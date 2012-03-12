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ASUS'tan bütçe dostu Ivy Bridge işlemcili Ultrabook modelleri

7 yıl
4,5b
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22
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Zenbook serisiyle Ultrabook pazarına iddialı bir giriş yapan ASUS, Ivy Bridge tabanlı işlemcilerin yayınlanmasına kısa bir süre kala bütçe dostu yeni Ultrabook modellerinin tanıtımını yaptı.

Modellerin ikisi popüler UX21 ve UX31 Ultrabook'ların Ive Bridge ile güncellenmiş hali iken diğer ikisi UX32A, UX32Vd şeklinde yeni modeller.

UX21A ve UX31A modelleri 11.6 inçlik ve 13.3 inçlik ekran boyutlarını muhafaza ediyor. Opsiyonel olarak mat IPS ekran ve 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuluyor. Bu ekranlar 350 nit'e kadar parlaklık sunabiliyor.

Standart TN panel tercih edenler ise UX31A için 1600 x 900, UX21A için 1366 x 768 piksel maksimum çözünürlük ve 300 nit parlaklık ile sınırlı olacaklar.

Modeller 17W TDP düşük voltajlı Ivy Bridge serisine ait 2.8GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7-3517U işlemci, 2.4GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i5-3317U işlemci ve 1.8GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i3-3217U işlemci seçenekleri ile geliyor.

1600MHz DDR3L düşük voltajlı 2GB/4GB RAM, 256GB/512GB SSD, Intel HD Graphics 4000 ekran kartı, WiFi, Bluetooth 4.0, WiDi teknolojisi, SDXC kart okuyucu, 2 x USB 3.0 girişi, 6-8 saate kadar kullanım süresi, microHDMI, arka aydınlatmalı chiklet klavye diğer özellikleri arasında.

Mayıs aylarında piyasaya sürüleceği tahmin edilen modellerin başlangıç fiyatı UX21A için 1050$, UX31A için 1100$ şeklinde belirlenmiş.

ASUS'un bütçe dostu olarak konumlandırdığı yeni Zenbook serisi ise UX32A ve UX32Vd modellerinden oluşuyor. 13.3 inçlik ekrana sahip modeller yine 1920 x 1080 IPS mat ekran opsiyonu ile geliyor. 

Ivy Bridge ailesine mensup Core i3-3217U, i5-3317U veya i7-3517U işlemci, opsiyonel Intel WiDi teknolojisi, 2GB/4GB RAM, 24GB SSD bellekli 500GB HDD, 6-8 saate kadar kullanım süresi, 18.3mm kalınlık ve 1.45Kg ağırlık şeklinde özellikler sunuyor. UX32Vd modeli 1GB NVIDIA GeForce GT620M grafik birimi ile Zenbook serisi içerisinde farklılaşıyor. UX32A ise paylaşımlı grafik birimine sahip.

Modellerin 800$-1100$ arasında değişen fiyatlarla yine Mayıs ayında piyasada olması bekleniyor.

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DH Misafiri 6 yıl
o deil de i3 1.8ghz, i3 2ncı nesil 2.5ghz e göre çok yavaş kalır mı.
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Cengaver53 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

o deil de i3 1.8ghz, i3 2ncı nesil 2.5ghz e göre çok yavaş kalır mı.

Demiş olduğunuz işlemci ultrabook segmenti için oluşturulmuş.Hız olarak biraz düşük kalabilir ama bu fazla etki etmez,i5 olanı daha iyi bir seçenek olur.
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oem84 7 yıl
sozlde ivy bridge ile fiyatlar düşecekti ama gel görki yeni nesiller ciktiginda fiyat dahada artacak kesin
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samet kenan 7 yıl
Görüntü süper ürünlerin gelmesini bekliyorum sabırsızlıkla ...
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aisiklilar 7 yıl
ya şu Türkiye'de asgari ücret şu kdr bu mu uygun diyenlere çok gülüyorum. Bide doğru bilseler ne ala...
Ayrıca asgari ücretle çalışıyosan bu ülkede "maalesef" ne işin var teknoloji ile.
Söylenmeniz gereken kişiler yıllık 120000$ kazanan 2 yıl sonunda emekli olan milletvekilleri.
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DH Misafiri 7 yıl
gerçekten bütçe dostuymuş. işe bak ya. kardeşim bu ülkede asgari ücret 650 lira sen gelmiş uygun fiyat diye 800 dolar yazmışsın.ayıp yani.
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kajmer_55 7 yıl
Tam bütçe dostu
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E_Aydin35 7 yıl
Çözünürlükleri baya iyi bu boyutlarına seçenekli olma güzel ve Asusu olduğundan zerre kadar bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama pek bütçe dosru olduğu söylenemez yani donanıma baklırsa f/p uygundur ama fiyat yüksek bana göre..
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söny 7 yıl
Ekran cözünürlükleri pek umrumda olmadı cogu zaman ama i5 g660m bu fiyatta ultrabook iyi gözüküyor acer'a büyük bi rakip geldi tabi türkiyeye hangi modeller gelir veya gelirmi onu bilmem
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Solid State Disk 7 yıl
Mat + IPS + 1080p = Tuzlu olacaktir, velakin boyle ekrani bir dizustunde gormek pek kolay olmuyor, ihtiyac duyanlar icin bicilmis kaftan gibi.
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DH Misafiri 7 yıl
Sevgili distribütörlerimiz gene 1920x1080 mat ekranlı modelleri değil de 1366x178 TN parlak ekranlı modelleri getirir. (Halk bunu istiyor abii)
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pntgrmyk 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sevgili distribütörlerimiz gene 1920x1080 mat ekranlı modelleri değil de 1366x178 TN parlak ekranlı modelleri getirir. (Halk bunu istiyor abii)

TN panelleri getirirler bize ondan hiç şüphem yok.Ama sonradan bütçe el verirse acaba IPS panel taktıramazmıyız?Gerçi o zamanda içi açılacağından bilgisayarın hali kalmaz.

Bu fiyatlar cazip ama bizim ülkemizde ne olacağı gayet belli (:
800 $ olan modeli 2200 TL den aşağı bulmak zor gibi
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DG Chester 7 yıl
pek bi bütçe dostu olur bunlar yahu :))
ben inandım, asus yaptı oldu !
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nohackmove 7 yıl
umarım sorunsuz bir seri çıkarda hayaller gerçek olur. ivy bridge li bütün modellerde "arka aydınlatmalı chiklet klavye" yer alacak mı?
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neronidas 7 yıl
Asus - Intel - ultabook - Bütçe dostu. Kafam karıştı iyice ben uyuyorum
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