Acer, bütçe dostu bir Android tablet üzerinde çalışıyor: Iconia B1-A71

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Acer'ın, Android ekosistemine katılacak olan yeni tableti Iconia B1-A71, Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı.



Mavi renkli çerçevesiyle ön plana çıkan ve 7-inç segmentinde konumlandırılan Android tabletlerle rekabet edeceği üzerine tahminler yürütülen Iconia B1-A71, elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek platformundan, PowerVR SGX 531 grafik biriminden ve 512 MB RAM'den güç alacak. MediaTek platformuna daha çok bütçe dostu ürünlerde rastladığımızı belirtmekte fayda var. Ayrıca 8 GB dahili depolama alanı bulunan tabletin kapasitesi microSD kartlar yardımıyla yükseltilebilecek.



http://www.engadget.com/2012/12/20/acer-eases-mystery-iconia-b1-a71-tab-past-fcc-glbenchmark-shows/

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GLBenchmark 2.5 verilerine göre Iconia B1-A71'in mobil işletim sistemi Android 4.1.2 ''Jelly Bean''; dokunmatik kapasitif ekranının çözünürlüğü ise 1024 x 600 piksel olacak. Bu bilgilere ilaveten GPS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi bağlantısı ve 3G desteğini bünyesinde barındırması beklenen tabletin ne zaman tanıtılacağı ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Fakat fiyatın bütçe dostu olacağı söyleniyor.