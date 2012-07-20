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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Transformer Prime, TF300 ve Infinity TF700 tabletleri Jelly Bean güncellemesi alacak

6 yıl
2,6b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Jelly Bean sürümünü tanıtmasının ardından Androidli cihaz üreticisi firmaların güncelleme ile ilgili yol haritaları da netleşmeye başlıyor. Bunlardan birisi de Asus.

Asus, yaptığı bir duyuruda amaçlarının müşterilerine en iyi kullanıcı tecrübesini sunmak olduğunu belirterek, TF300 Transformer Pad,  Transformer Pad Prime ve Transformer Pad Infinity modellerinin önümüzdeki aylarda Jelly Bean güncellemesi alacağını açıkladı.

Firma bir süre sonra kesin tarihler hakkında bir bilgilendirme yapacak. Diğer cihazların Jelly Bean ile ne kadar uyumlu olabileceğini araştıran Asus, bu nedenle şimdilik bir bilgi vermekten kaçınıyor.

http://www.engadget.com/2012/07/20/asus-transformer-pad-jelly-bean-update-transformer-prime-transformer-pad/ Yorum Yaz
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yngc 6 yıl
infinity turkıkeye ne zaman gelecek
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etnaxy 6 yıl
geldi,pcdepo.com da var
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babıesrar82 6 yıl
beyler şu transformer infinitynin ne zaman türkiyede olacağını bilen var mı?
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belinelli 6 yıl
bnde merakla beklıorum ınfınıty i..
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rainblackk 6 yıl
ilk transformer'a tf101 e yokmu asus ayıp eder.
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psycho2 6 yıl
haberleri next leyip okuyorum ama bu tarz reklam sayfalarına gelince kalıyorum bu sayfalarada next ibaresi ekleyin lütfen
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VicariouS 6 yıl
Tf prime için olani dört gözle bekliyorum
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jovanovic 6 yıl
"önümüzdeki aylarda Jelly Bean güncellemesi alacağını açıkladı."



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