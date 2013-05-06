Acer Windows RT'den vazgeçmiyor ancak şu anki sürüm değerli değil









Windows 8'in tanıtılmasından bu yana özellikle Windows RT ve Microsoft'un tablet segmentine girişini sürekli eleştiren Acer, bununla birlikte hem tablet hem masaüstü ürünlerini pazara sunmaya devam ediyor. Ancak firma eleştirilerinden de vazgeçmiş değil.





Acer, Microsoft'un kendilerine güven verene kadar Windows RT tablet üretmeyeceklerini açıklamıştı. Cuma günü bir röportajda konuşan Acer başkanı Jim Wong, Windows RT tablet planlarının devam ettiğini ve yılın ikinci yarısı için bir tablet üretmeyi düşündüklerini bildirdi. Ancak Wong Windows RT'nin şu anki sürümünün bir şey yapmaya değmeyeceğininin altını çizdi.





Microsoft'un hummalı güncelleme çalışmalarına rağmen Acer'ın fikrini değiştirmediği görülüyor. Firma kısa süre önce Iconia A1, güncellenmiş B1, iki adet de melez Aspire Windows 8 dokunmatik dizüstü modellerini tanıtmıştı.





Windows RT'nin uygulama kısıtlaması sunması ve tüketicilerin Windows 8 zannederek satın alması gibi pek çok eleştiri konusu gündeme gelmişti. En düşük 10.1 inçlik tablet boyutuna izin veren Windows RT bu bakımdan tüketici tarafında ilgi görmedi. Teknoloji devlerinin 7 inçlik pazara yatırım yapması ve tüketici ilgisinin buraya yoğunlaşması Windows RT için dezavantaj oldu. Microsoft Windows RT 8.1 ile en düşük boyut sınırını 7 inçe çekerek ucuz Windows RT tabletlerin önünü açmayı planlıyor.





Wong ayrıca Windows 8 işletim sisteminin halen çıkışa geçmek için şansının olduğunu ve bu yüzden Windows 8 tabletlere yatırım yapmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

http://www.pcworld.com/article/2037464/acer-waits-for-windows-rt-81-to-make-tablet-decision.html