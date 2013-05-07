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AOC'den 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç LCD monitör: G2460PQU

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,6b
1
50
Monitör
knight
Haber Editörü
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AOC'den 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç LCD monitör: G2460PQU
Sektöre yön veren LCD monitör üreticilerinden AOC, oyunculara yönelik hazırladığı 24-inç'lik yeni modeli G2460PQU'yu kısa bir süre önce tanıttı.
24-inç büyüklüğünde, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN panele sahip olan G2460PQU, griden griye 1 ms piksel tepki süresi, 144 Hz yenileme hızı, 1000:1 kontrast oranı, 20.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 350 cd / m2 parlaklık seviyesi, 0.276 mm x 0.276 mm piksel aralığı, 16.7 milyon renk ve 170 dereceye varan yatay - 160 dereceye varan dikey görüş açısı gibi teknik özellikler sunuyor. LCD monitör, griden griye 1 ms piksel tepki süresi ve 144 Hz'lik yenileme hızı sayesinde, hareketli görüntülerde akıcılık ve netlik vadediyor.
D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI ve DisplayPort gibi zengin bağlantı seçeneklerine yer verilen G2460PQU'da yükseklik (130 mm) ve duruş açısı (-5 derece - 15 derece) ayarı yapılabildiği gibi LCD monitör gerekli görüldüğü takdirde 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabiliyor. LCD monitör, VESA (100 mm x 100 mm) standartlarına destek verdiği için duvara montaj da mümkün.
Çalışma sırasında 25W, kapalı konumda 0.3W enerji harcayan LCD monitörde, hoparlör ve 4 adet USB 2.0 portu mevcut durumda. USB portlarından bir tanesinde, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazların hızlı şarj edilebilmesi mümkün kılınmış.
AOC, G2460PQU'nun fiyatına ve çıkış tarihine dair açıklama yapmamış.
AOC'den 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç LCD monitör: G2460PQU
AOC'den 144 Hz yenileme hızına sahip 24-inç LCD monitör: G2460PQU

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neoAyhan 6 yıl en beğenilen
1963bursa
500 liraya 22 dokunmatik ekranların satıldığı piyasamızda, bütün bu özelliklerine rağmen rekabet etmek istiyorsa fiyatı es geçmemeliler. Yada çoklu olmasa da dokunmatik özellik de eklemeliler.

oyuncu monitörü bu ne dokunmatıgı arkadaşım ?
1963bursa500 liraya 22 dokunmatik ekranların satıldığı piyasamızda, bütün bu özelliklerine rağmen rekabet etmek istiyorsa fiyatı es geçmemelile...
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DH Misafiri 6 yıl
aynen katiliyorum dokunmatikte neymis oyun monitörü bu arkadasim :)))) ve ayrica hz 144 olmasi cok güzel fps oyunlarinda görünrüler gercek gibi ben sasirdim sahsen
, iki aydir arastiriyorum monitör konusunda ve bence asus cakmasi bir monitör diyebilirim yani "asus vg248qe" bahsediyorum bu monitörü alin su andaki en iyi monitör bu arkadaslar baskada yok gerisi cirtt... istediginiz her sey bu monitörde
1ms 144 hd 3d daha ne istiyonuz :))))
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carter 6 yıl
Bu monitör umarım yeni yıla kadar piyasaya giriş yapar. 700-750 civarı da bir fiyatı olursa gayet iyi olur. :)
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bocekgrafik 6 yıl
3D özelliksiz 120-144 hz oyuncu monitörü arayan FPS oyuncuları için biçilmez kaftan olacak bu monitör. İmzamdaki monitör konusunda inceleme linkleri var.
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meydey45 6 yıl
türkiye satısı 950 tl olacak gibi
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milyondabir 6 yıl
nihayet tam oyuncu monitörleri vıkmaya başlladı
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camoka5 6 yıl
GLaDiaC
camoka5
GLaDiaC- Herkesin yanlış anladığı bir konu var. 120hz, 120 FPS anlamına gelmez. 120hz monitör saniyede 60 kare görüntü verir. Herkesin kullandığı 60 hz monitörler 30fps görüntü verir.
Yukarıdaki savınıza bir kaynak gösterebilir misiniz? Bunu ilk defa burada duydum çünkü. Benim bildiğim okuduğum öğrendiğim fps ile hertzin hiç bir alakası yoktur. Zaten hertz kelmesi eski tip crt monitörler için kullanılır günümüz lcd led plazma tv lerinde ekran yenileme prensibi crt monitörler gibi çalışmadığı için çok da doğru bir kullanım değildir fakat sektör yine de hertz kullanmaya devam etmektedir.Neden 120 hz bir ekran 60 fps görüntü veriyormuş bunu anlamadım açıkçası.
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110609185046AA7faWVhttp://www.ehow.com/how_8699690_convert-hertz-fps.htmlDaha fazla arama ile daha güvenli kaynaklar bulunabilir.

