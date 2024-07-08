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    Anlık Bildirim

    KAAN'ın yerli motoru 6. Nesil uçakları destekleyecek

    Milli Muharip Uçak KAAN, Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi. Halihazırda KAAN'ın yerli motoru için çalışmalar devam ederken üretilecek motorun 6. Nesil'i de destekleyeceği açıklandı.
    KAAN'ın yerli motoru 6. Nesil uçakları destekleyecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN, testler ve geliştirmelerle yoluna devam ediyor. KAAN her ne kadar TUSAŞ tarafından geliştiriliyor olsa da ASELSAN, ROKETSAN, SAGE, TRMOTOR ve TEI gibi diğer şirketler de KAAN'ı aslında uçak yapan unsurları geliştiriyor. KAAN'ın yerli motorları ise TRMOTOR ve TEI ortaklığında geliştiriliyor. TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu,  YouTube'da Gdh TV'ye yaptığı açıklamalarda bu motor hakkında önemli bilgiler paylaştı.

    TRMOTOR ve TEI, yerli motorda çalışıyor

    Bilindiği üzere halihazırda TUSAŞ, KAAN (General Electric F110-GE-129) ve Hürjet'te (General Electric F404-GE-102) ABD menşeili motorlar kullanılıyor. Bu da ABD ile olan ilişkilerin iyi olmasını gerektiriyor zira iki ülke arasındaki sorunlar doğrudan KAAN ve Hürjet'in gelişimini ve üretimi de etkiliyor.

    KAAN'ın yerli motoru 6. Nesil uçakları destekleyecek Tam Boyutta Gör
    ABD ile ilişkiler son yılların en iyi döneminde olsa da Türkiye, olası bir ambargoya karşı kendi motorunu üzerinde bir süredir çalışıyor. Bu proje TRMotor ve TEI ortaklığında yürütülüyor. Mehmet Demiroğlu, yerli motorun yanında ABD'ye ihracat lisansı için başvuru yaptıklarını da açıkladı. F-16 Viper satın alımının onaylaması mevcut durumu olumlu gösteriyor.

    Demiroğlu, yerli motor çalışmaları özelinde şu sözleri sarf etti: "Şu anda TFX motoru, TEI ve TRMotor ortaklığında epeyce merhale kat etmiş vaziyette devam ediyor. Hedefimiz 2030'ların başında 5. ve 6. nesil uçağı destekleyecek bir motorla KAAN'ı üretmeye devam etmektir."

    Demiroğlu aynı zamanda Türkiye'nin 6. Nesil uçaklar için motor yapabilecek yetenekte olduğunu, sürecin zor ancak imkansız olmadığını da ifade etti. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı üreten 4 ülkeden birisi olarak artık "bunu yapabilir miyiz?" gibi soruları aştıklarını, TRMotor ve TEI'deki kime sorsanız "bunu yaparız" diyeceklerini aktaran Demiroğlu, "bu işi 5 senede yapamayız da 6 senede yaparız. Biraz aman alabilir, bazen hata yapar geri döneriz, tekrar deneriz" dedi.

    TEI-TF6000 ile ilk adım atıldı

    KAAN'ın yerli motoru 6. Nesil uçakları destekleyecek Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere Türkiye’nin bugüne kadarki en güçlü motoru olan TEI-TF6000, geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. 27 Şubat 2024'te ilk defa ateşlenen TEI-TF6000, KIZILELMA ve ANKA-3 insansız savaş uçaklarına güç verecek. TEI-TF6000, 6000 libre (lbf) itki verecek. KAAN için 2 adet 29.000 lb itki gücü sağlayan motorlar isteniyor. TEI-TF6000 ile esasında KAAN'ın motoruna gidecek yolda değerli bilgilerin ve deneyimin kazanılması da amaçlanıyor. TEI-TF6000'i temel alarak geliştirilmesi planlanan türevlerinin de çeşitli insansız ve insanlı hava araçları, helikopterler, özel jetler ve diğer farklı platformlarda kullanılması planlanıyor. TEI aynı zamanda artyakıcı itiş sistemine sahip versiyonu olan TF-10000 üzerinde de çalışıyor.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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