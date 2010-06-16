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ATi Catalyst 10.6 sürücüsü kullanıma sunuldu

ATi Catalyst 10.6 sürücüsü çıktı. Bakalım yeni sürücü ne gibi yeniliklerle geliyor...
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,5b
1
229
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon serisi ekran kartları için hazırlanan 10.6 sürüm numaralı Haziran ayı Catalyst sürücü paketi yayımlandı. Radeon HD 2000 serisinden DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisine kadar masaüstü ekran kartlarının tamamına ve Radeon HD 3000 / 4000 serisi entegre grafik yongalarına destek sunan Catalyst 10.6 sürücü paketi, hem yeni özellik anlamında hem de performans geliştirmeleri açısından önemli güncellemelere sahip. Hazırlanan sürüm notlarına göre Catalyst 10.6 sürücüsü;

- Adobe Flash Player 10.1 kullanılan H.264 videolar içerikler için GPU hızlandırma desteği,
- Video de-blocking özelliği ile işlenmiş görüntülerde daha yüksek görüntü kalitesi,
- Büyük ölçüde sıkıştırılmış progresif videolar için mosquito noise azaltma,
- OpenGL 4.0 ve OpenGL 3.3 için resmi destek (OpenGL 4.0 sadece Radeon HD 5000 serisi tarafından).

Performans Geliştirmeleri

- 3DMark Vantage
ATi Radeon HD 5970'te %5'e varan performans artışı.

- Batman: Arkham Asylum
ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %5'e varan artış,
ATI Radeon HD 5970'in Crossfire performansında %10'a varan artış.

- Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark
ATI Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansınd a%4'e varan artış,
ATI Radeon HD 5970'in Crossfire performansında %10'a varan artış,
ATi Radeon HD 5700 serisinin Crossfire performansında %3'e varan artış.

- Company of Heroes - DX10
ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %7'ye varan artış,
ATI Radeon HD 5970'in tek kart performansında %5'e varan artış.

- Crysis Warhead
ATi Radeon HD 5000 serisinin Crossfire performansında %7'ye varan artış.

- DiRT 2 - DX9
ATi Radeon HD 5800 serisinin tek kart performansında %10'a varan artış,
ATi Radeon HD 5970'in tek kart performansında %10'a varan artış,
ATi Radeon HD 5700 serisinin tek kart performansında %4'e varan artış.

- The Chronicles of Riddick - Assault on Dark Athena
ATi Radeon HD 5800 serisinin tek kart performansında %15'e varan artış,
ATi Radeon HD 5970'in tek ve çift kart performansında %13'e varan artış,
ATi Radeon HD 5700 serisinin Crossfire performansında %8'e varan artış.

- Unigine Tropics
ATi Radeon HD 5000 serisinin Crossfire performansında %8'e varan artış.

- World in Conflict
ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %6'ya varan artış,
ATi Radeon HD 5970'in tek ve çift kart konfigürasyonlarında %8'e varan performans artışı

- Wolfenstein
ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %18'e varan artış,
ATi Radeon HD 5970'in tek ve çift kart kurulumlarında %18'E varan artış,
ATi Radeon HD 5700 serisinin Crossfire performansında %11'e varan artış,

gibi yenilikler ve güncellemeler içeriyor. ATi Catalyst 10.6 sürücü paketinin, işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu bu adresten indirebilirsiniz.


