KAAN'ın yerli motoru 6. Nesil uçakları destekleyecek

Bilindiği üzere halihazırda TUSAŞ, KAAN (General Electric F110-GE-129) ve Hürjet'te (General Electric F404-GE-102) ABD menşeili motorlar kullanılıyor. Bu da ABD ile olan ilişkilerin iyi olmasını gerektiriyor zira iki ülke arasındaki sorunlar doğrudan KAAN ve Hürjet'in gelişimini ve üretimi de etkiliyor.
Demiroğlu, yerli motor çalışmaları özelinde şu sözleri sarf etti: "Şu anda TFX motoru, TEI ve TRMotor ortaklığında epeyce merhale kat etmiş vaziyette devam ediyor. Hedefimiz 2030'ların başında5. ve 6. nesil uçağı destekleyecek bir motorla KAAN'ı üretmeye devam etmektir."
Demiroğlu aynı zamanda Türkiye'nin 6. Nesil uçaklar için motor yapabilecek yetenekte olduğunu, sürecin zor ancak imkansız olmadığını da ifade etti. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı üreten 4 ülkeden birisi olarak artık "bunu yapabilir miyiz?" gibi soruları aştıklarını, TRMotor ve TEI'deki kime sorsanız "bunu yaparız" diyeceklerini aktaran Demiroğlu, "bu işi 5 senede yapamayız da 6 senede yaparız. Biraz aman alabilir, bazen hata yapar geri döneriz, tekrar deneriz" dedi.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.