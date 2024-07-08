TUSAŞ, Hürjet'te 300 adet Gökbey'de ise 500 adet siparişi hedefliyor: İşte detaylar

Mehmet Demiroğlu, YouTube'da Gdh TV'ye katılarak burada önemli bilgileri aktardı. Demiroğlu, Hürjet'in hem eğitim uçağı hem de hafif taarruz uçağı olarak ciddi bir boşluğu doldurabilecek kapasitede olduğunu söyledi. KAAN'ın öncüsü olduğunu söyleyen Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri ile 16 adet Hürjet için sözleşme imzalandığını ancak bu rakamın önümüzdeki yıllarda yaklaşık olarak 100 civarına çıkacağını belirtti.
Hürjet'in yolculuğu burada da bitmeyecek. Uçak, İngiltere'den Mısır'a gidecek ve burada çeşitli faaliyetler icra edilecek. Demiroğlu, birçok ülkenin Hürjet ile ilgilendiğini, Endonezya'nın ciddi ilgisi olduğunu Malezya ile de görüşüldüğünü söyledi. Demiroğlu, Hürjet için iç pazar artı ihracat için toplamda 300 adetten daha fazla üretebileceklerini açıkladı.
Demiroğlu aynı zamanda Hürjet'in Türkiye'nin geliştirme aşamasındaki uçak gemisi için de bir versiyona sahip olacağını doğruladı. Uçak gemisi konfigürasyonu şimdilik belirsiz olsa da henüz projenin erken aşamalarında olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki aylarda ise projenin daha da hızlanacağının altı çiziliyor.
Gökbey helikopterinde hedef 500 adet
TUSAŞ'ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri olma özelliği taşıyan Gökbey'i için de talep yüksek. Geçtiğimiz yıl açıklanmayan bir ülkenin 32 adet Gökbey için 1 milyar dolarlık teklif yaptığı eski TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından açıklanmıştı. Mehmet Demiroğlu, henüz böyle bir sipariş almadıklarını ancak alacakları konusunda emin olduklarını söyledi.
Demiroğlu, Türkiye içerisinde Gökbey için öngörülen ihtiyaç sayısının 150 adet civarında olduğunu, en az bu kadar veya daha fazla da yurt dışı talebi olduğunu söyledi. Demiroğlu, en az 500 adet Gökbey helikopteri üretmeyi planladıklarını söyledi. Yeni CEO aynı zamanda yakın bir zamanda Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı ile görüştüklerini de açıkladı. 17 bin adadan oluşan Endonezya'nın bu tip helikopterlere ihtiyacı olduğu biliniyor.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.