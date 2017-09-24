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ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var

Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN'ın yeni gözdesi Nefer'e Körfez ve Asya ülkelerinden talipler var. ASELSAN, Nefer'i seri üretime hazır hale getirdi.
1 yıl
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21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var
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Yerli savunma sanayi sektörünün önemli şirketlerinden ASELSAN’ın uzaktan kumandalı silah sistemlerinden Nefer’e yurt dışından talep var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan 25/30 mm silah sistemi Nefer, palet ve tekerlekli araçlara entegre edilebiliyor.
Nefer’in yeterlilik testleri tamamlandı ve seri üretime hazır hale getirildi. Taleplere hazır hale gelen Nefer, yurt dışında büyük ilgi gördü. Körfez ülkeleri ve Asya’dan talipler var. İki farklı müşteriye sözleşme öncesi atışlı testler yapılması planlanıyor.

Batı veya Doğu menşeli 25/30 mm otomatik topların ve anti tank füzelerinin takılabildiği, üzerinde bağımsız elektro optik ve 7,62 mm eş eksenli silahın yer aldığı Nefer silah sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip.


http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-neferi-ilk-kez-satilacak/917391 Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 yıl
İsimlendirmeleri kimler yapıyorsa nokta atışı isim veriyorlar.
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CeeMoo 1 yıl 3xcellency
Kendini savunmak ayrı bir şey İnsanların arasında fitne çıkararak bölgenin petrol&aklı&insan gücünü üzerine almak ayrı bir iş ! Ve sonra kan gölü yapıp her şeye duyarsız kalmak ayrı bir iş.
-- Sen ve senin gibilerin kafalarını kullanamaması çok ayrı bir ŞEY zaten.
Kendini savunmak ayrı bir şey İnsanların arasında fitne çıkararak bölgenin petrol&aklı&insan gücünü üzerine almak ayrı bir iş ! Ve sonra kan gölü yapıp her şeye...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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alemburda34 1 yıl Guest-005109EE3
cenup
aselsan anca hayali ihracat yapar
dünya iki kutupta
ya amerikan ya rusyadan silah alacaksın.
türkiye'nin silahını kim alır

Ne oneriyorsun uretmeyelim mi bizde mi disardan almaya devam edelim? Bu soyledigini herkes biliyor ancak dillendirmenin emin ol bize hicbir faydasi yok aksine zararimiza
cenupaselsan anca hayali ihracat yapardünya iki kutuptaya amerikan ya rusyadan silah alacaksın.türkiye'nin silahını kim alır
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Sir Pavlov Krugman 1 yıl
BAYILIYORUM BU ASELSAN'A..
TÜRKİYE İÇİNDE ÜMMETÇİLERİN SIZAMADIĞI TEK BUNLAR KALDI..
ÜMMETÇİLERDEN BU KADAR KALİFİYE ELEMAN ÇIKMADIĞI İÇİN SIZAMIYORLAR..
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WuLKaS 1 yıl

"pazarda bir ilk olma özelliğine sahip." ise o zaman bu alttaki linkte verdiğim ne ?

Teknolojinin iyisi kötüsü çakması önemli değil. Olsun tabiki destekliyoruz. Olsun ama lütfen içerikleri de tüm gerçekliğiyle paylaşın. Bazılarını pohpohlayacağız diye kendinizi rezil etmeyin..

