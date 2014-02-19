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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC, on parmak dokunmatik destekli iki yeni monitörünü duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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AOC, on parmak dokunmatik destekli iki yeni monitörünü duyurdu
Windows 8 sonrası sayıları artan dokunmatik panelli monitör modelleri, genel özellikleriyle kullanışlı bir yapı ortaya koyuyorlar. Bu tarafa AOC tarafından eklenen iki yeni model i2272pwhut ve i2472pwhut, pazara yeni bir alternatif oluşturuyor.
21.5-inç ve 23.6-inç boyutta hazırlanan i2272pwhut ve i2472pwhut, ortak olarak 1920 x 1080 piksel on parmak destekli dokunmatik panele sahipler ve özel bacak yapılarıyla dokunmatik kullanım için ciddi oranda geriye doğru yatabiliyorlar. Diğer teknik detayları arasında 250 cd/m² parlaklık, 1000:1 kontrast değeri, 5ms tepki süresi, MHL destekli HDMI portu, VGA, görüntülü konuşma için VGA kamera, mikrofon, USB 2.0 / 3.0 portları ile 2W gücünde dahili hoparlörler yer alan monitörler, Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi için özel bir sertifikaya da sahipler.
AOC'un yeni monitörlerinden i2272pwhut'un 250 pound ile satışına başlandığı, yakın zaman çıkacak i2472pwhut'un ise 296 pound seviyesinde olacağı söyleniyor.

http://www.digitalversus.com/lcd-monitor/new-aoc-touchscreen-monitors-i2272pwhut-i2472pwhut-n33271.html Yorum Yaz
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M.E.S.A.R.S 5 yıl en beğenilen
Madem beğenmediniz, madem çöp olarak görüyorsunuz, o zaman almayın, bakın ve geçin, neden konuları baltalamak için bu kadar zahmete giriyorsunuz? Senin için gereksiz olabilir belki ama bir başkasının işlerini kolaylaştıracağı için tercih edebilir. Lütfen çöp olarak görüyorsanız, haberin olduğu sekmeyi kapatın ve yorum yazmayın.
Madem beğenmediniz, madem çöp olarak görüyorsunuz, o zaman almayın, bakın ve geçin, neden konuları baltalamak için bu kadar zahmete giriyorsunuz? Senin için ger...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
dokunmatiğin çok etkili bicimde kullanılmayacağı biliniyor
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icais 5 yıl
Samsungdan sok haber "biz 20 parmaklisini yaptik, ayaklarinizda mahrum kalmasin diye"
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1963bursa 5 yıl
Bluestacks kullanıcıları ve android yazılımcıları sürekli uygun fiyatlı dokunmatik ekran arayışındalar, nacizane amatör olarak ben de android için kafa yoruyorum, bu haberleri sadece bir işletim sistemine bağlamayın, bizim şirkette android kurulu masaüstü bilgisayar var. Belki ilerde sizde kullanacaksınız ve ilk ihtiyacınız dokunmatik ekran olacak.
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M.E.S.A.R.S 5 yıl en beğenilen
Madem beğenmediniz, madem çöp olarak görüyorsunuz, o zaman almayın, bakın ve geçin, neden konuları baltalamak için bu kadar zahmete giriyorsunuz? Senin için gereksiz olabilir belki ama bir başkasının işlerini kolaylaştıracağı için tercih edebilir. Lütfen çöp olarak görüyorsanız, haberin olduğu sekmeyi kapatın ve yorum yazmayın.
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carter 5 yıl
Win8 çöpü ile birleşirse süper ikili olurlar.
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ynal 5 yıl
Multitouchta devrim, 10 parmağı kullanacak tweak' i çok merak ediyorum! Zamanla şu cihazları kullanırken şekilden şekle gireceğimiz kesin.
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KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Çöp için özel monitör mü yapılır?
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