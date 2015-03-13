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ASRock'dan X99 tabanlı Mini-ITX anakart

4 yıl
3,2b
1
19
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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ASRock'dan X99 tabanlı Mini-ITX anakart

Haftaya başlayacak CEBIT 2015 fuarına USB 3.1 destekli Extreme6 Z97 ve X99 anakartlarını getireceğini açıklayan ASRock, bunların haricinde X99 tabanlı mini-ITX formatında X99E-ITX/ac adındaki yeni anakartının da duyurusunu yaptı.
Bugüne kadar Extreme serisi çipsetleri mini-ITX formatında kullanan bir üretici bulunmuyordu. Performans konusunda öne çıkacak olan anakartta bununla birlikte ölçek gereği bazı fedakarlıklar da yapılmış.
Tek bir PCI-Express 3.0 x16 slotu bulunan kartta ikisi tek bir SATA-Express bağlantısı yapmak için ayrılmış 6 adet SATA3 girişi yer alıyor. Çift kanal bellek slotu kullanılan üründe Ultra M.2 ve 802.11ac WiFi bağlantısına da yer verilmiş. Ayrıca USB 3.1 desteği de mevcut.
ASRock alandan kazanmak için LGA2011-3 soketinin dar versiyonunu kullanmış. Bu soket orijinal LGA2011 soğutucuları ile uyumlu olmadığı için firma kutu içerisine bir soğutucu da dahil etmiş. Kartın fiyatı ve çıkış tarihi CEBIT 2015 fuarında açıklanacak.



http://www.anandtech.com/show/9081/asrock-to-debut-mini-itx-haswell-e-at-cebit-x99e-itx-ac-with-usb-3-1 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
tamda beklediğim anakarttı yakında piyasada olursa mutlaka alıcam :D
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NKFPK 3 yıl
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Server anakartları ne zaman göreceğiz
Asus ZP9E-D8 WS
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babacan52 4 yıl
asrock bildim bileli taş gibi anakart yapar seversiniz sevmezsiniz.
türkiye'deki distri bilmem nesi pek yayamadı ama.
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Greggs 4 yıl
Z97yi bilmem de z87 chipsetleri ucuzdu sayılırdı.Asrock güzel marka fakat niyeyse ülkemizde asrock satan yer çok az.

Ayrıca 300 küsür liraya z97 chipsetli anakartı var.

http://www.teknobiyotik.com/donanim/anakart-mainboard/asrock-z97-anniversary-intel-soket-1150-ddr-3-sata-3-4-x-usb-3-0-micro-atx-anakart.html

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zdniz 4 yıl
Asrock digerlerinden oldukça pahalı kartlar yapıyor bende 1 adaet g41 chipset pc acılışda ne fareyi nede klavyeyi görüyor bozuk yani aynı sorun aynı anakartda bir başka arkadaşımdada var piyasaya baktıgında genelde asrock tutulmayan bi firma ama yeni ürünler nasıldır bilmiyorum çok kaliteli diyende var ben gibi bulaşmayın diyende...
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Aves Larus 4 yıl zdniz
zdniz
Asrock digerlerinden oldukça pahalı kartlar yapıyor bende 1 adaet g41 chipset pc acılışda ne fareyi nede klavyeyi görüyor bozuk yani aynı sorun aynı anakartda bir başka arkadaşımdada var piyasaya baktıgında genelde asrock tutulmayan bi firma ama yeni ürünler nasıldır bilmiyorum çok kaliteli diyende var ben gibi bulaşmayın diyende...

Asrock dünya genelinde en çok satan markalardan biri. Ayrıca çoğu anakartı muadillerine göre uygun.
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