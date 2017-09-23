Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honda Türkiye Başkanı açıkladı: Elektrikli Honda modelleri Türkiye'de üretilebilir

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, devletin gerekli imkanları sunması durumunda elektrikli araçların Türkiye'de üretileceğini açıkladı. Dizel Civic ve üretim hacmi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
1 yıl
10,2b
1
33
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Pazar günü sona erecek Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA 2017) Honda ve Honda Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Tsumara, devletin gerekli desteği sağlaması durumunda Honda EV elektrikli araçlarının Türkiye'de üretileceğini açıkladı. Tsumara açıklamasında "Honda EV yani, yeni elektrikli araçları Türkiye'de de üretebiliriz. Bunun için Türkiye gerekli bilgi birikimine ve potansiyele sahip. Bizim Şekerpınarı'ndaki fabrikamızda her türlü alt yapı mevcut. Fakat, sadece bunlar yetmiyor, üretimim gerçekleştirilebilmesi için vergide avantaj oluşturulması ve yasal altyapının kurulması gerek." dedi. Planlara göre elektrikli araç üretimine Honda CR-V modeli ile başlanacak.

Dizel Skandalı, Elektrikli Araç Planlarını Değiştirdi

Tsumura "Honda'nın gelecek vizyonunda 2030 yılında üretilen her 3 araçtan 2'sinin elektrikli olması yer alıyordu. Bu plan 2025 yılına çekildi. Bunu hızlandıran sebeplerin başında dizel skandalı geliyor.” dedi.
Buna rağmen dizel Honda Civic üretimi Mart ayında gerçekleşecek. Honda'nın CR-V'de kullanılan motorun daha ekonomik ve çevreci versiyonu olan 1.6 litre, 300 Nm tork ve 120 bg gücündeki i-DTEC dizel motor kullanılacak. Bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi değeri 3.7 litre olacak. Otomatik seçeneği de bulunacak dizel Honda Civic'ler Türkiye'de üretilecek.

400 Ek İstihdam

Takuya Tsumura, Bu yıl 35 bin adet Civic sedan üretimi gerçekleştireceklerini belirterek, “Türkiye'de ürettiğimiz araçların yarısı ihraç edilecek. İkinci vardiya ile birlikte 400 kişiye ek istihdam yaratarak fabrikadaki toplam çalışan sayımızı bin 300'e çıkaracağız. İhracat yapılan ülkelerdeki lansman tarihlerini göz önüne aldığımızda ikinci vardiyaya Aralık ayında başlıyoruz. İlk planda günlük üretim kapasitesi 160 olarak hesaplanmıştı ancak yeni planlama ile bu rakam artarak günlük 175 adede ulaştı” diye konuştu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MertDrx 1 yıl en beğenilen Ac1DBuRN
Aslında ilk üreten hondaydı golf bunun çakması.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 yıl
ilk görseldeki araç retro tarzıyla güzel duruyor bence
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 1 yıl
honda civic hb modele 160lık dizeli koysa keşke, nasılsa burda emisyon vs. dertleri yok
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Kemalistler bunu duymasın üzülürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
takip1 1 yıl
120hp 300nm tork ve 3.7 litre yakıt tüketimi ile dizelde renault u bile sollar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armyoflovers 1 yıl
Önce mağdur ettikleri honda civic sahiplerinin gönüllerini etsin, sonra yenisini üretsin. Millet ağlıyor piyasada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-38F9BBB0B 1 yıl
acaba bunun neresi yamulacak kendi kendine... şimdiden iddaaları acalım..
a sutunu, b sutunu, c sutunu, kaput, bagaj, şasi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 1 yıl
TL o kadar değersizki,bundan faydalanmak adına gelip burda üretim yapacaklar çünkü üretim maliyetlerini düşürecekler.Kalkıpta bu duruma sevinecek kadar saf olmayın lütfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
İnşallah gerçekleşir. Tabi bundan ve halen süren yatırımlardan rahatsız olacak tc kimlikli insanların bulunduğunu da biliyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F5DFA3868 1 yıl
Ülkemizde üretilen elektrikli araçların ötv sini % 0 yapacaksın, tesla bile burada üretim yapar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sleepingawake 1 yıl Guest-F5DFA3868
Orijinalden alıntı: Fatal21tr
Ülkemizde üretilen elektrikli araçların ötv sini % 0 yapacaksın, tesla bile burada üretim yapar.

