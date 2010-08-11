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Acer, G5 serisi yeni monitörlerini Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, G5 serisi monitörlerini Avrupa'da duyurdu. 19-inç boyutundaki G195HQ, 20-inç boyutundaki G205H, 22-inç boyutundaki G225HQ, 23-inç boyutundaki G235H ve 24-inç boyutundaki G245H modelleri olmak üzere seri altında beş model sunan Acer, oyuncularu ve çoklu ortam düşkünlerini hedef alıyor. X tasarımlı stand tasarımı piyano siyahı dış görünümleriyle dikkat çeken G5 serisi monitörlerden  G195HQ 1366 x 768 piksel, G205H 1600 x 900 piksel, diğerleri ise 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyorlar.

Modeline göre 80,000:1'e kadar karşıtlık oranı ve yine modeline göre 2ms (G245H) veya 5ms (diğer tüm modeller) tepki süresi sunan monitörlerde, görüntü aktarımı için DVI ve HDMI ara birimlerine yer verildiğini görüyoruz. Acer'ın G5 serisi yeni monitörleri ekran boyutuna göre sırasıyla 119 Avro, 139 Avro, 199 Avro ve 219 Avro seviyelerinden satışa sunuluyorlar.


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Sentez* 9 yıl
acer yavaş yavaş bu tasarım işini öğreniyor
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