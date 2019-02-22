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ATAK 2 helikopteri için imzalar atıldı: İşte heyecan uyandıran özellikleri

Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme ile yeni nesil ATAK 2 helikopterinin geliştirilmesinde adım atıldı. Heyecan uyandıran ATAK 2’nin tüm detaylar yazımızda:
2 ay
9,2b
1
68
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uzunca bir süredir gündemde olan birinci nesil ATAK helikopterinin daha gelişmiş bir versiyonu olan ATAK 2 için sonunda imzalar atıldı. SSB ile TUSAŞ arasında imzalanan anlaşma, helijopterin resmi olarak hedeflenen özelliklerini de gün yüzüne çıkardı. ATAK helikopterinden 2 kat daha fazla kalkış ağırlığına sahip olacağı aktarılan ATAK 2, dünyadaki en üst seviye üç taarruz helikopterlerinden biri olacak.

1200kg mühimmat taşıma kapasitesi

Deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri için farklı niteliklere sahip 2 ayrı modelde üretilecek olan ATAK 2’nin ilk uçuşunu 5 yıl sonra yapması hedefleniyor. Kalkış ağırlığı 10 ton olacağı belirtilen helikopterin lançerler hariç asgari 1200kg mühimmat taşıyabileceği belirtilmiş. 12.7mm mühimmata dayanıklı bir zırh ile gövdesi kaplı olacak olan ATAK 2, 4 eksenli otopilot, kaska entegre artırılmış gerçeklik destekli görüntüleme teknolojileri, hedef tespit radarı ve tespit sistemi özellikleri ile donatılıyor.

Yeni burun topu

Güçlenen yapıyla birlikte silah sistemlerinde de değişiklikler göze çarpıyor. Özellikle birinci nesil ATAK helikopterinde 22mm olan burun topu, ATAK 2’de 30mm olarak güncellenmiş. 6 kanat istasyonu ile uçacak olan helikopter, 2.75” güdümsüz roket, 2.77” güdümlü roket, Anti Tank Füzesi ve Havadan havaya füze ekipmanları ile görev icra edebilecek.

Mildar ATAK 2’ye ekleniyor

Meteksan Savunma ve TAİ işbirliği ile %100 yerli olarak geliştirilen Milimetetrik Dalga Radarı MİLDAR, sonunda ATAK 2 ile havalanacak. Algılanma yüzdesinin çok düşük oluşu ile fark yaratan MİLDAR; görünmezlik konusunda kullanıldığı araçlara önemli katkı sağlıyor. Özellikle elektro optik sistemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ATAK 2’nin gözü kulağı olacak olan MİLDAR, geniş bir alanda hızlı ve etkin arama yaparak hedefleri tespit edebilecek.

Buna ek olarak omuzdan atılan zırh delici füzelere karşı önemli bir tedbir gücü olacak olan Yönetilebilir Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) ile çok yeni MANPADS teknolojilerinden bile helikopterin korunmasının önü açılacak. Hem MİLDAR hem de DIRCM ATAK 2’yi her koşulda güçlü kılacak yeteneklerden olmuş.

ATAK helikopteri ile çok fazla bilgi birikimi elde eden Türk Savunma Sanayii şimdi %100 özgün ve çok daha gelişmiş bir taarruz helikopteri ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. SSB Başkanı İsmail Demir’in her bir parçası için %100 yerlilik vurgusu da bu konuda son derece önemli. Bu arada proje yerli ortaklıklara da açık bir yapıda ve ülkemizdeki bir çok sanayi koluna iş imkanı da tanıyacak.


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12 Angry Men 2 ay en beğenilen beyazsoy
Boş konuşmuşsun birader. Atak 1 helikopetinin akıbeti ne oldu ? Amerika izin vermedi diye satamadık o helikopterleri. Çunku yerli üretim filan degıldi, amerika'nın ıznı gerekıyordu satılması ıcın. Mılletı kandırmaya bır son verın, dogru dıyorsun turkun turkten baska dusmanı yok. Bızı kandıran yıne bızımkıler.
Boş konuşmuşsun birader. Atak 1 helikopetinin akıbeti ne oldu ? Amerika izin vermedi diye satamadık o helikopterleri. Çunku yerli üretim filan degıldi, amerika...
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6 Yanıt Yanıtla +63
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beyazsoy 2 ay
Bakıyorum Atak 1 yapılırken dalga geçenler şimdi yine sahnede ama hep haklılar. "seçim varcilar" daha sayfayı keşfetmemis yakında onlar da damlar

Türkiye ne yapsa dalga geçenler biraz Yunan kanalları izlesin bakın neler diyorlar. Malum Türkün Türkten başka düşmanı yok cehenem kazanından çıkmaya çalışsa bir Türku kesin bir başka türk aşağıya çeker şekil A görüldüğü üzere
Bakıyorum Atak 1 yapılırken dalga geçenler şimdi yine sahnede ama hep haklılar. "seçim varcilar" daha sayfayı keşfetmemis yakında onlar da damlar
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1 Yanıt Yanıtla +53
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9600_G_T 2 ay
1 nisanda seri üretime başlıyor oylarınızı ona gore verın
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smart1978 2 ay
ATAK-S uretilmis detayli bilgisi olan var mi ? Tesekkurler.
1 tanesinde yilda 314 tane icraati var. Anadolu Ajansinda haberini gormustum de .
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vollkan59 2 ay
Tüh geç kaldık, yerli motor değil ciler, çoktan gelmiş
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Oduncu28 2 ay
çamur ekibi her zamanki gibi yerini almış
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DH Misafiri 2 ay
Hainler gene bozulmuş biraz bu habere
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Panzer VIE Tiger 2 ay
Atak 2 çok başarılı bir proje inşallah bunuda katar a satmazlar
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RickCooL 2 ay
Güzel proje lakin biraz yavaşız
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etkinus 2 ay
Forumdaki adminin cahil kelimesine karşı takıntısını anlamış değilim. Nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsa artık, bu kelimenin geçtiği mesajlar uçuyor veya ceza geliyor. Peki, cahil yerine anlamını yazarak anlatalım.
Cahil:2. Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
tdk.gov.tr/...
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vonderplanitz 2 ay
Savunma sanayi bankerlerin elinde dolayısıyla savunma ile ilgili gelişmeler de bankerlerin planladığı şeyler. Nitekim, savaşları da bankerler tezgahlıyor muhtemel savaş öncesi hangi ülkede neyin üretileceğini de. Atak2 adı altında konuştuğumuz herşey bankerlerin icraatını konuşmak aslında.
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Ambarad 2 ay
Atak 2'nin gelme sebebi, ilk Atak'ın hafif, keşif tarzı bir helikopter olması. Boyutu küçük, taşıyabileceği silahlar sınırlı. ilk Atak'ı teröristlere karşı kullanmakta bir sıkıntı yok. Ama nizami harp'a uygun değil. Atak 2 ise ağır taaruz helikopteri olacak. Boyutu büyük, zırhı kalın, taşıyabileceği silah kapasitesi daha fazla olacak. Hem nizami, hem gayrinizami harpta gayet kullanışlı bir araç olacak. Burada atıp tutmadan önce, gidin az çok bi fikir edinin önce.
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RElS 2 ay
Sen devletin mülkü Altay tanklarını üreten yerli / milli tank palet fabrikanı devret Katara.. Seçim yaklaşırken Atak2 geliyor diye manşeti süsle..
AKP ye oy mu verek? Tövbe... KATAR a verir bunun fabrikasını da
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