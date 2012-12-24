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ASUS PadFone 2 için Android Jelly Bean güncellemesi dünya genelinde dağıtılmaya başladı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, Aralık ayının başında kendi ülkesi, Rusya ve Tayvanlı Chunghwa Telecom operatörüyle satışa sunulan PadFone 2 modelleri için yayınladığı Jelly Bean güncellemesini dünya genelindeki tüm cihaz kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonu ve 10.4.5.36 yapı numarasına sahip yeni üretici yazılımı, Project Butter iyileştirmeleri, Google Now kişisel yardımcı hizmeti ve Google'ın mobil platformunun son sürümüne eşlik eden diğer özellikler dışında firmanın entegre ettiği birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.
A68 model numaralı PadFone 2'nin ses kalitesi, kamera odaklanması ve fotoğraf kalitesinde bazı iyileştirmeleri içeren yükseltme, PinPal, BuddyBuzz, Floating Widget uygulamalarıyla ön yüklü olarak gelecek, daha önce kullanıcılar tarafından bildirilen USB ile internet paylaşımı esnasında yaşanan kopmaları giderecek, sorunsuz bir video oynatma işlemi için en uygun akış kalitesini sunacak, ASUS Quick Settings ve ASUS Studio görüntü düzenleme fonksiyonuyla arayüzün işlevselleğini arttıracak. Yazılım, 9.8.8.40 veya 9.8.8.5 yapı numaralı bir sürümün yüklü olduğu cihazlara yüklenebilecek. Dağıtımın yeni yıla kadar tüm kıtalara yayılması bekleniyor. Cihaz sahipleri güncellemeden ürünlerine ulaşacak bir OTA uyarısıyla haberdar edilecekler.
Güncellemenin üretici tarafından telefon-tablet melezine ulaşmasını beklemek istemeyen kullanıcılar, yaklaşık 683MB büyüklüğündeki üretici yazılımının tamamını ASUS'un resmi sitesinden indirebilirler. İndirilen bu dosyayı cihazın ana hafızasına kopyaladıktan sonra uyarı çubuğunda beliren güncelleme dosyasıyla ilgili bildiriyi onaylayıp kurulum gerçekleştirilebilir. Bu işlem öncesi kişisel verilerin yedeklenmesi ve telefonun tamamen şarj edilmesi tavsiye ediliyor. ASUS tarafından yayınlanan tüm yazılımlar, kullanma kılavuzları, yazılım yükleme rehberleri ve diğer dosyalara aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=PadFone+2&p=29&s=1 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Dün Padfone 2 için JB güncellemesi yaptım otomatik olarak ancak, ancak cihazın üstünde gelen ICS' ye nazaran bir çok hata alıyorum güncelleme yapmamanızı tavsiye ederim, ayrıca bu bugları nasıl çözebileceğimi bileyormusunuz yada nasıl ICS' ye geri dönebilirim..
Selamlar
Göktürk
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crashris 6 yıl
ya bunun tek tablet kısmı var yabancı sitelerde onu alsak bi one x te kullanabilir miyiz ? slota oturmasa bile uzatma kablosu ile kullanılır mıki ?
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AşiN@ 6 yıl
Yaa ne kadar saçmalayanlar var , Adam ''ASUS PadFone 2 için Android Jelly Bean güncellemesi '' die başlıkta belirtmiş bir kaç arkadaşta ipad , iphone ipad vb. Sacma seylerden bahsetmiş , konu ile ne alakası var anlamış degilim lütfen konuyu saçma sapan yazılarla kirletmeyelim ... LÜTFEN
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AlkanExclusive 6 yıl AşiN@
AşiN@

