ASELSAN'dan yerli anti-drone sistemi: İHTAR

ASELSAN, son zamanlarda meydana gelen drone tehdidine karşı İHTAR adını verdiği mini ve mikro droneları tespit,takip ve imha edebilen yerli anti-drone sistemini geliştirdi.

ASELSAN tarafından tamamiyle yerli imkanlarla geliştirilen İHTAR sistemi, ACAR Kara Gözetleme Radarı, HYS Elektro Optik Sistemi, Gergedan Karıştırıcı/Köreltici Jammer ve komuta kontrol ünitesinden oluşuyor. ACAR radarı veya HYS tarafından tarafından tespit edilen dronelar özel tasarımlı anten yapısı sayesinde şemsiye koruma sağlayan Gergedan tarafından karıştırma ve köreltme uygulanarak etkisiz hale getirilebiliyor.

Özellikle kritik tesislerin korunması amacıyla geliştirilen İHTAR, aynı zamanda sınır güvenliği ve kalabalık organizasyonlarda koruma amacıyla da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

İHTAR Sisteminin genel özellikleri şöyle:

• Taşınabilir radar ile birden fazla İHA’nınyüksek doğrulukla tespiti ve takibi

• Düşük yanlış alarm olasılığı

• TV ve Termal kameralar kullanarak uzakmesafeden hedeflerin teşhisi

• Otomatik video takip

• Özel hedefler için yönlü karıştırma kabiliyeti

• Sürü saldırılarına karşı yönsüz karıştırmayeteneği

• Yazılımla ayarlanabilen karıştırma frekansları

• GIS, alarm bölgeleri, filtre gibi yetenekleresahip merkezi Komuta Kontrol kabiliyeti

• Minimum operatör müdahalesi ile çalışabilme

• Cihaz içi test (CİT) yeteneği

• 7/24 bütün hava şartlarında çalışabilme

• Açık ve modüler mimari sayesindeuyarlamaya uygun

• Farklı tiplerdeki sensör ve karşı tedbirler ile geliştirmeye açık

• Askeri standartlarla uyumlu

Videoda bahsi geçen ACAR Kara Gözetleme Radarını tanıttığımız videomuza ulaşmak için lütfen tıklayın.