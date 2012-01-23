ASUS iş dünyasını 12.5 inçlik B23E laptopu ile cezbetmeye hazırlanıyor

CES fuarında 4 çekirdeğe ve Full HD çözünürlüklü ekranlara sahip yeni tabletleri ile büyük ilgi gören ASUS, bu kez iş dünyasına yönelik yeni bir ultra taşınabilir laptop modeliyle iddialı olmaya çalışacak. İş dünyasına yönelik bu modelin adı B23E.





B23E modeli 12.5 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte ekran, Intel Sandy Bridge tabanlı Core i3, i5 ve i7 işlemci seçeneği, entegre Intel HD 3000 grafik birimi, 8GB'a kadar DDR3 RAM, 750GB'a kadar 5400/700rpm HDD, Windows 7 işletim sistemi, 1.55kg ağırlık, 2.8cm incelik, WiFi, Bluetooth 3.0, USB 3.0, HDMI, Express Card, 2MP webcam, 4400mAh üç hücreli batarya, magnezyum-alüminyum kasa ve suya dayanıklı klavye özellikleri sunuyor. Farklı donanım seçenekleri arasından isteğinize uygun bir versiyonu bulmak mümkün.





Model batarya özellikleri ile dikkat çekiyor. Sonata adlı uzun ömürlü batarya teknolojisi standart Li-Ion bataryalardan 3 kat daha fazla batarya ömrü sunuyor. ASUS Xpress Charge ile 90 dakikada bataryanın yüzde 90'ını şarj etmek mümkün.





B23E modeli 900$ yaklaşık baz fiyatıyla Amazon gibi perakendeciler üzerinden satışa sunuldu. Tüketiciler farkını vererek daha yüksek donanıma sahip versiyonları da tercih edebiliyor.



