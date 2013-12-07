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ASRock'dan oyun esnasında gecikmeyi azaltabilen Fatal1ty B85 Killer anakart

5 yıl
1,2b
1
20
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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ASRock'dan oyun esnasında gecikmeyi azaltabilen Fatal1ty B85 Killer anakart

Dünyanın tanınmış anakart markalarından ASRock, bilindiği gibi dünyanın en iyi profesyonel oyuncularından kabul edilen Johnathan Wendel ile oyunculara yönelik Fatal1ty serisi anakartlar üretiyor. Serinin son ürünü ise Fatal1ty B85 Killer oldu.

Fatal1ty B85 Killer ürünü adından da anlaşılacağı üzere ATX formu üzerinde Intel'in B85 çipsetini ve Killer'ın E2200 LAN kartını birarada sunuyor. 

E2200 LAN kartı, barındırdığı bir tespit algoritması sayesinde oyun veya video aktivitelerini diğer ağ aktivitelerinden önemli hale getiriyor ve böylece video izlerken veya oyun oynarken gecikmeyi önemli ölçüde azaltıyor.

Anakart Haswell işlemcilere uyumlu LGA 1150 soketi için tasarlanmış. 4 DIMM slotu üzerinde 32GB'a kadar 1600MHz DDR3 bellek kullanma imkanı varken, HDMI çıkışı maksimum 3840 x 2160 piksel yani 4K çözünürlüğe kadar aktarım yapabiliyor. Ayrıca DVI-D ve D-Sub çıkışları da mevcut.

Anakartta 4 adet SATA3 6.0 Gb/s ve iki adet SATA2 3.0 Gb/s bağlantısı ile iki USB 3.0 ve üç USB 2.0 bağlantısı bulunuyor. Ayrıca Fatal1ty fare için de bir USB 2.0 portu da var.

Fatal1ty B85 Killer ses konusunda da oldukça iddialı. Purity Sound teknolojisi bazı donanım ve yazılım özelliklerini biaraya getirerek üst seviye ses kalitesi sunuyor. Gürültüyü entegre donanımdan uzaklaştıran EMI ve PCB korumalı ve 7.1 kanal destekli Realtek ALC1150 ses kodeği, Texas Instruments 5532 amplifikatör bunlardan bazıları.

Ayrıca bir adet PCI Express 3.0 x16 slotu, bir adet PCI Express 2.0 x16 slotu, iki adet PCI Express 2.0 x1 slotu ve üç adet PCI slotu yanında güç kaybını azaltmak için 15 mikronluk altın kaplama bağlantılar ve yüksek yoğunlukta güç bağlantıları mevcut.

ASRock, henüz anakartın ne zaman satışa çıkacağı konusunda bilgi vermedi ancak tahminler tatil döneminde belirli bölgelerde satışa çıkacağı yönünde.

http://vr-zone.com/articles/asrock-launches-fatal1ty-b85-killer-motherboard/65873.html Yorum Yaz
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Ciginix 5 yıl en beğenilen
Şu firmaya olan saygım, hiç bir firmaya karşı yok.
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Umutcan 5 yıl
Sırf bu özellik için anakartı değiştirmeye gerek yok, killer ethernet kartı ayrıca da satılıyor. Kullananlar pek fark görmemişti.
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halitozbasli 5 yıl
işin sırrı E2200 LAN kartında gerisi teferuat. Muhtemelen tx ve vx farkından hangi paketlerin oyun için olduğunu anlayıp oncelik tanıyor . Ülkemde TTnet varken ve hala en yakın fiber internete 160 km mesefede otururken, Bf4 oynarken 56 ping li server bulunca altın bulmuş gibi sevinirken ne anladım 3 veya 5 ms kazancın bize ne faydayı olabirlir ki. Adamlar 15 ping ile oynuyor...
işin sırrı E2200 LAN kartında gerisi teferuat. Muhtemelen tx ve vx farkından hangi paketlerin oyun için olduğunu anlayıp oncelik tanıyor . Ülkemde TTnet varken ...
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Psydia 5 yıl
Sunun bi de mini itx'ini yapacaklar hemen alirim...
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-dehşet- 5 yıl
ASRock kullanmadan hayranı olmak moda oldu.Öyle uyduruktan birkaç özellikle iyi anakart üretilmiş olmuyor.Ben ASRock anakartla macera aranmasını önermiyorum.
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halitozbasli 5 yıl
işin sırrı E2200 LAN kartında gerisi teferuat. Muhtemelen tx ve vx farkından hangi paketlerin oyun için olduğunu anlayıp oncelik tanıyor . Ülkemde TTnet varken ve hala en yakın fiber internete 160 km mesefede otururken, Bf4 oynarken 56 ping li server bulunca altın bulmuş gibi sevinirken ne anladım 3 veya 5 ms kazancın bize ne faydayı olabirlir ki. Adamlar 15 ping ile oynuyor...
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rmndzc35 5 yıl
geciktiricili anakart... :)
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WarSaw 5 yıl
saçma sapan şeylerle çocukları kandırıyorlar. Anakart üzerindeki kontrolcünün sağlayacağı katkı 0.28ms yi geçmez. Peki 100ms lik pingi ne yapacaz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Umutcan 5 yıl WarSaw
WarSaw

saçma sapan şeylerle çocukları kandırıyorlar. Anakart üzerindeki kontrolcünün sağlayacağı katkı 0.28ms yi geçmez. Peki 100ms lik pingi ne yapacaz.

TTnet gibi bir faktör olduktan sonra ne yaparsak yapalım elden birşey gelmez.
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keskin53 5 yıl
bunu bi de amd versiyonunu gorsek
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biggame 5 yıl
ben kullanıyorum farkı göremiyorum bunlar göz boyamak ve gerekirse fiyat şişirmek için bu yapılıyor örneğin msi bütün ouncu lepoplarında var
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SuperSantorelli 5 yıl
Asrock,yine kendine has yenilikçi çizgisi ve farklılığını konuştutturmuş.
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Iron Mask 5 yıl
Artık üreticiler ucuz çipsetlerde de kaliteli bileşenler kullanmaya başladılar.
Yine B85 çipsete 2 kaliteli örnek de aşağıda :

ASUS VANGUARD B85
asus.com/...

GIGABYTE G1.SNIPER B5
gigabyte.com.tr/...

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webdh 5 yıl
ASrock anakartta 1 numara , çok iyi çıkışlar yapıyorlar. Kullanıcının isteğie göre ürün çıkartıyorlar. Dayatma yok.

Geçen sene hem am2 hem am2+ hem am3 hemde am3+ işlemci takılan aynı zamandadada drr2 ve ddr3 takılabilem combo anakartını almıştım çok memnun kalmıştım. Kısaca joker anakarttı herşeyi çalıştırıyordu : ))
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ZenciPriapus 5 yıl
Anakartta msi>asus>asrock.Ne olursa olsun.Ha anakart çokmu önemli?Değil
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mementopolis 5 yıl
amazon.de de seni aradim ama bulamadim :( google amca sana baba diye bilirmiyim uhu uhu !!!!
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