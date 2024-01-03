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    'Blackbird'ün oğlu': ABD'nin çok gizli SR-72 hipersonik jeti 2025'te uçabilir

    1966 yılında üretilen Lockheed SR-71 Blackbird’in yeni nesli olacağı söylenen ve son derece gizli bir şekilde geliştirildiği belirtilen SR-72 hipersonik jetinin 2025'te uçacağı iddia ediliyor.
    ABD'nin çok gizli insansız SR-72 hipersonik jeti 2025'te uçabilir Tam Boyutta Gör
    Lockheed Martin'in merakla beklenen insansız hipersonik uçağı SR-72 "Son of Blackbird"ün ilk uçuşunu 2025 yılında gerçekleştireceği iddia ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri (USAF) için çok gizli bir proje olduğuna inanılan SR-72'nin saatte 6,437 kilometre hızın üzerine çıkarak şimdiye kadar geliştirilen en hızlı uçak olacağı söyleniyor.

    ABD, insansız hipersonik SR-72 jetini geliştiriyor

    SR-72, 1974 yılında hız rekorları kıran ve 1998 yılında USAF tarafından en hızlı insanlı uçak olarak emekli edilen SR-71 Blackbird’ün halefi olarak kabul ediliyor. Tıpkı selefi gibi SR-72’nin de temel hedefleri muhtemelen istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) faaliyetleri olacak. SR-72'nin Lockheed Martin'in yeni HSSW (High-Speed Strike Weapon) silahını destekleyerek vuruş kabiliyetini arttıracağına da inanılıyor.

    ABD'nin çok gizli insansız SR-72 hipersonik jeti 2025'te uçabilir Tam Boyutta Gör
    Uçağın muharebe yetenekleri, insanlı uçakların çok yavaş ve riskli olacağı tehlikeli ortamlardaki hedefleri vurmak için ideal olduğunu gösteriyor. Raporlara göre, yeni silah sistemi hipersonik silahları diğer tüm silahlardan daha hızlı ateşleyebiliyor ve anında hipersonik hızlara ulaşabiliyor. Üstelik bu hızları daha uzun süreler boyunca koruyabiliyor.

    SR-72'nin 30 metre uzunluğuyla selefi SR-71'e benzediği bildiriliyor. Uçağın, 2030 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor. İnsan pilot olmadan çalışacak şekilde tasarlandığı bildirilen bu uçak, ordunun uçak kullanma biçiminde devrim yaratma potansiyeline sahip. Saatte 6,000 kilometrenin üzerindeki yüksek hız, hedeflerine çok hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağladığı için ABD ordusu için önemli bir araç olacağı söyleniyor. Bu hızı bir zemine oturmak gerekirse; bu yüksek hız ile ABD’den Avrupa’ya gitmek sadece bir buçuk saat sürecek.

    Yeni motor gerekiyor

    ABD'nin çok gizli insansız SR-72 hipersonik jeti 2025'te uçabilir Tam Boyutta Gör
    SR-72'nin ulaşacağı hızlara çıkmak için yeni bir itici güç birimi gerekiyor. Uçağın modern hava savunmalarından kaçabilmek için SR-72 uçağının hipersonik hızlara ulaşabilmesi gerekiyor ve şimdiye kadar bu hızlara sadece roketle çalışan uçaklar ve uzay araçları ya da tek kullanımlık teknoloji gösterimleri ile ulaşılabildi.

    Geleneksel turbojet ve turbofan motorları ses altı hızlarda kalkış ve iniş sırasında bir uçağa yeterli gücü sağlayabilse de bunlar hipersonik hızları sürdüremezler. Öte yandan bir uçağa hipersonik hızlarda güç sağlayabilen jet motorları olsa da, bunlar kalkış ve iniş sırasında kullanılamaz. Dolayısıyla SR-72'nin her ikisini de yapabilen bir motora ihtiyacı var.

    SR-72’de bunun için yeniden kullanılabilir turbine-based combined cycle (TBCC) tahrik sisteminin kullanılması planlanıyor. Bu tahrik sistemini, birçok modern taktik uçakta kullanılan turbojet motorlarını Mach 5'in üzerinde ve hatta potansiyel olarak Mach 10'u aşan hızlara ulaşabilen ve sürdürebilen süpersonik yanmalı ramjet (scramjet olarak da bilinir) ile birleştiren bir tür hava soluyan jet motoru olarak tanımlanabilir. Yani kısaca: Turbofan motor ile ramjet motorlar birleştirilecek.

    Eğer hatırlarsanız geçtiğimiz yıl bu konuda Havacılık tarihinde devrim: Dünyanın en hızlı uçağı geliyor başlıklı bir haber yapmıştık. Burada ABD Hava Kuvvetleri finansmanını alan Hermeus’un Quarterhorse adında hipersonik İHA geliştirdiğini aktarmıştık. Bu hava aracı içinde turbojet ve ramjet tahrik sistemlerinin birleştirileceği belirtiliyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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