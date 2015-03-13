ASRock'dan X99 tabanlı Mini-ITX anakart

Haftaya başlayacak CEBIT 2015 fuarına USB 3.1 destekli Extreme6 Z97 ve X99 anakartlarını getireceğini açıklayan ASRock, bunların haricinde X99 tabanlı mini-ITX formatında X99E-ITX/ac adındaki yeni anakartının da duyurusunu yaptı.

Bugüne kadar Extreme serisi çipsetleri mini-ITX formatında kullanan bir üretici bulunmuyordu. Performans konusunda öne çıkacak olan anakartta bununla birlikte ölçek gereği bazı fedakarlıklar da yapılmış.

Tek bir PCI-Express 3.0 x16 slotu bulunan kartta ikisi tek bir SATA-Express bağlantısı yapmak için ayrılmış 6 adet SATA3 girişi yer alıyor. Çift kanal bellek slotu kullanılan üründe Ultra M.2 ve 802.11ac WiFi bağlantısına da yer verilmiş. Ayrıca USB 3.1 desteği de mevcut.

ASRock alandan kazanmak için LGA2011-3 soketinin dar versiyonunu kullanmış. Bu soket orijinal LGA2011 soğutucuları ile uyumlu olmadığı için firma kutu içerisine bir soğutucu da dahil etmiş. Kartın fiyatı ve çıkış tarihi CEBIT 2015 fuarında açıklanacak.









http://www.anandtech.com/show/9081/asrock-to-debut-mini-itx-haswell-e-at-cebit-x99e-itx-ac-with-usb-3-1