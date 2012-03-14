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Acer Aspire M3 Ultrabook modeli Kepler grafik birimi ile geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasaya çıktığı ilk dönemde genellikle paylaşımlı grafik birimleri ile kullanma imkanına sahip olduğumuz Ultrabook konsepti bu yıl üst seviye paylaşımsız grafik birimleri ile laptop modellerini aratmayacak performansa sahip olmaya başlıyor.

Acer'ın Aspire Timeline Ultra M3-581TG modeli 20mm kalınlığına rağmen NVIDIA'nın uzun süredir merakla beklenen Kepler mimarisine ait GeForce GT 640M grafik birimini de beraberinde sunuyor.

GeForce GT 640M grafik birimi 28nm fabrikasyon sürecine sahip, her bir 625MHz saat hızında çalışan 384 grafik çekirdeği barındırıyor. 128 bitlik bellek arayüzü saniyede 64GB'a kadar veri transferi yapabiliyor. NVIDIA'ya göre saniyede 20 milyar desen doldurma oranına sahip olan GeForce GT 640M, BF3 oyununu da ultra ayarlarda 1366 x 768 çözünürlükte oynatabiliyor.

Aspire Timeline Ultra M3-581TG, NVIDIA'nın Optimus grafik kartı değiştirme sistemi sayesinde standart görevlerde 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Intel Core i7-2637M ULV işlemci, 6GB'a kadar RAM, 500GB HDD/256GB SSD seçeneği, optik sürücü, 15.6 inçlik 1366 x 768 LCD ekran, standart portlar, yaklaşık 2Kg ağırlık modelin özellikleri arasında.

Ay sonunda piyasada olacak modelin fiyatı henüz netleşmedi.

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E_Aydin35 7 yıl
Harika bir ultrabook olmuş. Tasarım olsun,şıklık olsun donanım olsun her bakımdan çok iyi param olsa ilk bu modeli alırım..:/
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jay jay justified 7 yıl
Bir de işlemciyi düşük voltajlı seçmeseler de ekran kartı ziyan olmasa...

Koy şuna adam gibi bir Ivy Bridge, al sana bomba cihaz. Fakat şu haliyle ekran kartına yazık olacak.
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ShotgunPadre 7 yıl
13.3" modellerde de bu performansı yakalarlarsa daha yerinde olur.
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söny 7 yıl
Acer'ın yeni veya eski ürünleri Tam F/Pürünleri oluyor fakat alıştaki o heycan ilerki dönemlerde pc nin ısınma kapanma vs sorunlarını gözden kaçırmıcağımız anlamına gelmiyor
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boramir86 7 yıl
bide şu çözünürlüğü arttırsalar tam süper olacak...
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cengizhan72 7 yıl
Kİm tutar seni acer...
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