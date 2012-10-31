Acer, Windows RT tabletler için Surface modelinin piyasadaki etkisini bekleyecek

Haber Editörü
Microsoft'un geçtiğimiz yaz Surface tabletlerini duyurmasının ardından belki de en sert tepki, Tayvanlı Acer firmasından gelmişti. Acer patronu Jim Wong, Surface tabletin ekosisteme zarar vereceğini savunmuş ve rekabetçi bir fiyatla piyasaya girdiği takdirde OEM ortaklarını olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.
Acer bu kez Microsoft'un stratejisi karşısında ikinci bir adım daha attı. Wong, Windows RT tablet modellerinin üretimi için gelecek yılın ikinci çeyreğini bekleyeceklerini açıkladı. Acer normalde ilk çeyrekte Windows RT ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyordu. Gecikmenin sebebi ise Surface tabletin piyasadaki etkisinin beklenmek istemesi.
Acer'ın çok agresif bir plan ile hareket etmek istediğini dile getiren Wong, Surface nedeniyle tedbirli olmak istediklerini ve işi biraz yavaşlattıklarını ifade etti. Çünkü Microsoft'un sonraki hamlesinin ne olacağı belirsiz.
Wong, ASUS ve Lenovo'nun 599$'lık Windows RT tabletlerini duyurmasının ardından Surface'in 499$ fiyat etiketiyle ortaya çıkması örneğini gösteriyor ve sürpriz yaşamak istemiyor. Ayrıca firmanın üretim ve fiyatlandırma konusunda halen bazı çekinceleri de bulunuyor.
Bununla birlikte Acer, Windows 8 işletim sistemi için dokunmatik ekranlı dizüstü ve tablet üretimine hız veriyor. Hali hazırda firma Windows 8 için Clover Trail işlemcili Iconia W510 ve Ivy Bridge işlemcili Iconia W700 tabletlerini piyasaya sürme aşamasında. Bunun yanında dizüstü ve hepsi-bir-arada PC modelleri de satışa sunulmuş durumda.
http://www.reuters.com/article/2012/10/30/us-acer-windows-interview-idUSBRE89T1GS20121030 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Surface eğer tutarsa, diğer WinRT cihazlara ilgi az olabilir. Performansları şimdlik aynı gibi olacaklar. Fiyatlara ayar vermek lazım o zman.
Intel Clover Trail + Win 8performansı Surface/WinRT cihazlardan baya bi daha yukarıda olacak şimdilik. Surface'in durumuna göre CloverTrail cihaz üretmek belki daha avantajlı olabilir.
WinRT içn, Cortex A15'i de düşünüyor olablirler. WinRT + A15 perf anlamında Tegra3 gibi cihazlara baya bi üstünlük kurabilir gibi duruyor.
edit: Bi de AMD nin çiplerini kullanacaklar var, iyi bi yer bulabilir kendisine uygun pil süresi olursa.
Bence mantıklı bir yaklaşım. Piyasaya ilk girip piyasanın kaymağını toplama dönemi tablet piyasası için çoktan bitmiş zaten(kaymağı elma topladı). Bin çeşit boy boy rakip var. Piyasaya şimdi girse de aynı fiyattan satar, onuncu sıradan girse de...