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jexlie 9 yıl
çok iyi
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jok3rblack 9 yıl
Her kullanıcının sisteminde driver'ın sorunsuz çalışması beklenemez.10.6 sürücüsünü 2-3 haftadır sorunsuz bi şekilde kullanıyorum,gerek önceki driverlarla olsun gerek yeni driver kurunca sorun yaşamadım.Sorun yaşayan arklar ya eski driverları düzgün kaldırsınlar yada sorunu sistemlernde arasınlar.Ati'nin 9.12 sürücüsnden itibaren düzenli olarak güncelliyorum ve sitede yazılan hiç bir sorunla karşılaşmadım.
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DH Misafiri 9 yıl
10.6 sürücüsünü yaklaşık 3 haftadır sorunsuz kullanıyorum bence yazılan sorunlar; işletim sistemlerine yada arkların nasıl driver'ı kurduklarına göre değişebilir.Win7 64 bit sorunsuz çalışıyor herkese öneririm
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DH Misafiri 9 yıl
imouto.my/...
bu sitedeki videoları 10.6 sürücüsüyle dxva kullanarak seyredermisiniz?(donanımsal hd gpu hızlandırma) özellikle James Bond: Quantum of Solace
videosunu donanımsal hızlandırmayı kullanarak 10.6 sürücüyle izlediğimde videoda karelenme yapıyor.(xp sp3 te)bu karelenmeyi
10.5,10.6,10.4 sürücülerindede yapıyor.(bazı level 5.1 hd videolarda)
ama 10.3 sürücüsünde bu karelenmeyi yapmıyor.bütün dxva codecleri denedim playerları denedim.ve de 10.4 ten itibaren bu sorunun olduğunu gördüm.(özellikle ati 4xxx sürümlerinde)
bu sürücüler içinde xp de en stabil olanı 10.3 dür.nedense 10.4 ten itibaren level 5.1 desteği koyalım derken sürücülerde videolarda karelenme sorununa neden olmuşlar.yeni windows xp kurup denedim 10.6 sürümünü karelenme dxva kullanımda yaparken aynı codeclerle (arcsoft hd nero hd vb) 10.3 te yapmıyor.(10.4,10.5 ve 10.6 da yapıyor)
foruma yazan xp kullanıcıları dediğim karelenme olayını (dxva ile James Bond: Quantum of Solace filmini indirip) denerlerse sevinirim.atinin sanırım 4xxx desteğine karelenme önleme olayını 10.4 ten itibaren koymaması yüzünden ki daha yeni sürümdede koymadılar.sadece bu sürücülere 5xxx serisine bu destek konulmuş.bu yüzden bazı avc kodlu hd level 5.1 videolar 4xxx serisinde xp de karelenme yapıyor. arkadaşlar ve forum yöneticileri xp de james bond videosunu dxva kullanarak denerlerse sevinirim.(4xxx ve 5xxx serisinde) karelenme yapıyorsa 10.3 sürümünde bu videolarda karelenme yapmadığını göreceksiniz.
aynı sorun bendede oluyor.bu sorunun çözümünü bilen ve xp de dxva ile bu videoları deneyen varmı?
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Hawk-Claw 9 yıl
3 gün önce kartı güncelledim , dün gta 5 i 2saat oynadım ortam sıcaklığı 24 derece var. herneyse 2 saat oynadıktan sonra sıcaklık değerini bi bakam dedim 112 derece gözüm açık kaldı. soğutucu yok zaten ( alcam bundan sonra ) klimayı laptabın üstüne hava vermesini sagladım.

Ama dediğim gibi dün , müzik ve msn menü çubuğunda çizgiler olusmaya basladı. Bu sıcaklık artısından sonra. Makinayı soğuttum yine çıktı , az önce gene çıktı.

Media player ve msn menü çubuğu üstün de çıkıyor ???

