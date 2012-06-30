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ASUS tepe yöneticisi : Nexus 7'yi geliştirmek işkence gibiydi

6 yıl
4,3b
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33
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google I/O 2012 konferansında tanıtılan ve gelecek ay ortalarında satışa sunulacak olan Nexus 7 tabletinin geliştiricisi ASUS, yaşadıkları süreci anlattı.

Tepe yöneticisi Jonney Shih tarafından aktarılan bilgilere göre Google, kendilerinden donanım anlamında çok fazla şey talep etti. Tablet konfigürasyonundan çok fazla kesinti yapmadan belirtilen satış fiyatı içerisinde kalmak Ar-Ge ekibi için oldukça sancılı geçti. Shih, mühendislerin bunun bir işkence gibi olduğunu anlattıklarını belirtiyor. Asus talebi karşılayabilmek için proje ekibine 40 yeni mühendis daha eklemiş.

Dünyanın farklı bölgelerinde çalışan ekip, zaman farkının da yardımıyla 24 saatlik geliştirme sürecini başarmış. Projenin başlangıç ve bitişi arasındaki süreç 4 ayı bulmuş.

Andy Rubin de, diğer hiçbir ortağın bu kadar hızlı hareket edebileceğini sanmadığını ifade ediyor. Rubin, tablet geliştirmeleri sırasında Nexus 7 etrafında hazırladıkları ekosistemin, Android tablet segmenti için eksik olan en büyük şey olduğunu fark etmiş. Currents ve Play mağazası içerikleri böylece tablet odaklı hale getirilmiş.

Rubin, Play mağazası üzerinden satılan Nexus 7 modelinin kar getirmediğini belirtiyor. Bununla birlikte tabletin perakende kanallarına da dağıtılacağı yönünde işaretler mevcut.

http://www.slashgear.com/asus-ceo-building-nexus-7-is-like-torture-27236083/ Yorum Yaz
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Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Eee o fiyata kaliteli tablet kolay mı ama uğraşınca oluyormuş demek ki. Yalnız şurası dikkat çekici doğruysa Google'a helal olsun:
"Rubin, Play mağazası üzerinden satılan Nexus 7 modelinin kar getirmediğini belirtiyor"
Eee o fiyata kaliteli tablet kolay mı ama uğraşınca oluyormuş demek ki. Yalnız şurası dikkat çekici doğruysa Google'a helal olsun:"Rubin, Play mağazası üze...
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smart1978 6 yıl
Oyunda kisa surede patlama olur. Merak etme...

Illa oyun odakli bir cihaz istiyorsan PS VITA al o zamam. Manyak gibi oyunlar var..
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AlphaScramble 6 yıl
appledan atak geldi

shiftdelete.net/...
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pergamonist 6 yıl
Bu vergileri azaltsinlar artık. Zaten gelir düşük. Şaka gibi. Özellikle sahip olunamasın diye mi oluyor bu anlamıyorum. Nexus telefonu ve tableti alabileceğimiz fiyata Türkiye de im birini bile alamıyoruz. Bu sefer iyi bir tablet olmuş bu arada. Düşük fiyata gelse kaçırmam.
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e_capkan 6 yıl
550 tl civarına türkiyeye gelirse alınır.
ama gelmez firmalar 700-800 çeker.
android 4.1 de flash player yok muş
sonradan eklenebilir mi acaba nexus 7 ye?
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smart1978 6 yıl
Usb giris usb slot demektir... Ogrenmenin yasi yoktur...

Demogojiyi de birak. Kendin arastir utanma. .. Slot = giris oldugunu ogrennemisin ustelik diretiyorsun yetmedi ahkam kesiyorsun.




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runic 6 yıl smart1978
smart1978

Usb giris usb slot demektir... Ogrenmenin yasi yoktur...

Demogojiyi de birak. Kendin arastir utanma. .. Slot = giris oldugunu ogrennemisin ustelik diretiyorsun yetmedi ahkam kesiyorsun.






Gerçekten anlamıyor musunuz merak ettim şimdi.

"200$ için 8 GB kapasite micros sd ve usb host desteği olmadığını gözönünde bulundururssak Nexus 77 epey yetersiz kalmakta"

Bu cümleyi siz yazdınız mı, yazmadınız mı?

