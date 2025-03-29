Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2'nin AnTuTu sonuçları ortaya çıktı

Çin'den gelen sızıntılara göre Snapdragon 8 Elite 2, AnTuTu benchmark testlerinde yaklaşık 3.8 milyon puan almayı başardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda AnTuTu listelerinin zirvesinde yer alan iQOO 13 modeli Snapdragon 8 Elite ile 2.69 milyon puan almıştı. Bu da Snapdragon 8 Elite 2'nin yaklaşık %41'lik bir performans artışı sunduğunu ortaya koyuyor.
Güçlü bir halef olacak
Yeni çip, Qualcomm'un kendi geliştirdiği ikinci nesil Oryon CPU ile donatılacak. İşlemcide iki adet prime çekirdek, altı adet de performans çekirdeği bulunacak. Grafik birimi tarafında ise Adreno 840 GPU yer alacak. Snapdragon 8 Elite 2'nin, TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçerek daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo