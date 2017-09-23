Honda Türkiye Başkanı açıkladı: Elektrikli Honda modelleri Türkiye'de üretilebilir

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Pazar günü sona erecek Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA 2017) Honda ve Honda Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tsumara, devletin gerekli desteği sağlaması durumunda Honda EV elektrikli araçlarının Türkiye'de üretileceğini açıkladı. Tsumara açıklamasında "Honda EV yani, yeni elektrikli araçları Türkiye'de de üretebiliriz. Bunun için Türkiye gerekli bilgi birikimine ve potansiyele sahip. Bizim Şekerpınarı'ndaki fabrikamızda her türlü alt yapı mevcut. Fakat, sadece bunlar yetmiyor, üretimim gerçekleştirilebilmesi için vergide avantaj oluşturulması ve yasal altyapının kurulması gerek." dedi. Planlara göre elektrikli araç üretimine Honda CR-V modeli ile başlanacak.

Dizel Skandalı, Elektrikli Araç Planlarını Değiştirdi

Tsumura "Honda'nın gelecek vizyonunda 2030 yılında üretilen her 3 araçtan 2'sinin elektrikli olması yer alıyordu. Bu plan 2025 yılına çekildi. Bunu hızlandıran sebeplerin başında dizel skandalı geliyor.” dedi.

Buna rağmen dizel Honda Civic üretimi Mart ayında gerçekleşecek. Honda'nın CR-V'de kullanılan motorun daha ekonomik ve çevreci versiyonu olan 1.6 litre, 300 Nm tork ve 120 bg gücündeki i-DTEC dizel motor kullanılacak. Bu motorun 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi değeri 3.7 litre olacak. Otomatik seçeneği de bulunacak dizel Honda Civic'ler Türkiye'de üretilecek.

400 Ek İstihdam

Takuya Tsumura, Bu yıl 35 bin adet Civic sedan üretimi gerçekleştireceklerini belirterek, “Türkiye'de ürettiğimiz araçların yarısı ihraç edilecek. İkinci vardiya ile birlikte 400 kişiye ek istihdam yaratarak fabrikadaki toplam çalışan sayımızı bin 300'e çıkaracağız. İhracat yapılan ülkelerdeki lansman tarihlerini göz önüne aldığımızda ikinci vardiyaya Aralık ayında başlıyoruz. İlk planda günlük üretim kapasitesi 160 olarak hesaplanmıştı ancak yeni planlama ile bu rakam artarak günlük 175 adede ulaştı” diye konuştu.