Yaa ne kadar saçmalayanlar var , Adam ''ASUS PadFone 2 için Android Jelly Bean güncellemesi '' die başlıkta belirtmiş bir kaç arkadaşta ipad , iphone ipad vb. Sacma seylerden bahsetmiş , konu ile ne alakası var anlamış degilim lütfen konuyu saçma sapan yazılarla kirletmeyelim ... LÜTFEN

o sana göre saçma sapan kardeş.. ne dediğimizi anla sonra konuş...
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cceviz 6 yıl
olaylara sadece kendi açınızdan bakarak değerlendirmeyin. evim var arabam var, karavan bana göre çok saçma bir olay demeye benziyor sizinki.
bana göre tam aradığım cihaz. donanımsal özellikleri süper, ayrıca video izlerken, internette dolaşırken ve oyun oynarken, anında tablete dönüşebiliyor. fiyatı makul seviyelere gelince kesinlikle almayı düşünüyorum.
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edi1907 6 yıl
Bu ürün ne zaman gelecek ya; bekle bekle gelmiyor. Benim de hem pad, hem telefon ihtiyacımı karşılayacak
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alemburda34 6 yıl
Tablet bence bildiğin aparat gibi olmuş sadece ekran var başka birşey yok. Asus heralde bu şekilde telefon ve tablet ayrı ayrı satmaya göre daha fazla kar ediyordu. Tablet kısmında ekran hariç birşey yok fiyat ucuz olması gerekirken pahalıya satıyor. Sonuçta maliyet daha az tablet kısmında telefondan ayrı işlemci yok depolama yok. Bari tablet kısmına ek depolama koysaydın ah Asus. Birşeyi de 4/4lük yapsalar şaşarım.
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Normsoner 6 yıl
türkiyede 2000-2500tlyi gecmezse almayı düşünüyorum
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AlkanExclusive 6 yıl
biraz araştırmacı olmak, mantıklı olmak gerek ve ona göre konuşmak önemli!

bugün Türkiye'de iPhone 5 64GB + iPad 4 64GB+LTE alındığında ne kadar ediyor haberiniz var mı? hadi para sorunumuz olmasın, aynı programı iPhone'a ayrı, iPad'e ayrı yükleme olayını biliyorsunuz sanırım! en basit oyunu bile yükleseniz, eğer oyunu üreten firma kendi serverlarında save datası tutmuyorsa oyuna sıfırdan başlıyorsunuz her seferinde.. ya da iPhone'da oynadığınız bir oyunda atıyorum 15. levela geldiniz iPad'de 2. leveldan devam etmek zorunda kalıyorsunuz. ha benim oyunla işim yok ama bu yönlerden bakınca ortaya çıkan fikire saçma demek abesle iştigaldir!

ben 1.5 senedir iPhone 4 ve iPad 2 kullanıyorum.. iPhone 4'ü geçtiğimiz ay sattım.. iPad 2'yi de satacağım.. PadFone 2 bekliyorum..

her şeyin telefonda mevcut olması, uygulamaların telefona yüklendikten sonra telefonda kullanırken ya da tablete taktıktan sonra görünümlerinin değişip her şeyi tek cihaz üzerinden kullanmak gerçekten mantıklı..

bu arada bir arkadaş tek cihaza niye 2 cihaz parası vereyim demiş! biraz araştırırsa telefonun ayrı satıldığı bilgisine ulaşabilir..
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JohnLord 6 yıl
Çeşitlilik güzeldir farklılık iyidir beğenmediğin cihaza yorum yapmakta serbestsin eleştirmekte serbestsin, ama düşünceyi ve ortaya çıkan fikri eleştiremezsin, daha iyisini yapabiliyosan yap, yok fiyatı 3500 tl imiş te yok tablet fazlalıkmışta, önceden telefonlardaki yüksek çözünürlüğede laf ediyolar ama s3 8x lm920 tarzında cihazlara geçmeyen kalmadı ve hatta Windows phone 8 e de laf edilmişti tutmaz vs diye ama cihazlar ne kadar satıldı ortada. yeni bir platform yeni bir heyecan buda aynı şekilde her malın bir alıcısı vardır. Hotmail varken de gmail tutmaz deniliyordu Google arkasında durunca herşey değişti buda aynı şekilde asus arkasında durursa çok iyi işler çıkar ve çıkarmışta.
başta dediğim gibi cihaz hakkında yorum yapmanıza laf etmiyorum
fikir ve düşünceye laf etmeyin.
ne asus çalışanıyım nede asus fanıyım sadece Türkiye'de bu insanlar yüzünden hiç bir proje hiç bir uygulama (site) tutunamıyor.
arama motoru çıksa (Google var) işe yaramaz.
sosyal ağ sitesi olsa (facebook var twitter var) ne gerek var.
işletim sistemi çıksa (Windows var Linux var) ne gerek var.
Sadece Türk insanı için değil aslında insanlık için bir şey üretmiyceksin. ama işte maddiyat olmasa kimse üretmez sanki size beğendirmek için üretiliyor ürünler zaten öyle olsaydı tasarım yarışması yapılırdı ne şekilde üretilsin diye.
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.Antika. 6 yıl JohnLord
JohnLord