kmweg.com/...
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vaybeeyupi1965 1 yıl
İsmi gizlenen esesli bir kardeşimiz yaptı. Adınıda bizim nefer grubundan esinlenmiş. Taraftar gruplarımızda paylaşılmıştı daha önce♥️⚫️🔴görünce yazayım dedim
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cübbesiz gandalf 1 yıl
Her türlü teknoloji pozitif bilimin bir sonucudur,evrim teorisine karşı çıkmayı yaşam amacı bilmiş kişilerin gelip böyle bir konuda bile muhalefete laf söylüyorlar ,bu ülkeyi yıllarca yöneten sanki CHP idi,aksine en okumuş eğitimli kesim oy veriyor,bu silahın yapımında çalışan çoğu kişi eminim ki odtü gibi devrimci fabrikası gibi okullardan mezun olan aydın kişilerdir,bu dünyanın her yerinde böyle,sanayi devriminin Avrupa olması elbette şans değil,
Bu ülkenin satacak petrolü yok hiçbişryi yok turizm ve bitti,yaratıcılığını kullanmazsa köleleşir,heryeri imam hatip açarsanız,yaşlanınca sizin emekli maaşınızı ödeyebilecek zeki çocuklar kalmaz çünkü potizitif bilimin meyvesini almak için pozitif bilime inanmış olmak lazım
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ıYı 1 yıl
Zabıtaya haracini vermeden bu kaldırımda satış yapamazsın.
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El_domingo 1 yıl
Esas olan dısa bagımlı kalmadan ozellikle yazılımı milli olan sistemlere sahip olmak..
bir yerden baslamak .silah sistemlerinin onarım ,geliştirme ve muhimmat gibi goz ardı edilmemesi gereken durumlarıda unutmamak gerekli..
Daha iyisimi var? olsun sana ait olmayan faydası olmayan sana hizmet etmeyen sistem uretici istemezse zaten konserve kutusudur..Diğer sistemlerden daha geri olsa da milli bir sistem senin emrindedir..kaldıkı geliştirilen sistemler hiç de diğerlerinden az gelişmiş sistemler değiller..
Bide hala içimizde batı sevicelerinin olması ve medet ummaları enteresan. ya bunlar milli değiller yada kafada bir problemleri var..amblajlarının içinde kuflenmiş ve ikiyüzlü yapıları , yaptıkları soykırımları ve devam eden somurgecilik anlayısları ortaydenken...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 1 yıl
Güzel haber,devamlarını bekliyoruz.
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tkblack 1 yıl
beğenmeyenler toplanmış yine. bi *** olmaz bizim halktan.
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gcb1903 1 yıl
yıl kadar önce Japonya savaş suçlusu ve yıkımdan yeni yeni kurtulmuşken hafif sanayi ve elektroniğe yöneldi. Batı Almanya ise ABD desteğiyle ağır sanayi ve otomobil, ABD zaten kendisi ağır sanayi ve askeri teknolojiler konusunda en iyi durumdaydı.
Düşünsenize o dönem bizim akıllılar kadar akıllı Japon muhalifler çıkıp " millet ne yapsın sizin ufak oyuncaklarınızı, dünyada 2 tane ülke var ordan alırlar " dese ve Japonlar bu işi bıraksaydı.
Şuan dünyanın en büyük 3. ekonomisi Japonya. Ağır sanayide belki Almanya değiller ama elektronik ve hafif sanayi ile dünyanın en büyük 3. ekonomisi olmayı başardılar.
Millet Mars'a gidiyor o halde Ay'a gitmek için çalışmak aptallıktır. Aynen bunu savunuyor bazı arkadaşlar. Yürümeye başlamadan Usain Bolt olmamızı bekliyorlar.
Ve Türkiye'den ...tir olup gitmek başlığındaki arkadaşlar. Bunları yapanlar da bu ülkenin aydın, okumuş ve Atatürkçü gençleri. ATATÜRK Türkiye'sini bırakıp kaçma peşinde değil, onu korumak ve yüceltmek peşindeler. Aselsan, Roketsan mühendisleri diyince aklınıza akp mitingi falan geldiği için bir siz akıllısınız.
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J.McNulty 1 yıl
Yapsalar suç insan hakları derler,
yapmasalar bizi dışarıya muhtaç ediyorsunuz derler..
Aselsan güzel çalışmalar yapıyor bunların satışlarıyla ihracata katkı sağlamak lazım. TSK'a pek tabiki daha güçlüsü daha yönetilebiliri yapılmalı, ancak ihraç ürünü yapıp satılmasıda gerekiyor.
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