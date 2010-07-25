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ASRock, VIA işlemcili yeni anakartını duyurdu: PV530

8 yıl
10,5b
1
13
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticisi ASRock, ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı VIA tabanlı yeni anakartı PV530'u tanıttı. VIA'nın 1.8GHz'de çalışan PV530 işlemcisinden güç alan anakart, iki adet DDR2 ve bir adert DDR3 DIMM slotuyla geliyor ve kullanıcılar diledikleri bellek tipini tercih edebiliyorlar. Kullandığı yonga seti itibariyle VIA'nın Chrome9 HD entegre grafik birimine sahip olan anakart, bu sayede video hızlandırma desteği de sunuyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe slotuna ve genişleme olanağı sunmak için bir adet PCI slotuna sahip olan ASRock PV530, firmanın güncel anakartlarında sık sık karşımıza çıkan OC Tuner ve OC DNA isimli overclock yazılımlarıyla geliyor.

5.1 kanal ses desteği ve ethernet gibi özelliklere de sahip olan ASRock PV530 için firmanın altını çizdiği ana detaylar şu şekilde;

  • VIA PV530 işlemci (1.8 GHz)
  • İşlemci etfarında katı kapasitörler
  • DDR3 / DDR2 bellek desteği
  • Entegre VIA Chrome9 HD DX9 Grafik, DirectX 9.0, En yüksek paylaşımlı bellek 512MB
  • ASRock Instant Boos, Instant Flash, OC Tuner, OC DNA teknolojileri
  • ErP/EuP Hazır
  • Ücretsiz yazılımlar : CyberLink DVD Suite ? OEM ve Deneme; Creative SoundBlaster X-Fi MB ? T

    • Önümüzedeki günlerde satışa sunulması beklenen ASRock PV530 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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    sakiri 8 yıl
    İlk kullandigim anakart asrock avrupada en ucuz ve cakma model anakart üreticisi.
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    El Mukteda 8 yıl
    işlemci soğutucu eski amd stok soğutuculara benziyor.
    pci express olması güzel counter lanparty anakart
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    hacı.basat 8 yıl
    Bu anakart VIA kulvarının tepe modeli itx anakartı değil, malesef işlemci e serisi bile değil, sadece piyasadaki atom ve amd itx platformları seviyesinde bir anakart, özellikleri düşük gibi görünse bile şu haberdeki anakart bundan iyidir, 64 bit işletim sistemi kurulabilir;
    donanimhaber.com/...
    Öte yandan VIA işlemcili tepe modelinde VN1000 yongaseti şart, DDR3, SATA3, USB3.0 gibi olmazsa olmaz özellikleri taşıyan yongasetidir, ayrıca VIA'nın aynı fuarda gösterdiği çift çekirdekli 2ghz VIA nano DC (dual core) işlemcisini bekleyen çok insan var. Yukarıdaki anakart şu an için f/p de itx platformlarda tercih sebebi ama gelecek olan modellerle kıyasa dahi giremez. Mesela VN1000 yongasetli, VIA nano DC işlemcili bir modelde 64 bit Windows7'yi, üstüne de hit bir oyunu kurup rahatça kullanabilirsiniz.
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    mehmetgirgin 8 yıl
    ucuz olsa alınabilir.öyle evde gelen misafir çocuklarına flas oyun açarım.yada download için falan iş görür. tabi ucuz olursa
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    VenomS 8 yıl
    via nano L2100 1.8Ghz'lik modeli bir cpu kullansaydı baride şifre çözmede ve evde video seyretmede kullanılabilirdi.
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    MR.METAL 8 yıl
    OC felan kulağa komik geliyor. ASRock minicik anakart yapacak üstüne onboard via işlemci koyacak, bizde bununla oc yapacaz ha :) Gerçi Via işlemcilerini pek tanımadan bol keseden sallıyor olabilirim ama yıllarca ASRock board üzerinde Via chipset kullanmak zorunda kalan bir adam olarak kendilerine pek pozitif bakamıyorum.
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    CrySystem 8 yıl
    Netbooklara adam gibi alternatif gelse?
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    Tolgá 8 yıl
    Tercihe göre ddr2-3 takılması pci express 2.0 falan güzel özellikler var iş yapar bence.
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