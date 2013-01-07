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Acer, AcerCloud'un Android ve iOS cihazları desteklemesi için servisi güncelleyecek

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Acer, bulut depolama servisi AcerCloud üzerinde birtakım değişikliklere giderek Android ve iOS işletim sistemlerini de desteklemek için bir hizmet güncellemesi yayınlayacağını duyurdu.

Daha önce sadece PC üzerinden aktif bir şekilde kullanabilen servisin yeni platformlara verdiği destek sayesinde artık kullanıcılar mobil cihazları üzerinden de dosya paylaşımında bulunabilecek. Ayrıca, "Uzak Dosyalar" olarak adlandırılan yeni bir özellik sayesinde de kullanıcılar PC'lerinde depolanan herhangi bir dosyaya erişerek mobil cihazlarına indirebilecekler. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, PicStream ve Acer Cloud Docs adlı iki yeni dikkat çekici özellikte kazanacak olan servis, kullanıcıların fotoğraflarını ve Office dökümanlarını farklı cihazlarla paylaşmasına imkan tanıyacak.

AcerCloud'un hizmet güncellemesini bu ay içerisinde yayınlayacağını belirten Acer'ın yeni PC'lerinde bulut servisini ön yüklü olarak sunacağını da belirtelim.


http://www.engadget.com/2013/01/07/acercloud-android-ios-support/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
danGerfuLL 6 yıl
Yakında her şeyi bulutta depolayacağız boxer bedenimize kadar.

Benim anlamadığım bu kadar veriyi ne yapacaklar? Reklam dolayısıyla satışlar artacak deniyor alım gücümüzde 3,14 (Pi) ile mi artacak?
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Commander 6 yıl
İnternet üzerinden depolama olayını ben çok güzel bir teknoloji olarak buluyorum. Şöyleki birsürü dosyamız filmimiz vs var, direk bunları yani filmler filan dahil herşeyi depolamak, büyük alanlarımızın olması, güvenli olduğu sürece güzel hizmettir.

Şuan Dropbox kullanıyorum 11GB alan veriyor. Bu alan ücretsiz olarak 1000 GB vs olsa Film arşivimi buraya aktarırım harici HDD lerle uğraşmam.
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