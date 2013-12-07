ASRock'dan oyun esnasında gecikmeyi azaltabilen Fatal1ty B85 Killer anakart





Dünyanın tanınmış anakart markalarından ASRock, bilindiği gibi dünyanın en iyi profesyonel oyuncularından kabul edilen Johnathan Wendel ile oyunculara yönelik Fatal1ty serisi anakartlar üretiyor. Serinin son ürünü ise Fatal1ty B85 Killer oldu.





Fatal1ty B85 Killer ürünü adından da anlaşılacağı üzere ATX formu üzerinde Intel'in B85 çipsetini ve Killer'ın E2200 LAN kartını birarada sunuyor.





E2200 LAN kartı, barındırdığı bir tespit algoritması sayesinde oyun veya video aktivitelerini diğer ağ aktivitelerinden önemli hale getiriyor ve böylece video izlerken veya oyun oynarken gecikmeyi önemli ölçüde azaltıyor.





Anakart Haswell işlemcilere uyumlu LGA 1150 soketi için tasarlanmış. 4 DIMM slotu üzerinde 32GB'a kadar 1600MHz DDR3 bellek kullanma imkanı varken, HDMI çıkışı maksimum 3840 x 2160 piksel yani 4K çözünürlüğe kadar aktarım yapabiliyor. Ayrıca DVI-D ve D-Sub çıkışları da mevcut.





Anakartta 4 adet SATA3 6.0 Gb/s ve iki adet SATA2 3.0 Gb/s bağlantısı ile iki USB 3.0 ve üç USB 2.0 bağlantısı bulunuyor. Ayrıca Fatal1ty fare için de bir USB 2.0 portu da var.





Fatal1ty B85 Killer ses konusunda da oldukça iddialı. Purity Sound teknolojisi bazı donanım ve yazılım özelliklerini biaraya getirerek üst seviye ses kalitesi sunuyor. Gürültüyü entegre donanımdan uzaklaştıran EMI ve PCB korumalı ve 7.1 kanal destekli Realtek ALC1150 ses kodeği, Texas Instruments 5532 amplifikatör bunlardan bazıları.





Ayrıca bir adet PCI Express 3.0 x16 slotu, bir adet PCI Express 2.0 x16 slotu, iki adet PCI Express 2.0 x1 slotu ve üç adet PCI slotu yanında güç kaybını azaltmak için 15 mikronluk altın kaplama bağlantılar ve yüksek yoğunlukta güç bağlantıları mevcut.





ASRock, henüz anakartın ne zaman satışa çıkacağı konusunda bilgi vermedi ancak tahminler tatil döneminde belirli bölgelerde satışa çıkacağı yönünde.

http://vr-zone.com/articles/asrock-launches-fatal1ty-b85-killer-motherboard/65873.html