USB host desteğiyle ilgili size cevap verildi mi, verilmedi mi? Cevap "USB host desteği var. Bu fiyata bu cihaz mucize, zaten ciddi ciddi kar marjı olmadan satıyorlar. " USB slot ile ilgili konuşan kim? Sizden başka kimse yok.

Aradaki "Ogrenmenin yasi yoktur", "Demogojiyi de birak. Kendin arastir utanma" sözleri için diyecek gerçekten hiçbir şey yok. Yaşımı, ingilizce düzeyimi, hangi bölüm mezunu olduğumu yazardım ama anlamsız tartışmayı gereksiz uzatmak olur. Bu kadar uzattığım için okuyan arkadaşlardan özür dilerim, bir ihtimal arkadaş gerçekten anlamamış olabilir diye kendimi son kez açıklamak zorunda hissettim. Gerçekten garip bir durum.
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annuity 6 yıl
elma ile armutu sap ile samanı birbiri ile karşılaştırmayı ne kadar seviyorsunuz arkadaşlar, hayretle okuyorum.
bu tabletin segmenti ile surface in ne alakası var ?
bu ürünün kendi alt segmenti var ve o senmentteki rakipleri ile kıyaslanmalı, ona göre yorum yapılmalı.
buyrun şu tabloyu bi inceleyin sonra gelin tartışalım. zapp5.staticworld.net/...
vay efendim surface miş yok nasanın bilgisayarıymış.te allam.
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E_Aydin35 6 yıl
Büyük uğraşlar, büyük emekler var.. Herşey güzelde tasarım pek albenili gelmedi bana.
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ama=neden 6 yıl
Bu alet nasıl rekabet edecek surface ile?
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haymatloshan 6 yıl
Ucuz diye çok satar,tüketelim ne olursa olsun mantığıyla gidersek çok daha kaybederiz.Asus gibi bir firmayla çalışıyorsun bari yaptığın model üst düzey olsun,hepsinden kıs sonra ucuza sattım de.
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onlyilkr 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

Ucuz diye çok satar,tüketelim ne olursa olsun mantığıyla gidersek çok daha kaybederiz.Asus gibi bir firmayla çalışıyorsun bari yaptığın model üst düzey olsun,hepsinden kıs sonra ucuza sattım de.

doğru söylüyorsun her şeyden kıstıktan sonra ne anlamı varki
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smart1978 6 yıl
Kalın tablet olması en büyük dezavantajı...
Fiyat olarak normal.
En büyük avantajı Google ın knedi cihazı olması. Yani ilk güncellemeleri görmesi... Stock arayüz olması...
Microsoft Surface için ar-ge de aylarca emek harcadıkları kafa patlattıkları tanıtım videosunda anlaşılıyor... Bu durum Asus un ürettiği Nexus 7 için söylenmesi pek inandırıcı gelmiyor...
GSM hattı yok...
Micro SD yok..
Arka kamera yok..
Stereo hoparlör yok sadece MONO ...
O kadar kalınlığa USB slot olmalıydı ama USB girişi yok...
200$ için 8 GB kapasite micros sd ve usb host desteği olmadığını gözönünde bulundururssak Nexus 77 epey yetersiz kalmakta ...
Haliyle kırpıla kırpıla fiyatı da düşecek...Bence 200$ bile yapmaz...
ANlayacağınız Microsoft un Surface tabletlerinden özellikle RT modeli için yapılan tanıtımın ETKİSİ Google firmasında ve onun sözcülüğüne bürünen Asus tepe yöneticisini etkilemiş...
Hadı bakalım Asus gibi Samnsung gibi tüm firmalar AR-GE ye harbi ciddi kafa patlatıp yenilikçi dizaynda ürünler çıkartmalılar...
Microsoft Surfce tanıtım videosu yaklaşıl 48 dakikaliık olanı izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız.. Forumda Türkçe altyazı olanı da var...
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runic 6 yıl smart1978
smart1978

O kadar kalınlığa USB slot olmalıydı ama USB girişi yok...

200$ için 8 GB kapasite micros sd ve usb host desteği olmadığını gözönünde bulundururssak Nexus 77 epey yetersiz kalmakta ...

Haliyle kırpıla kırpıla fiyatı da düşecek...Bence 200$ bile yapmaz...

USB host desteği var. Bu fiyata bu cihaz mucize, zaten ciddi ciddi kar marjı olmadan satıyorlar.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
Yata yata MS nin surfaceleriyle rekabet edebileceğinizi mi saniyorsunuz?!?
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