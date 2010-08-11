ARM'ın Eagle kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini lisanslayan ilk isim TI oldu

Yarıiletken üreticisi Texas Instruments, ARM'ın Eagle kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini lisanslayan ilk isim oldu. Çift çekirdekli Cortex A9 mimarisinden sonraki aşama olarak tasarlanan Eagle mimarisi için 2009 yılının Haziran ayından bu yana ARM ile yakın iş birliği içerisinde olan Texas Instruments, yeni nesil OMAP işlemcileri için kolları sıvamış durumda. ARM Cortex A9 tabanlı işlemcilerini OMAP 4 serisi işlemcilerini yıl sonuna doğru sunmayı planlayan Texas Instruments, Eagle tabanlı yeni nesil işlemcileri ise 2012 için geliştiriyor. Mevcut çözümler gibi yongada sistem formunda hazırlanan Eagle tabanlı yeni nesil işlemcilerin özellikle Intel Moorestown platformuna rakip olması bekleniyor.

Yeni nesil mikroişlemci mimarisiyle birlikte ARM, üretim teknolojilerine yönelik çalışmalarını da devam ettiriyor. Hem TSMC hem de GlobalFoundries ile yakın ilişkileri bulunan firma, Eagle tabanlı yeni nesil işlemciler için 2xnm üretim teknolojisini hedefliyor ve yüksek performansı en az mevcut platformlardaki güç tüketim seviyesinde tutmayı amaçlıyor. Eagle tabanlı işlemciler öncesinde ARM, çalıştığı iş ortakları tarafından hazırlanan Cortex A9 tabanlı çift çekirdekli işlemcilerin son çeyrekten itibaren yaygınlaşmasını hedefliyor.