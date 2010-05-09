ATi, DirectX 10.1 destekli mobil GPU'larını yeniden isimlendirdi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartlarını yeniden isimlendirme konusunda sık sık gündeme gelen Nvidia'dan sonra benzer bir gelişme AMD-ATi cephesinde de söz konusu. DirectX 11 desteli mobil grafik yongalarını geçtiğimiz Ocak ayında lanse eden AMD, DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4000 serisini yeniden isimlendirme yoluna gitti. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'larla ilgili yapılan değişiklik şu şekilde;
- Mobility Radeon HD 560v serisi = Mobility Radeon HD 4600 serisi
- Mobility Radeon HD 540v serisi = Mobility Radeon HD 4500 serisi
- Mobility Radeon HD 530v serisi = Mobility Radeon HD 4300 serisi
DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4000 serisi için yapılan yeniden isimlendirmede "v" eki, yeniden isimlendirilen ürün anlamına geliyor. Yani Radeon HD 560v GPU'suna sahip bir GPU, HD 5600 yerine HD 4600 tabanlı olduğu için DirectX 11 desteği sunmayacaktır.
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katılıyorum. dx11 patlaması yaptı amd ati 5XXX serisi ile. fakat anlamak güç şu sıralar. 1400 - 2000tl arası en çok tercih edilen performans segmentindeki laptopların hangisi dx11 i aktif ettiğinizde kasmadan oynatabiliyo ben hala notebook için dx11 in gereksiz olduğu kanısındayım. fakat müşteriler dx11 mi haa o zaman alınır.. ooo dx11 yapmış ati. ati forever falan sloganlarıyla yorum yapıp ürün aldıkları için bu düzen devam eder
olaya o açıdan bakarsan dx9(crysis) için günümüz kartları nekadar yeterli acaba diye sormak istedim
crysis belki bi istisna olabilir ama dx9 ile ne ler yapılabilineceğini gösteren çok güzel bi örnek