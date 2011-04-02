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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer 27-inç boyutundaki LED backlit monitörünü kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,5b
1
8
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer ürün gamına çoklu ortam odaklı yeni bir monitör eklediğini açıkladı. Avrupa pazarında kullanıma sunulan 27-inç boyutundaki yeni monitör (H274H), LED backlit teknolojisini temel alıyor ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlük desteği ile geliyor. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre tepki süresi 5ms, dinamik karşıtlık oranı 100,000,000:1 ve en yüksek parlaklık seviyesi de 300 cd/m2 olan monitör, 178 derece yatay ve 170 derece dikey görüş açısı sunuyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan H274H modeli isimli yeni monitör, - 5 derece ile 415 derece arasında eğilebiliyor. Acer tarafından iki yıllık garanti ile lsunulan 27-inç boyutundaki  yeni monitörün Avrupa için belirlenen son kullanıcı satış fiyatı 299 Avro olarak açıklandı.


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akifwaleron 8 yıl
Ben baya beğendim bu monitörü.
5 ms olmuş ne önemi var. İnsan gözü daha aşağısını algılayamazken.
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DH Misafiri 8 yıl
Değerler müthiş ama kasa olmamış. Daha Hi-End bir kasa tasarımı olmalıydı.
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ET 7 8 yıl
5 ms tepki suresi oyunlar icin yetersiz degilmi ???
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Batuist 8 yıl
sıradan ev kullanıcıları için idela olabilir.. 27"te güzel film izlenir..
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artenis 8 yıl

Batuist

sıradan ev kullanıcıları için idela olabilir.. 27"te güzel film izlenir..


+1
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WrongDirection 8 yıl
Çok güzel özellikleri var inş çok pahalı olmaz.
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0NURK 8 yıl

WrongDirection

Çok güzel özellikleri var inş çok pahalı olmaz.


653 tl fiyatı
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maliahmet 8 yıl
gayet güzel bi fiyat ama bakalım ne kadardan gelecek ülkemize
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