Hımm. İlk verdiğiniz kaynakta bazı yorumcular hz fps nin 1 e 1 olduğundan bahsetmiş fakat sizin savınızı destekleyen daha açıklayıcı bir yorum yapılmış. Yinede, FPS = Hertz/2 nin tersini belirten (hertz = fps) birçok kaynakta var. Araştırmadan bilmeden yorum yapmam zaten. Sanırım ekranın progressive yada interlaced olmasıyla ilgili.
Bilgi için teşekkürler. Daha detaylı araştırmak lazım.
Hepsinden öte bir gerçek var ki 60 Hz monitör ile 120 Hz monitör deneyimi arasında çok büyük fark var ve bu fark psikolojik değil. Gerçekten hissedilir bir fark.
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GLaDiaC 6 yıl
camoka5
GLaDiaC- Herkesin yanlış anladığı bir konu var. 120hz, 120 FPS anlamına gelmez. 120hz monitör saniyede 60 kare görüntü verir. Herkesin kullandığı 60 hz monitörler 30fps görüntü verir.
Yukarıdaki savınıza bir kaynak gösterebilir misiniz? Bunu ilk defa burada duydum çünkü. Benim bildiğim okuduğum öğrendiğim fps ile hertzin hiç bir alakası yoktur. Zaten hertz kelmesi eski tip crt monitörler için kullanılır günümüz lcd led plazma tv lerinde ekran yenileme prensibi crt monitörler gibi çalışmadığı için çok da doğru bir kullanım değildir fakat sektör yine de hertz kullanmaya devam etmektedir.Neden 120 hz bir ekran 60 fps görüntü veriyormuş bunu anlamadım açıkçası.

answers.yahoo.com/... ehow.com/...
Daha fazla arama ile daha güvenli kaynaklar bulunabilir.
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Y-ZiyA 6 yıl GLaDiaC
GLaDiaC

camoka5

GLaDiaC- Herkesin yanlış anladığı bir konu var. 120hz, 120 FPS anlamına gelmez. 120hz monitör saniyede 60 kare görüntü verir. Herkesin kullandığı 60 hz monitörler 30fps görüntü verir.
Yukarıdaki savınıza bir kaynak gösterebilir misiniz? Bunu ilk defa burada duydum çünkü. Benim bildiğim okuduğum öğrendiğim fps ile hertzin hiç bir alakası yoktur. Zaten hertz kelmesi eski tip crt monitörler için kullanılır günümüz lcd led plazma tv lerinde ekran yenileme prensibi crt monitörler gibi çalışmadığı için çok da doğru bir kullanım değildir fakat sektör yine de hertz kullanmaya devam etmektedir.Neden 120 hz bir ekran 60 fps görüntü veriyormuş bunu anlamadım açıkçası.


answers.yahoo.com/...
ehow.com/...

Daha fazla arama ile daha güvenli kaynaklar bulunabilir.

Burada bahsettiği kadarıyla zaten 120 hz'de olsa oyunda yine 60 hz kullanılacağı (ilk verdiğiniz kaynakta var)
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1963bursa 6 yıl
Orijinalden alıntı: r4deon
hocam oyuncu ne yapsın dokunmatiği.adam battlefield 4 ü, cs yi dokunarak mı oynayacak yapma Allah aşkına.ha eğer chess ,dama,snake oynayan tanıdıgın oyuncu varsa ona aldırabilirsin cıkınca dokunmatik 144 hz li oyuncu monitoru

Bir insan oyun oynuyor diye her işle alakasını kesemez, illaki bir şeyle meşgul olur dokunmatik gerekir, bu benim görüşüm, fiyatları yakınsa niye almışken dokunmatik olmayacak, asıl bunu anlamıyorum.
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camoka5 6 yıl
GLaDiaC
- Herkesin yanlış anladığı bir konu var. 120hz, 120 FPS anlamına gelmez. 120hz monitör saniyede 60 kare görüntü verir. Herkesin kullandığı 60 hz monitörler 30fps görüntü verir.- Bu kadar yüksek tazeleme hızına rağmen 3 boyut olmaması ilginç. Maliyeti düşürme amaçlı heralde.- Bu kadar yüksek hzde renklerin doğruluğunu göz ardı etmedilerse film izlerkende kullanılabilir.

Yukarıdaki savınıza bir kaynak gösterebilir misiniz? Bunu ilk defa burada duydum çünkü.
Benim bildiğim okuduğum öğrendiğim fps ile hertzin hiç bir alakası yoktur. Zaten hertz kelmesi eski tip crt monitörler için kullanılır günümüz lcd led plazma tv lerinde ekran yenileme prensibi crt monitörler gibi çalışmadığı için çok da doğru bir kullanım değildir fakat sektör yine de hertz kullanmaya devam etmektedir.
Neden 120 hz bir ekran 60 fps görüntü veriyormuş bunu anlamadım açıkçası.
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demo22 6 yıl
Bu markada bir lcd kullanıyorum gerçekten fiyat ve performans konusunda çok başarılı.
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GLaDiaC 6 yıl
- Herkesin yanlış anladığı bir konu var. 120hz, 120 FPS anlamına gelmez. 120hz monitör saniyede 60 kare görüntü verir. Herkesin kullandığı 60 hz monitörler 30fps görüntü verir.
- Bu kadar yüksek tazeleme hızına rağmen 3 boyut olmaması ilginç. Maliyeti düşürme amaçlı heralde.
- Bu kadar yüksek hz'de renklerin doğruluğunu göz ardı etmedilerse film izlerkende kullanılabilir.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Bence de dokunmatik olmaması büyük eksik, artık ihtiyaç oldu, dokunmatikte bir sunum veriyorsun, müşteri neye uğradığını şaşıyor, ha sadece oyun oynar film izlerim diyen için 1-2 sene daha kaçma imkanı var, PC oyunlarında dokunmatiğin verimini henüz görmedim. Zaten bulmak kolay değil, 3 ay önce 22" dokunmatik Planar 550 liraydı, yok sattı.
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