AOC'den 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç LCD monitör: G2460PQU



Sektöre yön veren LCD monitör üreticilerinden AOC, oyunculara yönelik hazırladığı 24-inç'lik yeni modeli G2460PQU 'yu kısa bir süre önce tanıttı.

24-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN panele sahip olan G2460PQU, griden griye 1 ms piksel tepki süresi, 144 Hz yenileme hızı, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 350 cd / m2 parlaklık seviyesi, 0.276 mm x 0.276 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk ve 170 dereceye varan yatay - 160 dereceye varan dikey görüş açısı gibi teknik özellikler sunuyor. LCD monitör, griden griye 1 ms piksel tepki süresi ve 144 Hz'lik yenileme hızı sayesinde, hareketli görüntülerde akıcılık ve netlik vadediyor.



D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI ve DisplayPort gibi zengin bağlantı seçeneklerine yer verilen G2460PQU'da yükseklik (130 mm) ve duruş açısı (-5 derece - 15 derece) ayarı yapılabildiği gibi LCD monitör gerekli görüldüğü takdirde 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabiliyor. LCD monitör, VESA (100 mm x 100 mm) standartlarına destek verdiği için duvara montaj da mümkün.



Çalışma sırasında 25W, kapalı konumda 0.3W enerji harcayan LCD monitörde, hoparlör ve 4 adet USB 2.0 portu mevcut durumda. USB portlarından bir tanesinde, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların hızlı şarj edilebilmesi mümkün kılınmış.

AOC, G2460PQU'nun fiyatına ve çıkış tarihine dair açıklama yapmamış.

