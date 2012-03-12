ASUS'tan bütçe dostu Ivy Bridge işlemcili Ultrabook modelleri

Zenbook serisiyle Ultrabook pazarına iddialı bir giriş yapan ASUS, Ivy Bridge tabanlı işlemcilerin yayınlanmasına kısa bir süre kala bütçe dostu yeni Ultrabook modellerinin tanıtımını yaptı.





Modellerin ikisi popüler UX21 ve UX31 Ultrabook'ların Ive Bridge ile güncellenmiş hali iken diğer ikisi UX32A, UX32Vd şeklinde yeni modeller.





UX21A ve UX31A modelleri 11.6 inçlik ve 13.3 inçlik ekran boyutlarını muhafaza ediyor. Opsiyonel olarak mat IPS ekran ve 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuluyor. Bu ekranlar 350 nit'e kadar parlaklık sunabiliyor.





Standart TN panel tercih edenler ise UX31A için 1600 x 900, UX21A için 1366 x 768 piksel maksimum çözünürlük ve 300 nit parlaklık ile sınırlı olacaklar.





Modeller 17W TDP düşük voltajlı Ivy Bridge serisine ait 2.8GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7-3517U işlemci, 2.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i5-3317U işlemci ve 1.8GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i3-3217U işlemci seçenekleri ile geliyor.





1600MHz DDR3L düşük voltajlı 2GB/4GB RAM, 256GB/512GB SSD, Intel HD Graphics 4000 ekran kartı, WiFi, Bluetooth 4.0, WiDi teknolojisi, SDXC kart okuyucu, 2 x USB 3.0 girişi, 6-8 saate kadar kullanım süresi, microHDMI, arka aydınlatmalı chiklet klavye diğer özellikleri arasında.





Mayıs aylarında piyasaya sürüleceği tahmin edilen modellerin başlangıç fiyatı UX21A için 1050$, UX31A için 1100$ şeklinde belirlenmiş.





ASUS'un bütçe dostu olarak konumlandırdığı yeni Zenbook serisi ise UX32A ve UX32Vd modellerinden oluşuyor. 13.3 inçlik ekrana sahip modeller yine 1920 x 1080 IPS mat ekran opsiyonu ile geliyor.





Ivy Bridge ailesine mensup Core i3-3217U, i5-3317U veya i7-3517U işlemci, opsiyonel Intel WiDi teknolojisi, 2GB/4GB RAM, 24GB SSD bellekli 500GB HDD, 6-8 saate kadar kullanım süresi, 18.3mm kalınlık ve 1.45Kg ağırlık şeklinde özellikler sunuyor. UX32Vd modeli 1GB NVIDIA GeForce GT620M grafik birimi ile Zenbook serisi içerisinde farklılaşıyor. UX32A ise paylaşımlı grafik birimine sahip.





Modellerin 800$-1100$ arasında değişen fiyatlarla yine Mayıs ayında piyasada olması bekleniyor.