'Blackbird'ün oğlu': ABD'nin çok gizli SR-72 hipersonik jeti 2025'te uçabilir

ABD, insansız hipersonik SR-72 jetini geliştiriyor
SR-72, 1974 yılında hız rekorları kıran ve 1998 yılında USAF tarafından en hızlı insanlı uçak olarak emekli edilen SR-71 Blackbird’ün halefi olarak kabul ediliyor. Tıpkı selefi gibi SR-72’nin de temel hedefleri muhtemelen istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) faaliyetleri olacak. SR-72'nin Lockheed Martin'in yeni HSSW (High-Speed Strike Weapon) silahını destekleyerek vuruş kabiliyetini arttıracağına da inanılıyor.
SR-72'nin 30 metre uzunluğuyla selefi SR-71'e benzediği bildiriliyor. Uçağın, 2030 yılına kadar hizmete girmesi planlanıyor. İnsan pilot olmadan çalışacak şekilde tasarlandığı bildirilen bu uçak, ordunun uçak kullanma biçiminde devrim yaratma potansiyeline sahip. Saatte 6,000 kilometrenin üzerindeki yüksek hız, hedeflerine çok hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağladığı için ABD ordusu için önemli bir araç olacağı söyleniyor. Bu hızı bir zemine oturmak gerekirse; bu yüksek hız ile ABD’den Avrupa’ya gitmek sadece bir buçuk saat sürecek.
Yeni motor gerekiyor
Geleneksel turbojet ve turbofan motorları ses altı hızlarda kalkış ve iniş sırasında bir uçağa yeterli gücü sağlayabilse de bunlar hipersonik hızları sürdüremezler. Öte yandan bir uçağa hipersonik hızlarda güç sağlayabilen jet motorları olsa da, bunlar kalkış ve iniş sırasında kullanılamaz. Dolayısıyla SR-72'nin her ikisini de yapabilen bir motora ihtiyacı var.
SR-72’de bunun için yeniden kullanılabilir turbine-based combined cycle (TBCC) tahrik sisteminin kullanılması planlanıyor. Bu tahrik sistemini, birçok modern taktik uçakta kullanılan turbojet motorlarını Mach 5'in üzerinde ve hatta potansiyel olarak Mach 10'u aşan hızlara ulaşabilen ve sürdürebilen süpersonik yanmalı ramjet (scramjet olarak da bilinir) ile birleştiren bir tür hava soluyan jet motoru olarak tanımlanabilir. Yani kısaca: Turbofan motor ile ramjet motorlar birleştirilecek.
Eğer hatırlarsanız geçtiğimiz yıl bu konuda Havacılık tarihinde devrim: Dünyanın en hızlı uçağı geliyor başlıklı bir haber yapmıştık. Burada ABD Hava Kuvvetleri finansmanını alan Hermeus’un Quarterhorse adında hipersonik İHA geliştirdiğini aktarmıştık. Bu hava aracı içinde turbojet ve ramjet tahrik sistemlerinin birleştirileceği belirtiliyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.