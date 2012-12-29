Acer, dokunmatik dizüstü modellerinin satışlarından memnun





Microsoft'un en büyük donanım ortaklarından birisi olmasına rağmen, firmanın Surface politikasını eleştirmekten çekinmeyen Acer, Windows 8 ile başlayan dokunmatik dizüstü trendi satışlarından memnun.





Acer patronu Jim Wong, gelecek yıl tüm büyük üreticilerin Windows 8 tabanlı dokunmatik dizüstü modellerini pazara sunacağını ve bu cihazların önümüzdeki yıllarda en yaygın dizüstü ürünleri olacağını belirtti. Windows 8 ve dokunmatik ekranı biraraya getiren yeniliklerin üreticilere farklı ve ilgi çekici ürünler hazırlamalarına yardımcı olduğunu ve bunun da PC endüstrisini canlandıracağını ifade etti.





Aslında pek çok PC üreticisi dokunmatik ekran konusunda şimdilik çekimser kalıyor ve bekle-gör taktiği uygulamayı tercih ediyor. Ancak Acer, dokunmatik dizüstü modelleri satışlarının artarak devam edeceğini ve geleneksel dizüstü modellerini geride bırakarak pazarda en yaygın ürün grubu konumuna geleceğini öngörüyor. Ancak fiyatlar yukarıda seyrettiği için bunun gerçekleşmesi 2-3 yılı bulacak.





13 ve 14 inçlik dizüstü modellerinde, dokunmatik ekran kullanımı nedeniyle fiyat 100$'dan fazla artıyor. Ancak dokunmatik dizüstü modelleri hem iş hem eğlence isteyen tüketici grubunu memnun etmiş durumda ve yatırım yapmaya değer.





Bunun yanında dokunmatik ekran tedariğinde yaşanan sıkıntı da diğer bir engel olarak görülüyor. Firmalar Windows 8 çıkışından 6 ay öncesinde siparişlerini vermiş olsa da stoklar yeterli gelmiyor. Bu yüzden bazı firmalar 2013 yılının ilk çeyreğinde dokunmatik dizüstü pazarına giriş yapacak.

http://microsoft-news.com/acer-president-touchscreen-laptops-running-windows-8-are-here-to-stay/