Diğer ülkelerde zaten ötv saçmalığı yok.
Elektrikli arabalarda şuan ötv %3. Benzinliler %60'tan başlıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 1 yıl
Başka devletlere para yedirmeye doyulmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 1 yıl
ee başka bir yerde ucuz işçilik yok :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
Umarım bir fabrika daha açarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10191 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
honda, honda türkiye ve
7 etiket daha honda türkiye elektrikli araç elektrikli araç Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Super Mario Run güncellemesi yeni karakter ve yüzde 50 indirim getiriyor 1 yıl Intel Coffee Lake masaüstü işlemciler karşınızda 1 yıl Güncelleme: Apple; macOS High Sierra'yı yayınladı. İndirebilirsiniz. 1 yıl It, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırmayı başardı 1 yıl Yandex Browser'ın yeni güvenlik önlemlerini değerlendirdik, diğerleriyle hız testi yaptık! 1 yıl Anöploid embriyodan sağlıklı birey gelişebilir mi? Bir başarı hikayesi 1 yıl Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi 30 Eylül’de sona erecek 1 yıl İşte ABD ordusunun yeni oyuncağı "Drone katili lazer" 1 yıl Beş büyük petrol şirketi iklim değişikliğine yol açmakla suçlanıyor 1 yıl Nintendo hesaplarına iki adımlı doğrulama geldi 1 yıl Asus ZenFone 4 serisinden beklenti yüksek, Zenfone 5 ise Mart 2018’de 1 yıl Tıbbi veriler blockchain ile kayıt altına alınabilir 1 yıl Rambus sektörün ilk çalışan DDR5 DIMM modülünü geliştirdi 1 yıl ASELSAN'ın uzaktan kumandalı silah sistemi Nefer'e talipler var 1 yıl Çin'deki robot diş operasyonunu başarıyla tamamladı 1 yıl Bose’den Google Assistant destekli kulaklık 1 yıl Plüton kâşifi New Horizons uykusundan uyandı: İşte yeni hedefi 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler paylaşıldı 1 yıl Core i7-8700K ile 5 GHz ve üstü için delid gerekebilir 1 yıl İşte Elon Musk'ın çılgın "uzaydan internet" projesi için seçtiği isim 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Honda Türkiye Başkanı açıkladı: Elektrikli Honda modelleri Türkiye'de üretilebilir Sonraki Uber, lisans iptaline karşı 500.000 imza topladı 1 yıl Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim 1 yıl Imagination Technologies de Çinlilere satıldı 1 yıl Go Klavye, Android kullanıcılarının kimlik bilgilerini sızdırıyor iddiası 1 yıl AMD gelecek yıl 12nm sürecine geçiş yapıyor 1 yıl Safari'deki güvenlik açıkları rakiplerini geride bıraktı 1 yıl Girişim destekleme programı Y Combinator blockchaini araştırıyor 1 yıl Netflix uygulamasına iPhone X, iPhone 8 ve iPad Pro için HDR desteği eklendi 1 yıl Sürücüsüz araçlar güvenli ancak gizlilik tehlikesi taşıyor 1 yıl Çift kameralı Huawei Mate 10 Lite resmiyet kazandı 1 yıl DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefon: iPhone 8 Plus 1 yıl Razer yeni mobil cihazını yıl sonunda tanıtacak 1 yıl Okyanuslarda su sıcaklığının artması birçok balık türünün sonu olabilir 1 yıl Uzayın yeni yıldızı Çin: Mars planlarımız "tıkırında" ilerliyor 1 yıl Masaüstü katili "MSI GT75VR Titan" inceleme 1 yıl Facebook ve Amazon, İngiltere Premier League’in yayın hakkını alabilir 1 yıl Facebook siyasi reklam politikasını değiştiriyor 1 yıl Apple kulaklık girişini kaldırdı kablosuz kulaklık satışları %343 arttı 1 yıl Mercedes’ten 1 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı 1 yıl iPhone 8 parçalarına ayrıldı ve tamir edilebilirlik puanı belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim