AOC, on parmak dokunmatik destekli iki yeni monitörünü duyurdu

Windows 8 sonrası sayıları artan dokunmatik panelli monitör modelleri, genel özellikleriyle kullanışlı bir yapı ortaya koyuyorlar. Bu tarafa AOC tarafından eklenen iki yeni model i2272pwhut ve i2472pwhut, pazara yeni bir alternatif oluşturuyor.

21.5-inç ve 23.6-inç boyutta hazırlanan i2272pwhut ve i2472pwhut, ortak olarak 1920 x 1080 piksel on parmak destekli dokunmatik panele sahipler ve özel bacak yapılarıyla dokunmatik kullanım için ciddi oranda geriye doğru yatabiliyorlar. Diğer teknik detayları arasında 250 cd/m² parlaklık, 1000:1 kontrast değeri, 5ms tepki süresi, MHL destekli HDMI portu, VGA, görüntülü konuşma için VGA kamera, mikrofon, USB 2.0 / 3.0 portları ile 2W gücünde dahili hoparlörler yer alan monitörler, Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi için özel bir sertifikaya da sahipler.

AOC'un yeni monitörlerinden i2272pwhut'un 250 pound ile satışına başlandığı, yakın zaman çıkacak i2472pwhut'un ise 296 pound seviyesinde olacağı söyleniyor.

http://www.digitalversus.com/lcd-monitor/new-aoc-touchscreen-monitors-i2272pwhut-i2472pwhut-n33271.html