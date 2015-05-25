ASUS'un 100 serisi çipsetli anakartları ortaya çıktı

Intel'in Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilerini gelecek ay ki Computex 2015 fuarında resmen kullanıma sunması bekleniyor. Ancak bu fuarda Intel'in 100 serisi çipsetlerinin de gövde gösterisi yapması bekleniyor.





Biostar'ın ilk anakart örneklerini sergileyeceği fuarda ASUS da muhtemelen kendi 100 serisi çipsetli anakartlarını görücüye çıkaracak. Anakartların listesi ise Asyalı bir web sitesinde kendisini gösterdi.





Intel'in Skylake işlemcilerine göre tasarlanan 100 serisi çipsetler için Asus tam 21 tane anakart hazırlamış. Anakartlar Intel'in Z170, H170 ve H110 çipsetlerini temel alıyor. Asus'un anakartlarının tam listesi ise şöyle:





ASUS Z170 Pro Gaming

ASUS Z170-A

ASUS Z170-Deluxe

ASUS Z170-G

ASUS Z170i Pro Gaming

ASUS Z170-K

ASUS Z170M-E

ASUS Z170-P

ASUS Z170-Pro

ASUS Sabertooth Z170

ASUS Maximus VIII Extreme

ASUS Maximus VIII Gene

ASUS Maximus Hero

ASUS H170 Pro Gaming

ASUS H170-I Plus

ASUS H170M-E

ASUS H170M-Plus

ASUS H170-Plus

ASUS H110H4-TM

ASUS H110i-Plus

ASUS H110M-C





Intel'in 100 serisi çipsetlerini taşıyan anakartların Computex 2015 fuarındaki lansmanın ardından Eylül ayında piyasaya çıkmaya başlayacağı belirtiliyor. Bu dönemden sonra da Intel'in masaüstüne yönelik Skylake-S işlemcilerini görmemiz ihtimal dahilinde.

http://www.guru3d.com/news-story/asus-100-series-motherboards-spotted.html