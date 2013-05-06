Acer Windows RT'den vazgeçmiyor ancak şu anki sürüm değerli değil

Haber Editörü
Windows 8'in tanıtılmasından bu yana özellikle Windows RT ve Microsoft'un tablet segmentine girişini sürekli eleştiren Acer, bununla birlikte hem tablet hem masaüstü ürünlerini pazara sunmaya devam ediyor. Ancak firma eleştirilerinden de vazgeçmiş değil.
Acer, Microsoft'un kendilerine güven verene kadar Windows RT tablet üretmeyeceklerini açıklamıştı. Cuma günü bir röportajda konuşan Acer başkanı Jim Wong, Windows RT tablet planlarının devam ettiğini ve yılın ikinci yarısı için bir tablet üretmeyi düşündüklerini bildirdi. Ancak Wong Windows RT'nin şu anki sürümünün bir şey yapmaya değmeyeceğininin altını çizdi.
Microsoft'un hummalı güncelleme çalışmalarına rağmen Acer'ın fikrini değiştirmediği görülüyor. Firma kısa süre önce Iconia A1, güncellenmiş B1, iki adet de melez Aspire Windows 8 dokunmatik dizüstü modellerini tanıtmıştı.
Windows RT'nin uygulama kısıtlaması sunması ve tüketicilerin Windows 8 zannederek satın alması gibi pek çok eleştiri konusu gündeme gelmişti. En düşük 10.1 inçlik tablet boyutuna izin veren Windows RT bu bakımdan tüketici tarafında ilgi görmedi. Teknoloji devlerinin 7 inçlik pazara yatırım yapması ve tüketici ilgisinin buraya yoğunlaşması Windows RT için dezavantaj oldu. Microsoft Windows RT 8.1 ile en düşük boyut sınırını 7 inçe çekerek ucuz Windows RT tabletlerin önünü açmayı planlıyor.
Wong ayrıca Windows 8 işletim sisteminin halen çıkışa geçmek için şansının olduğunu ve bu yüzden Windows 8 tabletlere yatırım yapmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.
http://www.pcworld.com/article/2037464/acer-waits-for-windows-rt-81-to-make-tablet-decision.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nerde ben göremedim???
iki haberdede fotolar duzeltildi. ama anasayfa linklerinde eski fotolar hala duruyor.
Ya Ms çıkıp , şu sadece SOC lara destek olacak diyecek ve bunlar dışında çalışma garantimiz yok diyecek, yada SOC geliştricileri MS nin belirlediği kritelerde kernel / driver altyapısında bol bol MS'nin suyuna gidecek. Linux gibi değil sonuçta bu. Tegra3 için farklı Krait için farklı yapılandırma vs. gerekiyor. Çoğunluğun yanıldığı bütün ARM SOClar bir değil. Bir olan şey biribrleriyle uyumlu olmalarını sağlayan tek şey ISA / komut yapıları. Onun dışında diğer bütün çip için networkden tutun çip içindeki blokların sürülmesi işlenmesi ile ilgili şeyler genelde birbirlerinden farklı (IP bloklarından tutun bunların bağlantısını sağlayan çip içi networklere kadar). Bütn bu ağır çabalar sonucunda WinRT kaça satın alınabilecek, kaça yüklenilebilecek, MS bütün bu ağır çabalar sonucunda ne kadar para kazanacak? Belki WinRT için yaptığı masraflardan reklamlardan gazlamaları kapatacak kadar kazanır, belki bi miktar güzel kar eder ama sütten ağzı yanmış olur o şekilde de. Çıkması muhtemel tonla aksaklıktan zarar görecek imajını da unutmamak lazım.
Belli cihazın WinRT'ye özel olarak üretilmesi ile(yazılım kernel altyapısının üretici tarafından uydurulması ile), masaüstü Windows gibi her tür cihaza kurulabilir olması arasında çok çok fazla fark var, o yüzden bana hiç olur giib gelmiyor.
Düşük güç tüketen ve yüksek performansı olan ARM alternatifler olmadığı sürece, üstelik de bunu uygun fiyata sunumadıkları sürece WinRT nin geleceği yok.
Baytrail ile zaten Atom başkalaşım geçirip core2 performansına kavuşacak. O zmana kadar ARM temelli benzeri alternatifler olamayacağına göre WinRT'nin tek kurtuluşu Android cihazlarla sanki denkmiş gibi değil piyasaya girmeye çalışan dardaki bi firma gibi uygun fiyatlanması. Bunu da kolay kolay göremeyeceğimize göre??
Tam sürüm masaüstü Win8 performansını zaten şu an tablet olarak uygun güç tüketimi ve güzel perf. ile sunuyor gibi. Tek sorunu heryere yetişecek kadar yüksek miktarda ürün yok daha. Temash perf ve güç tükeitmi olarak iyi. Atom tabletlerden perf olarak çok daha rekabetçi. Masaüstü herşeyi çalıştırma avantajı var. Baytrail ile Atom'da benzeri perf seviyelerine geldiği zman WinRT'nin bir anlamı kalmamış olacak.