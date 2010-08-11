ARM'ın Eagle kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini lisanslayan ilk isim TI oldu

Yarıiletken üreticisi Texas Instruments, ARM'ın Eagle kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini lisanslayan ilk isim oldu. Çift çekirdekli Cortex A9 mimarisinden sonraki aşama olarak tasarlanan Eagle mimarisi için 2009 yılının Haziran ayından bu yana ARM ile yakın iş birliği içerisinde olan Texas Instruments, yeni nesil OMAP işlemcileri için kolları sıvamış durumda. ARM Cortex A9 tabanlı işlemcilerini OMAP 4 serisi işlemcilerini yıl sonuna doğru sunmayı planlayan Texas Instruments, Eagle tabanlı yeni nesil işlemcileri ise 2012 için geliştiriyor. Mevcut çözümler gibi yongada sistem formunda hazırlanan Eagle tabanlı yeni nesil işlemcilerin özellikle Intel Moorestown platformuna rakip olması bekleniyor.
Yeni nesil mikroişlemci mimarisiyle birlikte ARM, üretim teknolojilerine yönelik çalışmalarını da devam ettiriyor. Hem TSMC hem de GlobalFoundries ile yakın ilişkileri bulunan firma, Eagle tabanlı yeni nesil işlemciler için 2xnm üretim teknolojisini hedefliyor ve yüksek performansı en az mevcut platformlardaki güç tüketim seviyesinde tutmayı amaçlıyor. Eagle tabanlı işlemciler öncesinde ARM, çalıştığı iş ortakları tarafından hazırlanan Cortex A9 tabanlı çift çekirdekli işlemcilerin son çeyrekten itibaren yaygınlaşmasını hedefliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Özellikle çift işlemcili olması, hızlı LPDDR2 tipi Ram kullanması, PowerVR SGX540 grafik hızlandırıcı kullanması çok iyi özellikler.
Zaten işlemci çekirdek başına 2000 DMIPS işlem gücü sunuyor. Çok iyi bir rakam.
Hele şu PowerVR SGX 540 var ya. Akıllara zarar. Mesela Apple A4 te kullanılan işlemciye entegre PowerVR SGX535 grafik hızlandırıcı 200MHz de saniyede 28 Milyon Poligon ve 500 Milyon Pixel işleyebilirken SGX540 200MHz de 90 Milyon Poligon ve 1Giga Pixel işleyebiliyor.
Hatta yanlış hatırlamıyorsam PowerVR SGX540 hızlandırıcısı kullanılan Arm Cortex A9 serisi işlemcilerde cep telefonlarında konsol seviyesinde grafik performansı sunulacağı ile ilgili bir şey okumuştum. O kadar iyi yani.