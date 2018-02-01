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ASELSAN'dan yerli anti-drone sistemi: İHTAR

1 yıl
5,9b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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ASELSAN, son zamanlarda meydana gelen drone tehdidine karşı İHTAR adını verdiği mini ve mikro droneları tespit,takip ve imha edebilen yerli anti-drone sistemini geliştirdi.
ASELSAN tarafından tamamiyle yerli imkanlarla geliştirilen İHTAR sistemi, ACAR Kara Gözetleme Radarı, HYS Elektro Optik Sistemi, Gergedan Karıştırıcı/Köreltici Jammer ve komuta kontrol ünitesinden oluşuyor. ACAR radarı veya HYS tarafından tarafından tespit edilen dronelar özel tasarımlı anten yapısı sayesinde şemsiye koruma sağlayan Gergedan tarafından karıştırma ve köreltme uygulanarak etkisiz hale getirilebiliyor.
Özellikle kritik tesislerin korunması amacıyla geliştirilen İHTAR, aynı zamanda sınır güvenliği ve kalabalık organizasyonlarda koruma amacıyla da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.
 
İHTAR Sisteminin genel özellikleri şöyle: 
• Taşınabilir radar ile birden fazla İHA’nınyüksek doğrulukla tespiti ve takibi
• Düşük yanlış alarm olasılığı
• TV ve Termal kameralar kullanarak uzakmesafeden hedeflerin teşhisi
• Otomatik video takip
• Özel hedefler için yönlü karıştırma kabiliyeti
• Sürü saldırılarına karşı yönsüz karıştırmayeteneği
• Yazılımla ayarlanabilen karıştırma frekansları
• GIS, alarm bölgeleri, filtre gibi yetenekleresahip merkezi Komuta Kontrol kabiliyeti
• Minimum operatör müdahalesi ile çalışabilme
• Cihaz içi test (CİT) yeteneği
7/24 bütün hava şartlarında çalışabilme
• Açık ve modüler mimari sayesindeuyarlamaya uygun
• Farklı tiplerdeki sensör ve karşı tedbirler ile geliştirmeye açık
• Askeri standartlarla uyumlu 
ASELSAN'dan yerli anti-drone sistemi: İHTAR
 
Videoda bahsi geçen ACAR Kara Gözetleme Radarını tanıttığımız videomuza ulaşmak için lütfen tıklayın.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
berk768 1 yıl en beğenilen hanımneder
hanımneder

Araba alman, kamera japon, işlemci çin ama yerli...





Anlayacağınız dille;

Silgi ile kalemi birleştirip silgili kalem tasarımı yaptım silgiyi de kalemi de başkasından alsam da tasarım benim dersen gülerler. Bu montaj olur.

Ama çıtçıtlı kalemi bulursan tasarım olur; o zaman malzemelerinin bir kısmı dışardan olsa da yüzde BİN yerli olur..


İHTAR güzel yerli montaj, umarım ilerde yerli üretime de geçeriz.


Ne kadar çok biliyosunuz siz git amerikanın f35 uçağına bak bakalım hangilerini kendi üretiyo.
hanımnederAraba alman, kamera japon, işlemci çin ama yerli...Anlayacağınız dille;...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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hanımneder 1 yıl
Araba alman, kamera japon, işlemci çin ama yerli...


Anlayacağınız dille;
Silgi ile kalemi birleştirip silgili kalem tasarımı yaptım silgiyi de kalemi de başkasından alsam da tasarım benim dersen gülerler. Bu montaj olur.
Ama çıtçıtlı kalemi bulursan tasarım olur; o zaman malzemelerinin bir kısmı dışardan olsa da yüzde BİN yerli olur..
İHTAR güzel yerli montaj, umarım ilerde yerli üretime de geçeriz.
Araba alman, kamera japon, işlemci çin ama yerli...Anlayacağınız dille;Silgi ile kalemi birleştirip silgili kalem tasarımı...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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JuMaN 1 yıl
Dronelerde otonom uçuş da var , kordinat belirleyip belirli bir alan içerisinde dolaşıp geliyor. Bu sistemde kumanda ile bağlantıyı kesiyor ama otonom uçuş için de geçerli oluyor mu ki drone direk indirme şansı oluyor mu ?
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Tensi 1 yıl
Samsung'dan patent almislardir yine. Milli obusumuz Firtina T-155 bildiginiz gibi Samsung K9 Thunder. :D
1 Yanıt Yanıtla +1
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hanımneder 1 yıl Tensi
Tensi
Samsung'dan patent almislardir yine. Milli obusumuz Firtina T-155 bildiginiz gibi Samsung K9 Thunder. :D

Eşinizle dostunuzla vedalaşma işini geciktirmeyin hocam. Fetoşçu olarak içeri alınma ihtimaliniz az değil. Resmen yorumunuz vatan hayinliği

Samsung bizden çalışmıştır, iyi bakalım ona.

Not: ülkede üstteki yorumu inanarak yapacak milyonlar olduğuna iddiaya girerim.
1 Yanıt Yanıtla
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vonderplanitz 1 yıl
Videoda dikkat ettiniz mi tamamı animasyon, ne bir üretim hattı, ne bir gerçek prototip hiçbirşey yok sadece laflar var.
1 Yanıt Yanıtla +2
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hanımneder 1 yıl vonderplanitz
revivo72
Videoda dikkat ettiniz mi tamamı animasyon, ne bir üretim hattı, ne bir gerçek prototip hiçbirşey yok sadece laflar var.

Hocam daha forumdaki gençler bunu idrak edemiyorlar; kaldı ki yaşlılarımız anlasın. Ülkede eğitim olmayınca sonuçlar öyle oluyor.
2 animasyon görsele 1 makete 1 montaj üstüne şanlı bayrağımızı çiziyorlar iş bitti. Yerli yalan at yemeyen keriz hesabı
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susesa 1 yıl

Aselsanın YERLİ ÜRETİM sistemlerine verdiği isimler harika. Türk Dil Kurumuna da bir el atsalar sevabına :)
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hanımneder 1 yıl
Araba alman, kamera japon, işlemci çin ama yerli...


Anlayacağınız dille;
Silgi ile kalemi birleştirip silgili kalem tasarımı yaptım silgiyi de kalemi de başkasından alsam da tasarım benim dersen gülerler. Bu montaj olur.
Ama çıtçıtlı kalemi bulursan tasarım olur; o zaman malzemelerinin bir kısmı dışardan olsa da yüzde BİN yerli olur..
İHTAR güzel yerli montaj, umarım ilerde yerli üretime de geçeriz.
1 Yanıt Yanıtla +8
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berk768 1 yıl hanımneder
hanımneder

Araba alman, kamera japon, işlemci çin ama yerli...





Anlayacağınız dille;

Silgi ile kalemi birleştirip silgili kalem tasarımı yaptım silgiyi de kalemi de başkasından alsam da tasarım benim dersen gülerler. Bu montaj olur.

Ama çıtçıtlı kalemi bulursan tasarım olur; o zaman malzemelerinin bir kısmı dışardan olsa da yüzde BİN yerli olur..


İHTAR güzel yerli montaj, umarım ilerde yerli üretime de geçeriz.


Ne kadar çok biliyosunuz siz git amerikanın f35 uçağına bak bakalım hangilerini kendi üretiyo.
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