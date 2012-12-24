ASUS PadFone 2 için Android Jelly Bean güncellemesi dünya genelinde dağıtılmaya başladı





ASUS, Aralık ayının başında kendi ülkesi, Rusya ve Tayvanlı Chunghwa Telecom operatörüyle satışa sunulan PadFone 2 modelleri için yayınladığı Jelly Bean güncellemesini dünya genelindeki tüm cihaz kullanıcılarıyla buluşturmaya başladı. Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonu ve 10.4.5.36 yapı numarasına sahip yeni üretici yazılımı, Project Butter iyileştirmeleri, Google Now kişisel yardımcı hizmeti ve Google'ın mobil platformunun son sürümüne eşlik eden diğer özellikler dışında firmanın entegre ettiği birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.

A68 model numaralı PadFone 2'nin ses kalitesi, kamera odaklanması ve fotoğraf kalitesinde bazı iyileştirmeleri içeren yükseltme, PinPal, BuddyBuzz, Floating Widget uygulamalarıyla ön yüklü olarak gelecek, daha önce kullanıcılar tarafından bildirilen USB ile internet paylaşımı esnasında yaşanan kopmaları giderecek, sorunsuz bir video oynatma işlemi için en uygun akış kalitesini sunacak, ASUS Quick Settings ve ASUS Studio görüntü düzenleme fonksiyonuyla arayüzün işlevselleğini arttıracak. Yazılım, 9.8.8.40 veya 9.8.8.5 yapı numaralı bir sürümün yüklü olduğu cihazlara yüklenebilecek. Dağıtımın yeni yıla kadar tüm kıtalara yayılması bekleniyor. Cihaz sahipleri güncellemeden ürünlerine ulaşacak bir OTA uyarısıyla haberdar edilecekler.

Güncellemenin üretici tarafından telefon-tablet melezine ulaşmasını beklemek istemeyen kullanıcılar, yaklaşık 683MB büyüklüğündeki üretici yazılımının tamamını ASUS'un resmi sitesinden indirebilirler. İndirilen bu dosyayı cihazın ana hafızasına kopyaladıktan sonra uyarı çubuğunda beliren güncelleme dosyasıyla ilgili bildiriyi onaylayıp kurulum gerçekleştirilebilir. Bu işlem öncesi kişisel verilerin yedeklenmesi ve telefonun tamamen şarj edilmesi tavsiye ediliyor. ASUS tarafından yayınlanan tüm yazılımlar, kullanma kılavuzları, yazılım yükleme rehberleri ve diğer dosyalara aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=PadFone+2&p=29&s=1