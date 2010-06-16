ATi Catalyst 10.6 sürücüsü kullanıma sunuldu

ATi Radeon serisi ekran kartları için hazırlanan 10.6 sürüm numaralı Haziran ayı Catalyst sürücü paketi yayımlandı. Radeon HD 2000 serisinden DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisine kadar masaüstü ekran kartlarının tamamına ve Radeon HD 3000 / 4000 serisi entegre grafik yongalarına destek sunan Catalyst 10.6 sürücü paketi, hem yeni özellik anlamında hem de performans geliştirmeleri açısından önemli güncellemelere sahip. Hazırlanan sürüm notlarına göre Catalyst 10.6 sürücüsü;
- Adobe Flash Player 10.1 kullanılan H.264 videolar içerikler için GPU hızlandırma desteği,
- Video de-blocking özelliği ile işlenmiş görüntülerde daha yüksek görüntü kalitesi,
- Büyük ölçüde sıkıştırılmış progresif videolar için mosquito noise azaltma,
- OpenGL 4.0 ve OpenGL 3.3 için resmi destek (OpenGL 4.0 sadece Radeon HD 5000 serisi tarafından).
Performans Geliştirmeleri
- 3DMark Vantage
ATi Radeon HD 5970'te %5'e varan performans artışı.
- Batman: Arkham Asylum
ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %5'e varan artış,
ATI Radeon HD 5970'in Crossfire performansında %10'a varan artış.
- Aliens vs. Predator DirectX 11 Benchmark
ATI Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansınd a%4'e varan artış,
ATI Radeon HD 5970'in Crossfire performansında %10'a varan artış,
ATi Radeon HD 5700 serisinin Crossfire performansında %3'e varan artış.
- Company of Heroes - DX10
ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %7'ye varan artış,
ATI Radeon HD 5970'in tek kart performansında %5'e varan artış.
- Crysis Warhead
ATi Radeon HD 5000 serisinin Crossfire performansında %7'ye varan artış.
- DiRT 2 - DX9
ATi Radeon HD 5800 serisinin tek kart performansında %10'a varan artış,
ATi Radeon HD 5970'in tek kart performansında %10'a varan artış,
ATi Radeon HD 5700 serisinin tek kart performansında %4'e varan artış.
- The Chronicles of Riddick - Assault on Dark Athena
ATi Radeon HD 5800 serisinin tek kart performansında %15'e varan artış,
ATi Radeon HD 5970'in tek ve çift kart performansında %13'e varan artış,
ATi Radeon HD 5700 serisinin Crossfire performansında %8'e varan artış.
- Unigine Tropics
ATi Radeon HD 5000 serisinin Crossfire performansında %8'e varan artış.
- World in Conflict
ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %6'ya varan artış,
ATi Radeon HD 5970'in tek ve çift kart konfigürasyonlarında %8'e varan performans artışı
- Wolfenstein
ATi Radeon HD 5800 serisinin Crossfire performansında %18'e varan artış,
ATi Radeon HD 5970'in tek ve çift kart kurulumlarında %18'E varan artış,
ATi Radeon HD 5700 serisinin Crossfire performansında %11'e varan artış,
gibi yenilikler ve güncellemeler içeriyor. ATi Catalyst 10.6 sürücü paketinin, işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu bu adresten indirebilirsiniz.
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bu sitedeki videoları 10.6 sürücüsüyle dxva kullanarak seyredermisiniz?(donanımsal hd gpu hızlandırma) özellikle James Bond: Quantum of Solace
videosunu donanımsal hızlandırmayı kullanarak 10.6 sürücüyle izlediğimde videoda karelenme yapıyor.(xp sp3 te)bu karelenmeyi
10.5,10.6,10.4 sürücülerindede yapıyor.(bazı level 5.1 hd videolarda)
ama 10.3 sürücüsünde bu karelenmeyi yapmıyor.bütün dxva codecleri denedim playerları denedim.ve de 10.4 ten itibaren bu sorunun olduğunu gördüm.(özellikle ati 4xxx sürümlerinde)
bu sürücüler içinde xp de en stabil olanı 10.3 dür.nedense 10.4 ten itibaren level 5.1 desteği koyalım derken sürücülerde videolarda karelenme sorununa neden olmuşlar.yeni windows xp kurup denedim 10.6 sürümünü karelenme dxva kullanımda yaparken aynı codeclerle (arcsoft hd nero hd vb) 10.3 te yapmıyor.(10.4,10.5 ve 10.6 da yapıyor)
foruma yazan xp kullanıcıları dediğim karelenme olayını (dxva ile James Bond: Quantum of Solace filmini indirip) denerlerse sevinirim.atinin sanırım 4xxx desteğine karelenme önleme olayını 10.4 ten itibaren koymaması yüzünden ki daha yeni sürümdede koymadılar.sadece bu sürücülere 5xxx serisine bu destek konulmuş.bu yüzden bazı avc kodlu hd level 5.1 videolar 4xxx serisinde xp de karelenme yapıyor. arkadaşlar ve forum yöneticileri xp de james bond videosunu dxva kullanarak denerlerse sevinirim.(4xxx ve 5xxx serisinde) karelenme yapıyorsa 10.3 sürümünde bu videolarda karelenme yapmadığını göreceksiniz.
aynı sorun bendede oluyor.bu sorunun çözümünü bilen ve xp de dxva ile bu videoları deneyen varmı?
Ama dediğim gibi dün , müzik ve msn menü çubuğunda çizgiler olusmaya basladı. Bu sıcaklık artısından sonra. Makinayı soğuttum yine çıktı , az önce gene çıktı.
Media player ve msn menü çubuğu üstün de çıkıyor ???
bu sitedeki videoları 10.6 sürücüsüyle dxva kullanarak seyredermisiniz?(donanımsal hd gpu hızlandırma) özellikle James Bond: Quantum of Solace
videosunu donanımsal hızlandırmayı kullanarak 10.6 sürücüyle izlediğimde videoda karelenme yapıyor.(xp sp3 te)bu karelenmeyi
10.5,10.6,10.4 sürücülerindede yapıyor.(bazı level 5.1 hd videolarda)
ama 10.3 sürücüsünde bu karelenmeyi yapmıyor.bütün dxva codecleri denedim playerları denedim.ve de 10.4 ten itibaren bu sorunun olduğunu gördüm.(özellikle ati 4xxx sürümlerinde)
bu sürücüler içinde xp de en stabil olanı 10.3 dür.nedense 10.4 ten itibaren level 5.1 desteği koyalım derken sürücülerde videolarda karelenme sorununa neden olmuşlar.yeni windows xp kurup denedim 10.6 sürümünü karelenme dxva kullanımda yaparken aynı codeclerle (arcsoft hd nero hd vb) 10.3 te yapmıyor.(10.4,10.5 ve 10.6 da yapıyor)
foruma yazan xp kullanıcıları dediğim karelenme olayını (dxva ile James Bond: Quantum of Solace filmini indirip) denerlerse sevinirim.atinin sanırım 4xxx desteğine karelenme önleme olayını 10.4 ten itibaren koymaması yüzünden ki daha yeni sürümdede koymadılar.sadece bu sürücülere 5xxx serisine bu destek konulmuş.bu yüzden bazı avc kodlu hd level 5.1 videolar 4xxx serisinde xp de karelenme yapıyor. arkadaşlar ve forum yöneticileri xp de james bond videosunu dxva kullanarak denerlerse sevinirim.(4xxx ve 5xxx serisinde) karelenme yapıyorsa 10.3 sürümünde bu videolarda karelenme yapmadığını göreceksiniz.
Basit ama etkili hep işe yarar