Çeşitlilik güzeldir farklılık iyidir beğenmediğin cihaza yorum yapmakta serbestsin eleştirmekte serbestsin, ama düşünceyi ve ortaya çıkan fikri eleştiremezsin, daha iyisini yapabiliyosan yap, yok fiyatı 3500 tl imiş te yok tablet fazlalıkmışta, önceden telefonlardaki yüksek çözünürlüğede laf ediyolar ama s3 8x lm920 tarzında cihazlara geçmeyen kalmadı ve hatta Windows phone 8 e de laf edilmişti tutmaz vs diye ama cihazlar ne kadar satıldı ortada. yeni bir platform yeni bir heyecan buda aynı şekilde her malın bir alıcısı vardır. Hotmail varken de gmail tutmaz deniliyordu Google arkasında durunca herşey değişti buda aynı şekilde asus arkasında durursa çok iyi işler çıkar ve çıkarmışta.

başta dediğim gibi cihaz hakkında yorum yapmanıza laf etmiyorum

fikir ve düşünceye laf etmeyin.

ne asus çalışanıyım nede asus fanıyım sadece Türkiye'de bu insanlar yüzünden hiç bir proje hiç bir uygulama (site) tutunamıyor.

arama motoru çıksa (Google var) işe yaramaz.
sosyal ağ sitesi olsa (facebook var twitter var) ne gerek var.
işletim sistemi çıksa (Windows var Linux var) ne gerek var.

Sadece Türk insanı için değil aslında insanlık için bir şey üretmiyceksin. ama işte maddiyat olmasa kimse üretmez sanki size beğendirmek için üretiliyor ürünler zaten öyle olsaydı tasarım yarışması yapılırdı ne şekilde üretilsin diye.

ne saçma bir görüş, neden istedigimi eleştiremiyorum.

film eleştirmenleri begenmeyip eleştirince filmmi yönetiyorlar onların görevi eleştirmek, eleştirilenlerinde görevi daha iyiyi yapmak.

ülkemiz bir acaip eleştirene daha iyisini yapsana diyor kel alaka.

tıpkı elektronik şans işi saçmalıgı gibi.

dandik malı halkımıza dayıyorlar sonrada bu saçma sözü ortaya atıp kabul ettiriyorlar.

işte buda bir örnek, begenmedinse sen yap Allah akıl fikir versin alacak olana.

hakaret etmedigin sürece istedigin eleştiride bulunursun fikre etmeyinmiş.

bu ülke asla ileri gidemez.
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Xagdas 6 yıl
Aynı anda 2 farklı cihaz kullanmıyorken, tek bir cihaza 2 farklı cihaz parası vermek çok saçma geliyor bana.

O zaman binek otomobil diye birşey olmasın, 2 tane motosikleti birleştirelim araba olsun. 4 tane arabayı birleştirelim otobüs olsun.

Tercih meselesi ama bana göre salakça bir tasarım. 2saat inceleyip hevesimi aldıktan sonra bir daha kullanmam. Ayrı ayrı kullanılabilseler laf etmezdim.

Telefonu arkasına takmadan da tablet (3G hariç) "HER FONKSİYONUNU" yerine getirebiliyosa sözlerimi geri alıyorum. Ama fotoğraf falan bile çekemiyor.
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talerk 6 yıl
tamamen milletin şişirdiği bir cihaz bu telefonu 3500 tl den aşağıya alamayız övmeye gerek yok
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