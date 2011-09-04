AR.Drone için iOS'dan sonra Android için de bir uygulama yayınlanıyor

Artırılmış gerçeklik alanında üretilmiş en önemli insansız hava araçlarından birisi Parrot firmasının AR.Drone modeli. Ülkemizde de satışa sunulan dört pervaneli hava aracı son kullanıcı tarafında çok popüler oldu.





AR.Drone, içindeki mini bilgisayar sayesinde rüzgara karşı konum koruma, yükseklik ölçme ve otomatik iniş gibi bir çok özellikle donatılmış. Aynı zamanda kameralarından elde ettiği görüntüleri de sürekli iPhone ekranınıza aktarabiliyor. En önemli özelliği ise iOS tabanlı cihazlara yüklenen bir uygulama ile çok kolay bir şekilde uzaktan kontrol edilmesi.





Bu yıl düzenlenen Google I/O geliştirici konferansında tanıtılan ve Parrot firması tarafından sözü verilen AR.Drone Android uygulaması nihayet yayınlanıyor. AR.FreeFlight adındaki uygulama an itibariyle Android Market'ten indirilmeye sunulmuş durumda.



