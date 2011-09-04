AR.Drone için iOS'dan sonra Android için de bir uygulama yayınlanıyor

Haber Editörü
Artırılmış gerçeklik alanında üretilmiş en önemli insansız hava araçlarından birisi Parrot firmasının AR.Drone modeli. Ülkemizde de satışa sunulan dört pervaneli hava aracı son kullanıcı tarafında çok popüler oldu.
AR.Drone, içindeki mini bilgisayar sayesinde rüzgara karşı konum koruma, yükseklik ölçme ve otomatik iniş gibi bir çok özellikle donatılmış. Aynı zamanda kameralarından elde ettiği görüntüleri de sürekli iPhone ekranınıza aktarabiliyor. En önemli özelliği ise iOS tabanlı cihazlara yüklenen bir uygulama ile çok kolay bir şekilde uzaktan kontrol edilmesi.
Bu yıl düzenlenen Google I/O geliştirici konferansında tanıtılan ve Parrot firması tarafından sözü verilen AR.Drone Android uygulaması nihayet yayınlanıyor. AR.FreeFlight adındaki uygulama an itibariyle Android Market'ten indirilmeye sunulmuş durumda.
Android geliştiricilere yönelik hazırlanan yazılım geliştirme kiti ise https://projects.ardrone.org adresinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ancak AR.Drone platformu için beklenen oyunlar henüz geliştirme aşamasında ve ne zaman tamamlanacağı konusunda kesin bir bilgi yok.
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600lira ona vereceğine tek taşı biraz daha büyük al :D umarız kabul eder :D
Bu veriler malesef hiç çekici değil.