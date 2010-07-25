ASRock, VIA işlemcili yeni anakartını duyurdu: PV530

Anakart üreticisi ASRock, ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı VIA tabanlı yeni anakartı PV530'u tanıttı. VIA'nın 1.8GHz'de çalışan PV530 işlemcisinden güç alan anakart, iki adet DDR2 ve bir adert DDR3 DIMM slotuyla geliyor ve kullanıcılar diledikleri bellek tipini tercih edebiliyorlar. Kullandığı yonga seti itibariyle VIA'nın Chrome9 HD entegre grafik birimine sahip olan anakart, bu sayede video hızlandırma desteği de sunuyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe slotuna ve genişleme olanağı sunmak için bir adet PCI slotuna sahip olan ASRock PV530, firmanın güncel anakartlarında sık sık karşımıza çıkan OC Tuner ve OC DNA isimli overclock yazılımlarıyla geliyor.
5.1 kanal ses desteği ve ethernet gibi özelliklere de sahip olan ASRock PV530 için firmanın altını çizdiği ana detaylar şu şekilde;
Önümüzedeki günlerde satışa sunulması beklenen ASRock PV530 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Öte yandan VIA işlemcili tepe modelinde VN1000 yongaseti şart, DDR3, SATA3, USB3.0 gibi olmazsa olmaz özellikleri taşıyan yongasetidir, ayrıca VIA'nın aynı fuarda gösterdiği çift çekirdekli 2ghz VIA nano DC (dual core) işlemcisini bekleyen çok insan var. Yukarıdaki anakart şu an için f/p de itx platformlarda tercih sebebi ama gelecek olan modellerle kıyasa dahi giremez. Mesela VN1000 yongasetli, VIA nano DC işlemcili bir modelde 64 bit Windows7'yi, üstüne de hit bir oyunu kurup rahatça kullanabilirsiniz.