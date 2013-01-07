Acer, AcerCloud'un Android ve iOS cihazları desteklemesi için servisi güncelleyecek

Acer, bulut depolama servisi AcerCloud üzerinde birtakım değişikliklere giderek Android ve iOS işletim sistemlerini de desteklemek için bir hizmet güncellemesi yayınlayacağını duyurdu.





Daha önce sadece PC üzerinden aktif bir şekilde kullanabilen servisin yeni platformlara verdiği destek sayesinde artık kullanıcılar mobil cihazları üzerinden de dosya paylaşımında bulunabilecek. Ayrıca, "Uzak Dosyalar" olarak adlandırılan yeni bir özellik sayesinde de kullanıcılar PC'lerinde depolanan herhangi bir dosyaya erişerek mobil cihazlarına indirebilecekler. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, PicStream ve Acer Cloud Docs adlı iki yeni dikkat çekici özellikte kazanacak olan servis, kullanıcıların fotoğraflarını ve Office dökümanlarını farklı cihazlarla paylaşmasına imkan tanıyacak.





AcerCloud'un hizmet güncellemesini bu ay içerisinde yayınlayacağını belirten Acer'ın yeni PC'lerinde bulut servisini ön yüklü olarak sunacağını da belirtelim.





http://www.engadget.com/2013/01/07/acercloud-android-ios-support/