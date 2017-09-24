ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var

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Yerli savunma sanayi sektörünün önemli şirketlerinden ASELSAN’ın uzaktan kumandalı silah sistemlerinden Nefer’e yurt dışından talep var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan 25/30 mm silah sistemi Nefer, palet ve tekerlekli araçlara entegre edilebiliyor.

Nefer’in yeterlilik testleri tamamlandı ve seri üretime hazır hale getirildi. Taleplere hazır hale gelen Nefer, yurt dışında büyük ilgi gördü. Körfez ülkeleri ve Asya’dan talipler var. İki farklı müşteriye sözleşme öncesi atışlı testler yapılması planlanıyor.

Batı veya Doğu menşeli 25/30 mm otomatik topların ve anti tank füzelerinin takılabildiği, üzerinde bağımsız elektro optik ve 7,62 mm eş eksenli silahın yer aldığı Nefer silah sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip.

http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-neferi-ilk-kez-satilacak/917391