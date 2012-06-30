ASUS tepe yöneticisi : Nexus 7'yi geliştirmek işkence gibiydi

Google I/O 2012 konferansında tanıtılan ve gelecek ay ortalarında satışa sunulacak olan Nexus 7 tabletinin geliştiricisi ASUS, yaşadıkları süreci anlattı.





Tepe yöneticisi Jonney Shih tarafından aktarılan bilgilere göre Google, kendilerinden donanım anlamında çok fazla şey talep etti. Tablet konfigürasyonundan çok fazla kesinti yapmadan belirtilen satış fiyatı içerisinde kalmak Ar-Ge ekibi için oldukça sancılı geçti. Shih, mühendislerin bunun bir işkence gibi olduğunu anlattıklarını belirtiyor. Asus talebi karşılayabilmek için proje ekibine 40 yeni mühendis daha eklemiş.





Dünyanın farklı bölgelerinde çalışan ekip, zaman farkının da yardımıyla 24 saatlik geliştirme sürecini başarmış. Projenin başlangıç ve bitişi arasındaki süreç 4 ayı bulmuş.





Andy Rubin de, diğer hiçbir ortağın bu kadar hızlı hareket edebileceğini sanmadığını ifade ediyor. Rubin, tablet geliştirmeleri sırasında Nexus 7 etrafında hazırladıkları ekosistemin, Android tablet segmenti için eksik olan en büyük şey olduğunu fark etmiş. Currents ve Play mağazası içerikleri böylece tablet odaklı hale getirilmiş.





Rubin, Play mağazası üzerinden satılan Nexus 7 modelinin kar getirmediğini belirtiyor. Bununla birlikte tabletin perakende kanallarına da dağıtılacağı yönünde işaretler mevcut.