ASRock, VIA işlemcili yeni anakartını duyurdu: PV530

Anakart üreticisi ASRock, ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı VIA tabanlı yeni anakartı PV530'u tanıttı. VIA'nın 1.8GHz'de çalışan PV530 işlemcisinden güç alan anakart, iki adet DDR2 ve bir adert DDR3 DIMM slotuyla geliyor ve kullanıcılar diledikleri bellek tipini tercih edebiliyorlar. Kullandığı yonga seti itibariyle VIA'nın Chrome9 HD entegre grafik birimine sahip olan anakart, bu sayede video hızlandırma desteği de sunuyor. Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için bir adet PCIe slotuna ve genişleme olanağı sunmak için bir adet PCI slotuna sahip olan ASRock PV530, firmanın güncel anakartlarında sık sık karşımıza çıkan OC Tuner ve OC DNA isimli overclock yazılımlarıyla geliyor.

5.1 kanal ses desteği ve ethernet gibi özelliklere de sahip olan ASRock PV530 için firmanın altını çizdiği ana detaylar şu şekilde;

VIA PV530 işlemci (1.8 GHz)

İşlemci etfarında katı kapasitörler

DDR3 / DDR2 bellek desteği

Entegre VIA Chrome9 HD DX9 Grafik, DirectX 9.0, En yüksek paylaşımlı bellek 512MB

ASRock Instant Boos, Instant Flash, OC Tuner, OC DNA teknolojileri

ErP/EuP Hazır

Ücretsiz yazılımlar : CyberLink DVD Suite ? OEM ve Deneme; Creative SoundBlaster X-Fi MB ? T

Önümüzedeki günlerde satışa sunulması beklenen ASRock PV530 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.