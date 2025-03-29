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    Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2'nin AnTuTu sonuçları ortaya çıktı

    Teknoloji üreticisi Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2 ile performans sınırlarını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.                                   
    Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2'nin AnTuTu sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un geçen yıl ekim ayında tanıttığı Snapdragon 8 Elite işlemcisinin halefi olacak Snapdragon 8 Elite 2'nin AnTuTu performans sonuçları sızdırıldı. Yeni nesil işlemcinin Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve işlemcinin resmi adı henüz kesinleşmemiş olsa da şimdilik Snapdragon 8 Elite 2 olarak anılıyor.

    Çin'den gelen sızıntılara göre Snapdragon 8 Elite 2, AnTuTu benchmark testlerinde yaklaşık 3.8 milyon puan almayı başardı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda AnTuTu listelerinin zirvesinde yer alan iQOO 13 modeli Snapdragon 8 Elite ile 2.69 milyon puan almıştı. Bu da Snapdragon 8 Elite 2'nin yaklaşık %41'lik bir performans artışı sunduğunu ortaya koyuyor.

    Güçlü bir halef olacak

    Yeni çip, Qualcomm'un kendi geliştirdiği ikinci nesil Oryon CPU ile donatılacak. İşlemcide iki adet prime çekirdek, altı adet de performans çekirdeği bulunacak. Grafik birimi tarafında ise Adreno 840 GPU yer alacak. Snapdragon 8 Elite 2'nin, TSMC'nin 3nm üretim sürecinden geçerek daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunması bekleniyor.

    Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2'nin AnTuTu sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu sonuçlar, Elite 2'nin mobil cihazlarda performansı ciddi ölçüde artıracağını gösterse de, benchmark testlerinin yalnızca genel performansın bir göstergesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine de, Snapdragon 8 Elite 2'nin güçlü bir halef olacağı şimdiden belli.
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