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Acer, bütçe dostu bir Android tablet üzerinde çalışıyor: Iconia B1-A71

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Acer, bütçe dostu bir Android tablet üzerinde çalışıyor: Iconia B1-A71
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Acer'ın, Android ekosistemine katılacak olan yeni tableti Iconia B1-A71, Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı.
Mavi renkli çerçevesiyle ön plana çıkan ve 7-inç segmentinde konumlandırılan Android tabletlerle rekabet edeceği üzerine tahminler yürütülen Iconia B1-A71, elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek platformundan, PowerVR SGX 531 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alacak. MediaTek platformuna daha çok bütçe dostu ürünlerde rastladığımızı belirtmekte fayda var. Ayrıca 8 GB dahili depolama alanı bulunan tabletin kapasitesi microSD kartlar yardımıyla yükseltilebilecek.
GLBenchmark 2.5 verilerine göre Iconia B1-A71'in mobil işletim sistemi Android 4.1.2 ''Jelly Bean''; dokunmatik kapasitif ekranının çözünürlüğü ise 1024 x 600 piksel olacak. Bu bilgilere ilaveten GPS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi bağlantısı ve 3G desteğini bünyesinde barındırması beklenen tabletin ne zaman tanıtılacağı ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Fakat fiyatın bütçe dostu olacağı söyleniyor.
Acer, bütçe dostu bir Android tablet üzerinde çalışıyor: Iconia B1-A71
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http://www.engadget.com/2012/12/20/acer-eases-mystery-iconia-b1-a71-tab-past-fcc-glbenchmark-shows/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haymatloshan 6 yıl
Androidli ve 512 mb ramle,hiç çıkartmasın,kaynak israfı.
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Seyid Battal Gazi 4 yıl
Merhaba. bu tableti alacağım. Nasıl acaba? Pcye bağlayacağım genelde. Dopnanımsal hatalar oluyor mu ve bozulamlar?
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Ufocu 6 yıl
Hem 3G (SİM ) Hemde aGPS olursa ve bütçe dostu ise alınabilir :)
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Provisional 6 yıl
İki editör bir haberde çakışır mı? İşte cevap. Sanırım Acer çok ilginizi çekiyor.
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Aspirin_Gripin 6 yıl
1280x720p olaymis cozununurluk iyi olurmus ama bu sekmentte boyle bir rakip yok daha
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