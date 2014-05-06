AT Black Knight Transformer'ın uçuş testlerinde çekilmiş resmi video yayınladı

Advanced Tactics tarafından geliştirilen VTOL (Dikey kalkış ve iniş yapabilen) hava aracı Black Knight Transformer'ın uçuş testlerinde çekilmiş resmi bir video yayınladı. Amerika hükümetinin onayı ile yayınlanan video, Mart ayı içerisinde yapılan ilk denemelerin kağıt üstündeki başarısını gözler önüne seriyor.

Üzerinde taşıdığı turbo dizel motorları ile 453 kg kargoyu ya da 5 kişilik personeli saatte 214 km hız ile 463 km menzil içerisinde havada taşıyabilen Black Knight Transformer, kara da ise 726 kg kargoyu ya da 8 kişilik personeli saatte 110 km hız ile gidecekleri yere götürebiliyor. Geliştirme süreci devam eden ve özellikle insansız olarak çalışma gösterebiliyor olmasıyla dikkat çeken araç, yasal yol limitleri nedeniyle motor bölümlerini katlayarak çok daha kompakt bir yapıya bürünebiliyor. Yayınlanan videoda da görüldüğü gibi güvenlik nedeniyle yerden 3 metre kadar havalanan ve güç değişimi dışında tamamen otomatik pilot tarafından kontrol edilen araç, Advanced Tactics'in de onayladığı şekilde beklentilerin üzerinde bir performans ile oldukça stabil şekilde havada kalabiliyor.

Taşıma görevini hem havada hem de karada devam ettirebilen Black Knight Transformer'ın yapılan ilk uçuş denemesini aşağıda yer alan kısa video yardımıyla izleyebilirsiniz.

https://www.advancedtacticsinc.com/at-transformer-first-flight-video/