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DH Misafiri 9 yıl
imouto.my/...
bu sitedeki videoları 10.6 sürücüsüyle dxva kullanarak seyredermisiniz?(donanımsal hd gpu hızlandırma) özellikle James Bond: Quantum of Solace
videosunu donanımsal hızlandırmayı kullanarak 10.6 sürücüyle izlediğimde videoda karelenme yapıyor.(xp sp3 te)bu karelenmeyi
10.5,10.6,10.4 sürücülerindede yapıyor.(bazı level 5.1 hd videolarda)
ama 10.3 sürücüsünde bu karelenmeyi yapmıyor.bütün dxva codecleri denedim playerları denedim.ve de 10.4 ten itibaren bu sorunun olduğunu gördüm.(özellikle ati 4xxx sürümlerinde)
bu sürücüler içinde xp de en stabil olanı 10.3 dür.nedense 10.4 ten itibaren level 5.1 desteği koyalım derken sürücülerde videolarda karelenme sorununa neden olmuşlar.yeni windows xp kurup denedim 10.6 sürümünü karelenme dxva kullanımda yaparken aynı codeclerle (arcsoft hd nero hd vb) 10.3 te yapmıyor.(10.4,10.5 ve 10.6 da yapıyor)
foruma yazan xp kullanıcıları dediğim karelenme olayını (dxva ile James Bond: Quantum of Solace filmini indirip) denerlerse sevinirim.atinin sanırım 4xxx desteğine karelenme önleme olayını 10.4 ten itibaren koymaması yüzünden ki daha yeni sürümdede koymadılar.sadece bu sürücülere 5xxx serisine bu destek konulmuş.bu yüzden bazı avc kodlu hd level 5.1 videolar 4xxx serisinde xp de karelenme yapıyor. arkadaşlar ve forum yöneticileri xp de james bond videosunu dxva kullanarak denerlerse sevinirim.(4xxx ve 5xxx serisinde) karelenme yapıyorsa 10.3 sürümünde bu videolarda karelenme yapmadığını göreceksiniz.
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djduke 9 yıl
slm . 4870x2 sapphire kartımda herhangi bi sıcaklık degişikligi gözlemlemedim. ancak bad company 2 de grafiklerde yer yer bozulmalar olmaya başladı bı oncekı drıverda sorun yoktu hotfıx beklıoz... ah ati ah ati.. ama seni değişmicem hiçbir karta.. :D
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nfsshift 9 yıl
şuan 10.6 var pcyi 10 dkka önce açtım bu değerler normalmi 10.4 geri döneymmi sizce??

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DH Misafiri 9 yıl
Vista 32 bit üzerinde, "10.4" sürümü kuruluyken hd4850x2 kartım oyunlarda (high ayarlarda) crosfire açıkken oyunun kilitlenmesine yol açıyordu. Crossfire' ı kapatarak oynayabiliryordum. 10.6 sürümünü yükleyince vista "0x0000008E" hatası üretti ve açılmadı. Düzelettikten sonra "10.5" yükledim. Şimdi oyunları takılmadan veya kilitlenmeden crossfire açıkken high ayarlarda oynayabiliyorum. Ne yapayım "10.6" ile performans yükseliyormuş. Önemli olan sorun çıkarmasın. Hem Crossfire performasından da eksilmemiş oldum. Yaşasın "10.5".
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ßLacKLioN 9 yıl
valla bende ilk program ekle kaldirdan kaldirdim sonra driver sweeperi yaptim iste ondan sonra kurdum driveri cok super geldi 10.5 de donma felan oluyodu xp acilirken donuyodu pc 10.6 da suan icin bole bi sorun yok insda olmaz:D
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BoltAction 9 yıl
hic eski driveri kaldirip yenisini kurmadim, hep uzerine kurdum bunca yildir. Sadece bir onceki driver 10.5 te problem yasadim, 10.6 problemsiz kuruldu.
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ALBAY 9 yıl
Pc 12 saattir açık sıcaklık 44 derece.

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DH Misafiri 9 yıl
5750 kullnıyorum ve 10.6 yı kurunca bende de sıcaklık artışı oldu..oc ve yük altında 66 dereceyi geçmeyen kart oc suz ve yük altında 69 dereceyi gördü..
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BlackBeasT 9 yıl
ATI CCC kurmadan önce eski yazılımı kadırırım ,DriverSwepper ile kalan ATI E.Kartı kalıntılarını temızler. hiç acımam Reseti basarım :D yeni ATI E.Kartı sürücünüde PCye gömerim

Basit ama etkili hep işe yarar
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