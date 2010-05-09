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ATi, DirectX 10.1 destekli mobil GPU'larını yeniden isimlendirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartlarını yeniden isimlendirme konusunda sık sık gündeme gelen Nvidia'dan sonra benzer bir gelişme AMD-ATi cephesinde de söz konusu. DirectX 11 desteli mobil grafik yongalarını geçtiğimiz Ocak ayında lanse eden AMD, DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4000 serisini yeniden isimlendirme yoluna gitti. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'larla ilgili yapılan değişiklik şu şekilde;

  • Mobility Radeon HD 560v serisi = Mobility Radeon HD 4600 serisi
  • Mobility Radeon HD 540v serisi = Mobility Radeon HD 4500 serisi
  • Mobility Radeon HD 530v serisi = Mobility Radeon HD 4300 serisi

DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4000 serisi için yapılan yeniden isimlendirmede "v" eki, yeniden isimlendirilen ürün anlamına geliyor. Yani Radeon HD 560v GPU'suna sahip bir GPU, HD 5600 yerine HD 4600 tabanlı olduğu için DirectX 11 desteği sunmayacaktır.


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Batuist 9 yıl
zaten DX11 için performans lazım.. o yüzden laptoplarda şimdilik DX11 sadece fantezi...
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Vapor.Experience 9 yıl

Batuist

zaten DX11 için performans lazım.. o yüzden laptoplarda şimdilik DX11 sadece fantezi...

katılıyorum. dx11 patlaması yaptı amd ati 5XXX serisi ile. fakat anlamak güç şu sıralar. 1400 - 2000tl arası en çok tercih edilen performans segmentindeki laptopların hangisi dx11 i aktif ettiğinizde kasmadan oynatabiliyo
ben hala notebook için dx11 in gereksiz olduğu kanısındayım. fakat müşteriler dx11 mi haa o zaman alınır.. ooo dx11 yapmış ati. ati forever falan sloganlarıyla yorum yapıp ürün aldıkları için bu düzen devam eder
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atyay 9 yıl

Batuist

zaten DX11 için performans lazım.. o yüzden laptoplarda şimdilik DX11 sadece fantezi...

olaya o açıdan bakarsan dx9(crysis) için günümüz kartları nekadar yeterli acaba diye sormak istedim
crysis belki bi istisna olabilir ama dx9 ile ne ler yapılabilineceğini gösteren çok güzel bi örnek
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AfterRain 9 yıl
Eskisinden farkını anlamadım. 40 nm olsa hak verirdim Ati'ye ama bu isimlerin yanıltmadan başka mantığı yok.
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RaptorFX 9 yıl
Bi sen kalmıştın. Aferin sen de yap....
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Elektroterm 9 yıl
Hiç etik değil. Kullanıcıları aldatmaya yönelik hareketler.
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stradivardi 9 yıl
tüm firmalar aynı tabii nvidia kullandı işe yaradı ati de aynı yolda devam eder tabii normaldir hangisi kesenize yada zevkinize uygunsa alın yoksa dürüst firma aramayın
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Nef'i 9 yıl
böyle adi oyunlarla kimi kandırabileceklerini düşünüyorlar
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DH Misafiri 9 yıl
5..v 'ymiş, ayıp amd sana yakışmadı!!!
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hellmare 9 yıl
Nvidia arayı kapatsın biran önce yoksa bunların kanında var "pazarlama" taktikleri!!!
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konsoldede 9 yıl
ati nvidia alayi bunlarin ückagitci en iyisi bir pc sistemini 5-6 sene hic parca degistirmeden bozuluncaya kadar kullanmak bunlarin tuzagina düsmemek, bunlarin hepsi dolandirici lanet olsun
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RougeDown 9 yıl
Hic geregi yoktu ama daha anlasılır olmus boyle
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Vapor.Experience 9 yıl
bana kalırsa kafa karıştırmaktan başka işe yaramamış. ha belkide pek araştırmacı olmayan yeni bilgisayar alıcıları için baştaki 5i görünce ha bu yenidir alayım diye eski 4XXX serisi kaktırılabilir
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TiesTorN 9 yıl
sende mi brütüs...
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hapocod 9 yıl

TiesTorN

sende mi brütüs...



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