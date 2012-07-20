ASUS Transformer Prime, TF300 ve Infinity TF700 tabletleri Jelly Bean güncellemesi alacak

Google'ın Jelly Bean sürümünü tanıtmasının ardından Androidli cihaz üreticisi firmaların güncelleme ile ilgili yol haritaları da netleşmeye başlıyor. Bunlardan birisi de Asus.





Asus, yaptığı bir duyuruda amaçlarının müşterilerine en iyi kullanıcı tecrübesini sunmak olduğunu belirterek, TF300 Transformer Pad, Transformer Pad Prime ve Transformer Pad Infinity modellerinin önümüzdeki aylarda Jelly Bean güncellemesi alacağını açıkladı.





Firma bir süre sonra kesin tarihler hakkında bir bilgilendirme yapacak. Diğer cihazların Jelly Bean ile ne kadar uyumlu olabileceğini araştıran Asus, bu nedenle şimdilik bir bilgi vermekten kaçınıyor.