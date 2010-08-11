Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM'ın Eagle kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini lisanslayan ilk isim TI oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,3b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yarıiletken üreticisi Texas Instruments, ARM'ın Eagle kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini lisanslayan ilk isim oldu. Çift çekirdekli Cortex A9 mimarisinden sonraki aşama olarak tasarlanan Eagle mimarisi için 2009 yılının Haziran ayından bu yana ARM ile yakın iş birliği içerisinde olan Texas Instruments, yeni nesil OMAP işlemcileri için kolları sıvamış durumda. ARM Cortex A9 tabanlı işlemcilerini OMAP 4 serisi işlemcilerini yıl sonuna doğru sunmayı planlayan Texas Instruments, Eagle tabanlı yeni nesil işlemcileri ise 2012 için geliştiriyor. Mevcut çözümler gibi yongada sistem formunda hazırlanan Eagle tabanlı yeni nesil işlemcilerin özellikle Intel Moorestown platformuna rakip olması bekleniyor.

Yeni nesil mikroişlemci mimarisiyle birlikte ARM, üretim teknolojilerine yönelik çalışmalarını da devam ettiriyor. Hem TSMC hem de GlobalFoundries ile yakın ilişkileri bulunan firma, Eagle tabanlı yeni nesil işlemciler için 2xnm üretim teknolojisini hedefliyor ve yüksek performansı en az mevcut platformlardaki güç tüketim seviyesinde tutmayı amaçlıyor. Eagle tabanlı işlemciler öncesinde ARM, çalıştığı iş ortakları tarafından hazırlanan Cortex A9 tabanlı çift çekirdekli işlemcilerin son çeyrekten itibaren yaygınlaşmasını hedefliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lordinarius 8 yıl
önümüzdeki 15 yıl içinde dizüstü bilgisayarlar tarih olacak gibi herhangi bi monitöre dock yardımı ile klavye mouse bağlantıları sayesinde netbooklardan çok daha iyi performans verecek cihazlar üretilmek üzere. yemin ederim insanlık tarihinin en devrimsel dönemini yaşıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Gerçekten de çok iyiymiş ya. Her şey var. Herşeyi destekliyor. Şu sistemin kullanıldığı telefonu düşünemiyorum.
Özellikle çift işlemcili olması, hızlı LPDDR2 tipi Ram kullanması, PowerVR SGX540 grafik hızlandırıcı kullanması çok iyi özellikler.
Zaten işlemci çekirdek başına 2000 DMIPS işlem gücü sunuyor. Çok iyi bir rakam.
Hele şu PowerVR SGX 540 var ya. Akıllara zarar. Mesela Apple A4 te kullanılan işlemciye entegre PowerVR SGX535 grafik hızlandırıcı 200MHz de saniyede 28 Milyon Poligon ve 500 Milyon Pixel işleyebilirken SGX540 200MHz de 90 Milyon Poligon ve 1Giga Pixel işleyebiliyor.
Hatta yanlış hatırlamıyorsam PowerVR SGX540 hızlandırıcısı kullanılan Arm Cortex A9 serisi işlemcilerde cep telefonlarında konsol seviyesinde grafik performansı sunulacağı ile ilgili bir şey okumuştum. O kadar iyi yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 9 yıl
Bu mimari bir sonraki jenerasyon cep telefonlarına girer. Ekran çözünürlüğüde 1024x600 civarı birşey olur. Her cep telefonu aynı zamanda taşınabilir oyun konsolu olur. Tek sorun kalır o da şu cihazlara halen "cep telefonu" denmesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim