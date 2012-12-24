ASUS PadFone 2 için Android Jelly Bean güncellemesi dünya genelinde dağıtılmaya başladı

Haber Editörü
ASUS, Aralık ayının başında kendi ülkesi, Rusya ve Tayvanlı Chunghwa Telecom operatörüyle satışa sunulan PadFone 2 modelleri için yayınladığı Jelly Bean güncellemesini dünya genelindeki tüm cihaz kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonu ve 10.4.5.36 yapı numarasına sahip yeni üretici yazılımı, Project Butter iyileştirmeleri, Google Now kişisel yardımcı hizmeti ve Google'ın mobil platformunun son sürümüne eşlik eden diğer özellikler dışında firmanın entegre ettiği birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.
A68 model numaralı PadFone 2'nin ses kalitesi, kamera odaklanması ve fotoğraf kalitesinde bazı iyileştirmeleri içeren yükseltme, PinPal, BuddyBuzz, Floating Widget uygulamalarıyla ön yüklü olarak gelecek, daha önce kullanıcılar tarafından bildirilen USB ile internet paylaşımı esnasında yaşanan kopmaları giderecek, sorunsuz bir video oynatma işlemi için en uygun akış kalitesini sunacak, ASUS Quick Settings ve ASUS Studio görüntü düzenleme fonksiyonuyla arayüzün işlevselleğini arttıracak. Yazılım, 9.8.8.40 veya 9.8.8.5 yapı numaralı bir sürümün yüklü olduğu cihazlara yüklenebilecek. Dağıtımın yeni yıla kadar tüm kıtalara yayılması bekleniyor. Cihaz sahipleri güncellemeden ürünlerine ulaşacak bir OTA uyarısıyla haberdar edilecekler.
Güncellemenin üretici tarafından telefon-tablet melezine ulaşmasını beklemek istemeyen kullanıcılar, yaklaşık 683MB büyüklüğündeki üretici yazılımının tamamını ASUS'un resmi sitesinden indirebilirler. İndirilen bu dosyayı cihazın ana hafızasına kopyaladıktan sonra uyarı çubuğunda beliren güncelleme dosyasıyla ilgili bildiriyi onaylayıp kurulum gerçekleştirilebilir. Bu işlem öncesi kişisel verilerin yedeklenmesi ve telefonun tamamen şarj edilmesi tavsiye ediliyor. ASUS tarafından yayınlanan tüm yazılımlar, kullanma kılavuzları, yazılım yükleme rehberleri ve diğer dosyalara aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=PadFone+2&p=29&s=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Selamlar
Göktürk
o sana göre saçma sapan kardeş.. ne dediğimizi anla sonra konuş...
bana göre tam aradığım cihaz. donanımsal özellikleri süper, ayrıca video izlerken, internette dolaşırken ve oyun oynarken, anında tablete dönüşebiliyor. fiyatı makul seviyelere gelince kesinlikle almayı düşünüyorum.
bugün Türkiye'de iPhone 5 64GB + iPad 4 64GB+LTE alındığında ne kadar ediyor haberiniz var mı? hadi para sorunumuz olmasın, aynı programı iPhone'a ayrı, iPad'e ayrı yükleme olayını biliyorsunuz sanırım! en basit oyunu bile yükleseniz, eğer oyunu üreten firma kendi serverlarında save datası tutmuyorsa oyuna sıfırdan başlıyorsunuz her seferinde.. ya da iPhone'da oynadığınız bir oyunda atıyorum 15. levela geldiniz iPad'de 2. leveldan devam etmek zorunda kalıyorsunuz. ha benim oyunla işim yok ama bu yönlerden bakınca ortaya çıkan fikire saçma demek abesle iştigaldir!
ben 1.5 senedir iPhone 4 ve iPad 2 kullanıyorum.. iPhone 4'ü geçtiğimiz ay sattım.. iPad 2'yi de satacağım.. PadFone 2 bekliyorum..
her şeyin telefonda mevcut olması, uygulamaların telefona yüklendikten sonra telefonda kullanırken ya da tablete taktıktan sonra görünümlerinin değişip her şeyi tek cihaz üzerinden kullanmak gerçekten mantıklı..
bu arada bir arkadaş tek cihaza niye 2 cihaz parası vereyim demiş! biraz araştırırsa telefonun ayrı satıldığı bilgisine ulaşabilir..
başta dediğim gibi cihaz hakkında yorum yapmanıza laf etmiyorum
fikir ve düşünceye laf etmeyin.
ne asus çalışanıyım nede asus fanıyım sadece Türkiye'de bu insanlar yüzünden hiç bir proje hiç bir uygulama (site) tutunamıyor.
arama motoru çıksa (Google var) işe yaramaz.
sosyal ağ sitesi olsa (facebook var twitter var) ne gerek var.
işletim sistemi çıksa (Windows var Linux var) ne gerek var.
Sadece Türk insanı için değil aslında insanlık için bir şey üretmiyceksin. ama işte maddiyat olmasa kimse üretmez sanki size beğendirmek için üretiliyor ürünler zaten öyle olsaydı tasarım yarışması yapılırdı ne şekilde üretilsin diye.
ne saçma bir görüş, neden istedigimi eleştiremiyorum.
film eleştirmenleri begenmeyip eleştirince filmmi yönetiyorlar onların görevi eleştirmek, eleştirilenlerinde görevi daha iyiyi yapmak.
ülkemiz bir acaip eleştirene daha iyisini yapsana diyor kel alaka.
tıpkı elektronik şans işi saçmalıgı gibi.
dandik malı halkımıza dayıyorlar sonrada bu saçma sözü ortaya atıp kabul ettiriyorlar.
işte buda bir örnek, begenmedinse sen yap Allah akıl fikir versin alacak olana.
hakaret etmedigin sürece istedigin eleştiride bulunursun fikre etmeyinmiş.
bu ülke asla ileri gidemez.
O zaman binek otomobil diye birşey olmasın, 2 tane motosikleti birleştirelim araba olsun. 4 tane arabayı birleştirelim otobüs olsun.
Tercih meselesi ama bana göre salakça bir tasarım. 2saat inceleyip hevesimi aldıktan sonra bir daha kullanmam. Ayrı ayrı kullanılabilseler laf etmezdim.
Telefonu arkasına takmadan da tablet (3G hariç) "HER FONKSİYONUNU" yerine getirebiliyosa sözlerimi geri alıyorum. Ama fotoğraf falan bile çekemiyor.