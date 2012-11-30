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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS'un yeni bütçe dostu tablet bilgisayarı ME172V'ye ait test sonuçları yayınlandı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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199$'lık fiyat etiketi ve bu fiyat seviyesinde sunduğu donanm özellikleriyle büyük ilgi gören Google'ın Nexus 7 tableti, yılın ikinci yarısının ASUS için tablet satışları açısından oldukça iyi geçmesinde büyük rol oynadı. İnternet devi ile işbirliğine gitmekten büyük memnuniyet duyan Tayvanlı üreticinin ortaklığını devam ettireceği rapor ediliyor, hatta 99$'lık çok daha ucuz bir modelin önümüzdeki yıl satışa sunulacağı bildiriliyordu. ASUS'tan bu iddiaları yalanlayan resmi açıklamalar gelse de sanal alemdeki söylentiler ısrarla giriş seviye bir tabletin geliştirildiğini öne sürüyor.
ASUS'un yeni ekonomik tableti birkaç gün önce iAfrica.com sitesi tarafından yeniden gündeme getirildi. 7 inç büyüklüğünde 1024 x 600 piksel çözünürlüklü ekran, 1GHz hızında ARM Cortex-A9 işlemci, ARM Mali-400MP GPU, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 1MP ön kamera, 4,270 mAh pil ve Android Jelly Bean işletim sistemi versiyonunu taşıyan ME-172V model numaralı cihazın CES 2013'te duyurulacağı iddia edildi. Bu haberde, ayrıca firmanın cihazı Güney Afrika'da 225$'dan satışa sunacağı belirtilmişti.
Bugün GLBenchmark test aracının resmi internet sitesinde yayınlanan ASUS ME172V'ye ait sonuçlar, tablet bilgisayarın varlığını doğrulamış oldu. VIA'nın bir alt firması olan WonderMedia üretimi PRIZM WM8950 çipsete sahip olması beklenen aygıtın çözünürlüğü ve diğer teknik özellikleri de bu testler sayesinde büyük ölçüde kesinleşti. ME370T modelli Nexus 7'den çok daha düşük donanım özelliklerini beraberinde barındıran ME172V'nin bu sebeple iAfrica'nın raporunda açık ettiği 2000 Güney Afrika Randı, yani 225$ seviyesinden çok daha ucuz olacağı tahmin ediliyor. 
ASUS'un Google Nexus yerine kendi markasıyla piyasaya süreceği ekonomik tableti hakkında tüm detaylar 8-11 Ocak 2013 tarihli Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te resmen paylaşılacak. Üreticinin bu projesine de Google tarafından el konulup Nexus şemsiyesi altında çıkış yapması ve 99$'dan fiyatlandırılması mümkün. Fiyat anlamında geçen ay yeni Nexus 7 modellerini duyurarak rekabeti iyice kızıştıran Mountain View merkezli teknoloji şirketi bu hamlesiyle son dönemde büyük ivme kazanan herkesi internetle buluşturmaya yönelik projesini gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde yaygın bir şekilde uygulayabilecek. 

http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=Asus+ME172V Yorum Yaz
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darklord4 6 yıl
Dark ın 150 tl lik tabletleri yanında iş ya-pa-maz
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beynini.delerim 5 yıl
enteresan
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lyridder 6 yıl
Türkiyede güvenilir ve güncel ürünlerle hizmet veren Boğaziçi bilgisayar vardı Asus distribütörüydü noldu o bilen var mı? Ne PadPhone ne de Nexus, battı mı şirket biliyor musunuz? Batmadıysa yan mı yattı da Asus kalitesine güvenirken bu ürünlerini piyasada göremiyoruz?
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cagataykoroglu 6 yıl
Çinlilerin ne olduğu belli olmayan tabletleri yerine Asus kalitesi tercih edilecektir.
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12 Angry Men 6 yıl
asus ve bütçe dostu ha! hayatta inanmam
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revelax 6 yıl
asus neyapsın 199 dolardan üretiyor türkiyeye bir giriyor tak vergi tuk vegi oluyor 499-599 artık kaça satarlarsa
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Linkmaster 6 yıl
fiyatına göre özellikleri fena değil ancak mümkünse türkiyeye gelmesin en az 300 tl den girer. buda diğer firmaların fiyat yükseltmesine neden olur.
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mesona 6 yıl
Türkiye ye 5 sene sonra getirirler.
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jakops. 6 yıl
özellikleri biraz yetersiz geldi açıkçası
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