükseltiliyormuş
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ipsiz_uçurtma 7 yıl
arkadaşlar bu monitörün 2357 modelini almak istiyorum ps3 bağlanıyor mu.
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Umutcan 7 yıl
Oyun oynayacak adam 8-10bit olayına takılmaz, gamer için en önemli şey düşük tepki süresi, input lag ve yüksek akıcılıktır. Bir oyuncu 120hz(120fps) ve düşük tepki süreli monitörü yüksek tepki süreli bir monitöre değişmez.
Burada yorumlar dönüyor iyi güzel de herkes grafik tasarım amaçlı almıyor ki bu cihazları.
Şahsen benim için düşük tepki süresi, ve 3d olması 1. planda olur. Çünkü oyun amaçlı kullanıyorum. Grafik tasarımcıya ise 120hz, ve 3d gibi özellikler gerekli olmamakla beraber yüksek çözünürlük,
pivot özelliği ve pls/s-ips gibi modüller kullanan monitörler gidecektir. Bu işin piri de eizo'dur. Haberi yapılan bu monitör ise ne oyunlar için çok iyi, ne de grafik tasarım için çok iyidir. İkisinin ortası olmuş.
Sinema monitörü diyebiliriz. Fpr panel de kullandığına bakılırsa lg üretimi modül kullanıyor, dm2792'nin kopyası gibi birşey yani.
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Prequel 7 yıl
nurettinaz
AOC f/p konusunda şu an piyasadaki en iyi marklardan. Ancak benim merakım farklı. Bütün bu ekranlara apple mac mini bağlanabiliyor mu? Sonuçta onu alıp bağlanmıyorsa dünyanın parasını verip apple monştör almak durumunda kalmak yerine çok daha ucuza imac alınabilir.

Apple'ın 27" monitörü 1440p yalnız.
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bocekgrafik 7 yıl Prequel
Prequel

Apple'ın 27" monitörü 1440p yalnız.

Ben bu monitörü kullanıyorum ve anti glare kaplaması olmadığı için memnun değilim açıkçası. Ekran koyu renkleri gösterirken (özellikle de siyahken) bildiğin ayna gibi oluyor ve kendini görüyorsun. Bu da haliyle gözü çok rahatsız ediyor.
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ecs_elite_group 7 yıl
ıps teknolojisi iyice oturup fiyatlar makul seviyeye insede 27'' lik 600 tl civarında güzel bir monitör alsak
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kaddafi 7 yıl
Panel iyi hoş ama 27" için çözünürlük az gibi geldi. Nihayetinde bu monitor. Bir tv değil.[>:]
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MattPegasus 7 yıl
Çok şık ama artık şu çözünürlüğü de artırın be
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nurettinaz 7 yıl
AOC f/p konusunda şu an piyasadaki en iyi marklardan. Ancak benim merakım farklı. Bütün bu ekranlara apple mac mini bağlanabiliyor mu? Sonuçta onu alıp bağlanmıyorsa dünyanın parasını verip apple monştör almak durumunda kalmak yerine çok daha ucuza imac alınabilir.
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SuCh 7 yıl
Monitör bence çok güzel olmuş fakat şu çözünürlük açısından bi istediğimiz yapmıyorlar. Bir de DVI girişi neden koymamışlar anlamadım.
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