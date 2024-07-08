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    TUSAŞ, Hürjet'te 300 adet Gökbey'de ise 500 adet siparişi hedefliyor: İşte detaylar

    TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Hürjet ve Gökbey için önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ, Hürjet'te 300 adet Gökbey'de ise 500 adet siparişi hedefliyor.
    TUSAŞ, Hürjet'te 300 adet Gökbey'de ise 500 siparişi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, şirketin projeleri hakkında bazı önemli bilgileri ve son gelişmeleri paylaştı. KAAN ve ANKA 3 gibi çok önemli projelerin yanında TUSAŞ, Hürjet, Gökbey ve Atak 2 gibi platformları da geliştiriyor. Bu bağlamda Demiroğlu, Hürjet'te 300 adet Gökbey'de ise 500 adet siparişi hedeflendiklerini açıkladı.

    Hürjet için 300 adet sipariş

    Mehmet Demiroğlu, YouTube'da Gdh TV'ye katılarak burada önemli bilgileri aktardı. Demiroğlu, Hürjet'in hem eğitim uçağı hem de hafif taarruz uçağı olarak ciddi bir boşluğu doldurabilecek kapasitede olduğunu söyledi. KAAN'ın öncüsü olduğunu söyleyen Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri ile 16 adet Hürjet için sözleşme imzalandığını ancak bu rakamın önümüzdeki yıllarda yaklaşık olarak 100 civarına çıkacağını belirtti.

    TUSAŞ, Hürjet'te 300 adet Gökbey'de ise 500 siparişi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Hürjet sadece iç pazarda değil esasında dış pazarlarda da ilgi görüyor. Bilindiği üzere Hürjet, ayın 15'inde uçarak İngiltere'ye gidecek ve Farnborough International Airshow'a katılacak. Hürjet burada 4 gün boyunca uçuş gösterisi yapacak. Bu fuarlar özellikle satış ve pazarlama açısından önemli. Farnborough International Airshow ise havacılık ve savunma endüstrilerine yönelik önde gelen ticaret fuarlarından birisi.

    Hürjet'in yolculuğu burada da bitmeyecek. Uçak, İngiltere'den Mısır'a gidecek ve burada çeşitli faaliyetler icra edilecek. Demiroğlu, birçok ülkenin Hürjet ile ilgilendiğini, Endonezya'nın ciddi ilgisi olduğunu Malezya ile de görüşüldüğünü söyledi. Demiroğlu, Hürjet için iç pazar artı ihracat için toplamda 300 adetten daha fazla üretebileceklerini açıkladı.

    Demiroğlu aynı zamanda Hürjet'in Türkiye'nin geliştirme aşamasındaki uçak gemisi için de bir versiyona sahip olacağını doğruladı. Uçak gemisi konfigürasyonu şimdilik belirsiz olsa da henüz projenin erken aşamalarında olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki aylarda ise projenin daha da hızlanacağının altı çiziliyor.

    Gökbey helikopterinde hedef 500 adet

    TUSAŞ'ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri olma özelliği taşıyan Gökbey'i için de talep yüksek. Geçtiğimiz yıl açıklanmayan bir ülkenin 32 adet Gökbey için 1 milyar dolarlık teklif yaptığı eski TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından açıklanmıştı. Mehmet Demiroğlu, henüz böyle bir sipariş almadıklarını ancak alacakları konusunda emin olduklarını söyledi.

    TUSAŞ, Hürjet'te 300 adet Gökbey'de ise 500 siparişi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Şu anda 26 adet Gökbey siparişi bulunuyor. İlk 3 adedi Ağustos ayı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek. Demiroğlu, TUSAŞ'ın ilk defa sivil bir helikopter yaptığını ve bunun sertifikasyon ve kalifikasyon süreçlerinin uzun sürdüğünün altını çizdi. Muhtemelen teslimatlardaki gecikme de buradan kaynaklanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılacak teslimatları ise 2025 yılında 20'lik pakette diğer Kuvvet'ler takip edecek. 2026 yılında ise 3 adet Sağlık Bakanlığı'na ambulans helikopteri olarak Gökbey teslim edilecek.

    Demiroğlu, Türkiye içerisinde Gökbey için öngörülen ihtiyaç sayısının 150 adet civarında olduğunu, en az bu kadar veya daha fazla da yurt dışı talebi olduğunu söyledi. Demiroğlu, en az 500 adet Gökbey helikopteri üretmeyi planladıklarını söyledi. Yeni CEO aynı zamanda yakın bir zamanda Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı ile görüştüklerini de açıkladı. 17 bin adadan oluşan Endonezya'nın bu tip helikopterlere ihtiyacı olduğu biliniyor.

    Atak 2 ertelendi

    TUSAŞ, Hürjet'te 300 adet Gökbey'de ise 500 siparişi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Son olarak ise Atak 2'deki son durumu sizlere aktaralım. Bilindiği üzere TUSAŞ T-929 Atak 2 helikopterinin test bundan tam 1 yıl önce yapılmıştı. Ancak buradan sonra Atak 2 sessizliğe gömüldü. Bu konu hakkında Demiroğlu, Atak 2 projesinde bir önceliklendirme yaptıklarını, Orman Bakanlığı ile yapılan 8 adetlik 10 tonluk helikopter siparişinin öne çekildiğini, Atak 2'nin ise biraz geriye kaydırıldığını söyledi.
    TUSAŞ, Hürjet'te 300 adet Gökbey'de ise 500 siparişi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Tusaş'ın Ağır Sınıf Genel Maksat Helikoteri TUSAŞ T-925, 20+ kişilik personel kapasitesine, 160 Knot ve 1000 km ferry menzile sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Araçta ayrıca gelişmiş teknolojik görev ve uçuş sistemleri yer alacak. Ancak Demiroğlu, Atak 2'nin bırakılmadığını zaten her iki helikopterin de çok benzer bir platforma sahip olduğunu, dolayısıyla birisini yaparken aslında diğerinde de ilerleme kaydedildiğinin altını çizdi.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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