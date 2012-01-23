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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS iş dünyasını 12.5 inçlik B23E laptopu ile cezbetmeye hazırlanıyor

7 yıl
2,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES fuarında 4 çekirdeğe ve Full HD çözünürlüklü ekranlara sahip yeni tabletleri ile büyük ilgi gören ASUS, bu kez iş dünyasına yönelik yeni bir ultra taşınabilir laptop modeliyle iddialı olmaya çalışacak. İş dünyasına yönelik bu modelin adı B23E.

B23E modeli 12.5 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, Intel Sandy Bridge tabanlı Core i3, i5 ve i7 işlemci seçeneği, entegre Intel HD 3000 grafik birimi, 8GB'a kadar DDR3 RAM, 750GB'a kadar 5400/700rpm HDD, Windows 7 işletim sistemi, 1.55kg ağırlık, 2.8cm incelik, WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, HDMI, Express Card, 2MP webcam, 4400mAh üç hücreli batarya, magnezyum-alüminyum kasa ve suya dayanıklı klavye özellikleri sunuyor. Farklı donanım seçenekleri arasından isteğinize uygun bir versiyonu bulmak mümkün.

Model batarya özellikleri ile dikkat çekiyor. Sonata adlı uzun ömürlü batarya teknolojisi standart Li-Ion bataryalardan 3 kat daha fazla batarya ömrü sunuyor. ASUS Xpress Charge ile 90 dakikada bataryanın yüzde 90'ını şarj etmek mümkün.  

B23E modeli 900$ yaklaşık baz fiyatıyla Amazon gibi perakendeciler üzerinden satışa sunuldu. Tüketiciler farkını vererek daha yüksek donanıma sahip versiyonları da tercih edebiliyor.
 
ASUS iş dünyasını 12.5 inçlik B23E laptopu ile cezbetmeye hazırlanıyor
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nohackmove 7 yıl
tabletlere full hd ekran koymuyorlar. full hd film oynatabilen donanım koyuyorlar aynı şey değil. hangi tablet 1920*1080 çözünürlüğe sahip?
Ki öyle olsa o ekranda hiçbir yazıyı okuyamazdınız o kadar ufak olurdu ki yazılar. ve şarjıda normalin yarısı kadar bile dayanmazdı.
Ekran çözünürlüğü ne kadar az olursa pil o kadar fazla dayanır. dahası oyunlarda da ekran çözünürlüğünün az olması demek ekran kartının daha az yorulması demek. onboard ekran kartınıda düşünücek olursak yine bu çözünürlük gayet iyi.
hafiflik ve uzun pil kullanım süresi bir arada olacaksa bu tarz bazı donanımlardan taviz verilmeli.
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DH Misafiri 7 yıl
Hp nin eski model iş dünyası için ürettiği iğrenç görünümlü notebookları gibi görünüyor. Tasarım tam anlamıyla facia. Ssd varken eski tip harddisk ilginç olmuş. Kasa malzemesi ,batarya ve fiyatı başarılı ama Sony nin Hd5470/Hd6630 ekran kartlı S serisi karşısında hiç şansı yok. Sessiz sedasız piyasaya sürülüşünden belli zaten...
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freefalcon 7 yıl
selcuk20 hangi tablette full hd ekran var söyler misin?
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E_Aydin35 7 yıl
Teknik özellikler boyutuna göre çok iyi.
Yani iş dünyasını ne kadar cezbeder bilmiyorum ama isim bile yeter Asus. :)Bu Bilgisayarı elbette çok büyük bir kullanıcı kitlesi ister boyut-donanım karşılaştırması yaparsak fevkaledeninde fevkinde bir laptoop .:)
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selcuk20 7 yıl
Tabletlere Full HD ekran koyuyorlar da neden yıllardır dizüstü bilgisayarların ekran çözünürlüklerinde zerre ilerleme yapılmıyor? Ufacık ekranlara o kadar yüksek çözünürlük sokulurken üzerinde Excel tabloları, video izleme ve işleme, fotoğraf düzenleme işlemleri yapılabilecek notebookların da ekran çözünürlüklerinin bir üst seviyeye çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. 1366 x 768 nedir ki? Bari 1600x900 falan yapın artık şunları. Yıllardır bir adım ilerlemiyor.
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Batuist 7 yıl
Ha şöyle adam gibi donanıma sahip olsun varsın netbooklardan azıcık daha büyük olsun. ama içinde atom işlemci olmasın. bence boyutlarına göre ve hitap ettiği segmente göre oldukça yeterli ve iyi bir ürün olmuş.. Fiyatınıda iş dünyası için olduğu düşünüldüğünde fena sayılmaz diyebiliriz.. bunu kişisel kullanım için de alınabilirdi ama bunun için grafik kartı (ob) yeterli gelmeyecektir. yinede güzel bir model olmuş..
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