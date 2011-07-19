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Acer, Aspire ailesine yeni bir üye daha kazandırıyor: Aspire 5755

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Acer, Aspire ailesine yeni bir üye daha kazandırıyor: Aspire 5755
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Dünyanın sayılı taşınabilir bilgisayar üreticilerinden Acer, Aspire ailesine yeni bir üye daha kazandırdı: Aspire 5755
İngiltere'de farklı renk seçenekleriyle 899 Pound'dan (~1444$) başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenen Aspire 5755, Intel Core i3-2310M, Core i5-2410M, Core i7-2820QM / 2620M işlemci seçeneklerinden, 8 GB'a kadar DDR3 RAM'den ve Nvidia Geforce GT540M (opsiyonel) grafik biriminden güç alıyor; 15.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde - LED aydınlatmalı ekranla (200 nit parlaklık) birlikte geliyor.

Bunlara ek olarak Acer Aspire 5755, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde web kamera, Blueray okuyucu / DVD yazıcı, 1 TB depolama alanı, 1 x USB 3.0 portu, HDMI, kart okuyucu ve 6 hücreli bataryayla donatılmış.
Acer Aspire 5755'in en dikkat çeken özelliği ise Intel'in kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Wi-Di'ye (Wireless Display) destek vermesi. Intel’in Core i3, i5, i7 işlemcileri, Intel HD grafik kartı ve N serisi Wi-Fi adaptörlerle uyumlu çalışabilen bu standart sayesinde kablolara gereksinim duyulmaksızın HD kalitesinde LCD televizyona görüntü aktarımı yapılabilmekte.
Acer, Aspire ailesine yeni bir üye daha kazandırıyor: Aspire 5755
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