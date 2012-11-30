ASUS'un yeni bütçe dostu tablet bilgisayarı ME172V'ye ait test sonuçları yayınlandı

199$'lık fiyat etiketi ve bu fiyat seviyesinde sunduğu donanm özellikleriyle büyük ilgi gören Google'ın Nexus 7 tableti, yılın ikinci yarısının ASUS için tablet satışları açısından oldukça iyi geçmesinde büyük rol oynadı. İnternet devi ile işbirliğine gitmekten büyük memnuniyet duyan Tayvanlı üreticinin ortaklığını devam ettireceği rapor ediliyor, hatta 99$'lık çok daha ucuz bir modelin önümüzdeki yıl satışa sunulacağı bildiriliyordu. ASUS'tan bu iddiaları yalanlayan resmi açıklamalar gelse de sanal alemdeki söylentiler ısrarla giriş seviye bir tabletin geliştirildiğini öne sürüyor.

Bugün GLBenchmark test aracının resmi internet sitesinde yayınlanan ASUS ME172V'ye ait sonuçlar, tablet bilgisayarın varlığını doğrulamış oldu. VIA'nın bir alt firması olan WonderMedia üretimi PRIZM WM8950 çipsete sahip olması beklenen aygıtın çözünürlüğü ve diğer teknik özellikleri de bu testler sayesinde büyük ölçüde kesinleşti. ME370T modelli Nexus 7'den çok daha düşük donanım özelliklerini beraberinde barındıran ME172V'nin bu sebeple iAfrica'nın raporunda açık ettiği 2000 Güney Afrika Randı, yani 225$ seviyesinden çok daha ucuz olacağı tahmin ediliyor.

ASUS'un Google Nexus yerine kendi markasıyla piyasaya süreceği ekonomik tableti hakkında tüm detaylar 8-11 Ocak 2013 tarihli Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te resmen paylaşılacak. Üreticinin bu projesine de Google tarafından el konulup Nexus şemsiyesi altında çıkış yapması ve 99$'dan fiyatlandırılması mümkün. Fiyat anlamında geçen ay yeni Nexus 7 modellerini duyurarak rekabeti iyice kızıştıran Mountain View merkezli teknoloji şirketi bu hamlesiyle son dönemde büyük ivme kazanan herkesi internetle buluşturmaya yönelik projesini gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde yaygın bir şekilde uygulayabilecek.