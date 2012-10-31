Acer, Windows RT tabletler için Surface modelinin piyasadaki etkisini bekleyecek





Microsoft'un geçtiğimiz yaz Surface tabletlerini duyurmasının ardından belki de en sert tepki, Tayvanlı Acer firmasından gelmişti. Acer patronu Jim Wong, Surface tabletin ekosisteme zarar vereceğini savunmuş ve rekabetçi bir fiyatla piyasaya girdiği takdirde OEM ortaklarını olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.





Acer bu kez Microsoft'un stratejisi karşısında ikinci bir adım daha attı. Wong, Windows RT tablet modellerinin üretimi için gelecek yılın ikinci çeyreğini bekleyeceklerini açıkladı. Acer normalde ilk çeyrekte Windows RT ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyordu. Gecikmenin sebebi ise Surface tabletin piyasadaki etkisinin beklenmek istemesi.





Acer'ın çok agresif bir plan ile hareket etmek istediğini dile getiren Wong, Surface nedeniyle tedbirli olmak istediklerini ve işi biraz yavaşlattıklarını ifade etti. Çünkü Microsoft'un sonraki hamlesinin ne olacağı belirsiz.





Wong, ASUS ve Lenovo'nun 599$'lık Windows RT tabletlerini duyurmasının ardından Surface'in 499$ fiyat etiketiyle ortaya çıkması örneğini gösteriyor ve sürpriz yaşamak istemiyor. Ayrıca firmanın üretim ve fiyatlandırma konusunda halen bazı çekinceleri de bulunuyor.





Bununla birlikte Acer, Windows 8 işletim sistemi için dokunmatik ekranlı dizüstü ve tablet üretimine hız veriyor. Hali hazırda firma Windows 8 için Clover Trail işlemcili Iconia W510 ve Ivy Bridge işlemcili Iconia W700 tabletlerini piyasaya sürme aşamasında. Bunun yanında dizüstü ve hepsi-bir-arada PC modelleri de satışa sunulmuş durumda.

http://www.reuters.com/article/2012/10/30/us-acer-windows-interview-idUSBRE89T1GS20121030