ATAK 2 helikopteri için imzalar atıldı: İşte heyecan uyandıran özellikleri

Uzunca bir süredir gündemde olan birinci nesil ATAK helikopterinin daha gelişmiş bir versiyonu olan ATAK 2 için sonunda imzalar atıldı. SSB ile TUSAŞ arasında imzalanan anlaşma, helijopterin resmi olarak hedeflenen özelliklerini de gün yüzüne çıkardı. ATAK helikopterinden 2 kat daha fazla kalkış ağırlığına sahip olacağı aktarılan ATAK 2, dünyadaki en üst seviye üç taarruz helikopterlerinden biri olacak.

1200kg mühimmat taşıma kapasitesi

Yeni burun topu

Mildar ATAK 2’ye ekleniyor

Deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri için farklı niteliklere sahipüretilecek olan’nin ilk uçuşunusonra yapması hedefleniyor. Kalkış ağırlığıolacağı belirtilen helikopterin lançerler hariç asgari 1200kg mühimmat taşıyabileceği belirtilmiş. 12.7mm mühimmata dayanıklı bir zırh ile gövdesi kaplı olacak olan, 4 eksenli otopilot, kaska entegre artırılmış gerçeklik destekli görüntüleme teknolojileri, hedef tespit radarı ve tespit sistemi özellikleri ile donatılıyor.Güçlenen yapıyla birlikte silah sistemlerinde de değişiklikler göze çarpıyor. Özellikle birinci nesil ATAK helikopterinde 22mm olan burun topu,’deolarak güncellenmiş. 6 kanat istasyonu ile uçacak olan helikopter, 2.75” güdümsüz roket, 2.77” güdümlü roket, Anti Tank Füzesi ve Havadan havaya füze ekipmanları ile görev icra edebilecek.Meteksan Savunma ve TAİ işbirliği ileolarak geliştirilen, sonundaile havalanacak. Algılanma yüzdesinin çok düşük oluşu ile fark yaratan; görünmezlik konusunda kullanıldığı araçlara önemli katkı sağlıyor. ÖzellikleATAK 2’nin gözü kulağı olacak olan, geniş bir alanda hızlı ve etkin arama yaparak hedefleri tespit edebilecek.

Buna ek olarak omuzdan atılan zırh delici füzelere karşı önemli bir tedbir gücü olacak olan Yönetilebilir Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) ile çok yeni MANPADS teknolojilerinden bile helikopterin korunmasının önü açılacak. Hem MİLDAR hem de DIRCM ATAK 2’yi her koşulda güçlü kılacak yeteneklerden olmuş.

ATAK helikopteri ile çok fazla bilgi birikimi elde eden Türk Savunma Sanayii şimdi %100 özgün ve çok daha gelişmiş bir taarruz helikopteri ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. SSB Başkanı İsmail Demir’in her bir parçası için %100 yerlilik vurgusu da bu konuda son derece önemli. Bu arada proje yerli ortaklıklara da açık bir yapıda ve ülkemizdeki bir çok sanayi koluna iş imkanı da tanıyacak.