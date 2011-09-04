Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AR.Drone için iOS'dan sonra Android için de bir uygulama yayınlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
1
12
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Artırılmış gerçeklik alanında üretilmiş en önemli insansız hava araçlarından birisi Parrot firmasının AR.Drone modeli. Ülkemizde de satışa sunulan dört pervaneli hava aracı son kullanıcı tarafında çok popüler oldu. 

AR.Drone, içindeki mini bilgisayar sayesinde rüzgara karşı konum koruma, yükseklik ölçme ve otomatik iniş gibi bir çok özellikle donatılmış. Aynı zamanda kameralarından elde ettiği görüntüleri de sürekli iPhone ekranınıza aktarabiliyor. En önemli özelliği ise iOS tabanlı cihazlara yüklenen bir uygulama ile çok kolay bir şekilde uzaktan kontrol edilmesi. 

Bu yıl düzenlenen Google I/O geliştirici konferansında tanıtılan ve Parrot firması tarafından sözü verilen AR.Drone Android uygulaması nihayet yayınlanıyor. AR.FreeFlight adındaki uygulama an itibariyle Android Market'ten indirilmeye sunulmuş durumda. 

Android geliştiricilere yönelik hazırlanan yazılım geliştirme kiti ise https://projects.ardrone.org adresinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ancak AR.Drone platformu için beklenen oyunlar henüz geliştirme aşamasında ve ne zaman tamamlanacağı konusunda kesin bir bilgi yok.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
jaythewalker
piyasadaki herhangi bir drone u alınca çalışacak mı acaba.. evlenme teklifi düşünüyorum da :)

600lira ona vereceğine tek taşı biraz daha büyük al :D umarız kabul eder :D
jaythewalkerpiyasadaki herhangi bir drone u alınca çalışacak mı acaba.. evlenme teklifi düşünüyorum da :)600lira ona vereceğine tek t...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 8 yıl
Aletin fiyatı 900 tl civarı. 1.5 saatte şarj oluyor 15 dakika dayanıyor şarj.
Bu veriler malesef hiç çekici değil.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
360derece 8 yıl
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Teacher
Aletin fiyatı 900 tl civarı. 1.5 saatte şarj oluyor 15 dakika dayanıyor şarj.Bu veriler malesef hiç çekici değil.

15 dakika çekici değil mi?
Dostum ben RC Helilerle biraz ilgileniyorum. Bu cihazda 4 tane pervane var. Normal RC Helilerin uçma süresi 10 dakika kadar. 15 dakika uçarsa öpüp te başına koy, baş tâcı yap. Hele ki 3D uçuş yapan heli ile 3D uçarsan 5-6 dakika uçuyorsun.
Üstelik 5-6 dakika bile kısa gelmesin. Uçurma anında o süre o kadar uzun geliyor ki, 5-6 dakika sanki yarım saat uçmuş gibi geliyor. Çünkü sürekli tüm dikkatini heliye vermek durumundasın.
Yani fiyatı çok pahalı tamam ama 1.5 saatte şarj olup 15 dakika da uçuyorsa eğer hakikaten takdire şâyan bir şeydir...
Bu arada: helipal.com/... bence daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strom 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Teacher
Aletin fiyatı 900 tl civarı. 1.5 saatte şarj oluyor 15 dakika dayanıyor şarj.Bu veriler malesef hiç çekici değil.


15 dakika çekici değil mi?

Dostum ben RC Helilerle biraz ilgileniyorum. Bu cihazda 4 tane pervane var. Normal RC Helilerin uçma süresi 10 dakika kadar. 15 dakika uçarsa öpüp te başına koy, baş tâcı yap. Hele ki 3D uçuş yapan heli ile 3D uçarsan 5-6 dakika uçuyorsun.
Üstelik 5-6 dakika bile kısa gelmesin. Uçurma anında o süre o kadar uzun geliyor ki, 5-6 dakika sanki yarım saat uçmuş gibi geliyor. Çünkü sürekli tüm dikkatini heliye vermek durumundasın.

Yani fiyatı çok pahalı tamam ama 1.5 saatte şarj olup 15 dakika da uçuyorsa eğer hakikaten takdire şâyan bir şeydir...

Bu arada: helipal.com/... bence daha iyi.


Hocam ben arkadaşı tercüme edim:
"Ben o parayı verdiysem eğer o alet ben in diyene kadar havada kalacak"
Ben olsam öle derdim en azından
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
bu uygulama ovide uzun zamandır var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 8 yıl
Bundan sonra Parrot'un yapması gereken özelliklerden ödün vermeden maliyeti düşürmeye çalışmak olmalı. Fiyatı yüzünden gereksiz konumunda duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akcanon 8 yıl
Lanet olsun çok pahalı.Onunla süper planlarım vardı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
jaythewalker
piyasadaki herhangi bir drone u alınca çalışacak mı acaba.. evlenme teklifi düşünüyorum da :)

600lira ona vereceğine tek taşı biraz daha büyük al :D umarız kabul eder :D
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eco67 8 yıl
yalnz dostum herhangibir drone derken vidyodaki cihaz dışında bişiy alırsan çalışmaz söliim yani çakma felan olursa bu arada cihaz dedikleri gibi ucuz bi alet deil ama bu özellikleri bi arada barındıran az cihaz var. özellikle kameralı mode bide telefona aktarması ayrı bi güzellik yinede kesinlikle değecek bi fiyat deil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 8 yıl
Aletin fiyatı 900 tl civarı. 1.5 saatte şarj oluyor 15 dakika dayanıyor şarj.
Bu veriler malesef hiç çekici değil.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
AR.Drone güzel fakat çok aşırı pahalı. Böyle bir aletin 200 TL'yi geçmemesi gerek bence. Bir AR.Drone yerine her şey dahil bir Align T-Rex 500 toplanabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aaltnz 8 yıl
Çalışır bence. Bu çok iyi oldu. iOS la kısıtlanamayacak kadar güzel bir cihaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jaythewalker 8 yıl
piyasadaki herhangi bir drone u alınca çalışacak mı acaba.. evlenme teklifi düşünüyorum da :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6082 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, Parrot
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Asus'un IPS panelli monitörü ProArt PA238Q test masamzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim