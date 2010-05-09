ATi, DirectX 10.1 destekli mobil GPU'larını yeniden isimlendirdi

Ekran kartlarını yeniden isimlendirme konusunda sık sık gündeme gelen Nvidia'dan sonra benzer bir gelişme AMD-ATi cephesinde de söz konusu. DirectX 11 desteli mobil grafik yongalarını geçtiğimiz Ocak ayında lanse eden AMD, DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4000 serisini yeniden isimlendirme yoluna gitti. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'larla ilgili yapılan değişiklik şu şekilde;

Mobility Radeon HD 560v serisi = Mobility Radeon HD 4600 serisi



Mobility Radeon HD 540v serisi = Mobility Radeon HD 4500 serisi



Mobility Radeon HD 530v serisi = Mobility Radeon HD 4300 serisi

DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4000 serisi için yapılan yeniden isimlendirmede "v" eki, yeniden isimlendirilen ürün anlamına geliyor. Yani Radeon HD 560v GPU'suna sahip bir GPU, HD 5600 yerine HD 4600 tabanlı olduğu için DirectX 11 desteği sunmayacaktır.