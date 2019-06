ATi Catalyst 10.6 sürücüsü kullanıma sunuldu

ATi Radeon serisi ekran kartları için hazırlanan 10.6 sürüm numaralı Haziran ayı Catalyst sürücü paketi yayımlandı. Radeon HD 2000 serisinden DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisine kadar masaüstü ekran kartlarının tamamına ve Radeon HD 3000 / 4000 serisi entegre grafik yongalarına destek sunan Catalyst 10.6 sürücü paketi, hem yeni özellik anlamında hem de performans geliştirmeleri açısından önemli güncellemelere sahip. Hazırlanan sürüm notlarına göre Catalyst 10.6 sürücüsü;

- Adobe Flash Player 10.1 kullanılan H.264 videolar içerikler için GPU hızlandırma desteği,

- Video de-blocking özelliği ile işlenmiş görüntülerde daha yüksek görüntü kalitesi,

- Büyük ölçüde sıkıştırılmış progresif videolar için mosquito noise azaltma,

- OpenGL 4.0 ve OpenGL 3.3 için resmi destek (OpenGL 4.0 sadece Radeon HD 5000 serisi tarafından).

Performans Geliştirmeleri

- 3DMark Vantage

ATi Radeon HD 5970'te %5'e varan performans artışı.

- Batman: Arkham Asylum

ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %5'e varan artış,

ATI Radeon HD 5970'in Crossfire performansında %10'a varan artış.

- Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark

ATI Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansınd a%4'e varan artış,

ATI Radeon HD 5970'in Crossfire performansında %10'a varan artış,

ATi Radeon HD 5700 serisinin Crossfire performansında %3'e varan artış.

- Company of Heroes - DX10

ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %7'ye varan artış,

ATI Radeon HD 5970'in tek kart performansında %5'e varan artış.

- Crysis Warhead

ATi Radeon HD 5000 serisinin Crossfire performansında %7'ye varan artış.

- DiRT 2 - DX9

ATi Radeon HD 5800 serisinin tek kart performansında %10'a varan artış,

ATi Radeon HD 5970'in tek kart performansında %10'a varan artış,

ATi Radeon HD 5700 serisinin tek kart performansında %4'e varan artış.

- The Chronicles of Riddick - Assault on Dark Athena

ATi Radeon HD 5800 serisinin tek kart performansında %15'e varan artış,

ATi Radeon HD 5970'in tek ve çift kart performansında %13'e varan artış,

ATi Radeon HD 5700 serisinin Crossfire performansında %8'e varan artış.

- Unigine Tropics

ATi Radeon HD 5000 serisinin Crossfire performansında %8'e varan artış.

- World in Conflict

ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %6'ya varan artış,

ATi Radeon HD 5970'in tek ve çift kart konfigürasyonlarında %8'e varan performans artışı

- Wolfenstein

ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %18'e varan artış,

ATi Radeon HD 5970'in tek ve çift kart kurulumlarında %18'E varan artış,

ATi Radeon HD 5700 serisinin Crossfire performansında %11'e varan artış,

gibi yenilikler ve güncellemeler içeriyor. ATi Catalyst 10.6 sürücü paketinin, işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu bu adresten indirebilirsiniz.