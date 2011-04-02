Acer 27-inç boyutundaki LED backlit monitörünü kullanıma sundu

Acer ürün gamına çoklu ortam odaklı yeni bir monitör eklediğini açıkladı. Avrupa pazarında kullanıma sunulan 27-inç boyutundaki yeni monitör (H274H), LED backlit teknolojisini temel alıyor ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük desteği ile geliyor. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre tepki süresi 5ms, dinamik karşıtlık oranı 100,000,000:1 ve en yüksek parlaklık seviyesi de 300 cd/m2 olan monitör, 178 derece yatay ve 170 derece dikey görüş açısı sunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan H274H modeli isimli yeni monitör, - 5 derece ile 415 derece arasında eğilebiliyor. Acer tarafından iki yıllık garanti ile lsunulan 27-inç boyutundaki yeni monitörün Avrupa için belirlenen son kullanıcı satış fiyatı 299 Avro olarak açıklandı.