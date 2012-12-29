Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, dokunmatik dizüstü modellerinin satışlarından memnun

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
615
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Microsoft'un en büyük donanım ortaklarından birisi olmasına rağmen, firmanın Surface politikasını eleştirmekten çekinmeyen Acer, Windows 8 ile başlayan dokunmatik dizüstü trendi satışlarından memnun.

Acer patronu Jim Wong, gelecek yıl tüm büyük üreticilerin Windows 8 tabanlı dokunmatik dizüstü modellerini pazara sunacağını ve bu cihazların önümüzdeki yıllarda en yaygın dizüstü ürünleri olacağını belirtti. Windows 8 ve dokunmatik ekranı biraraya getiren yeniliklerin üreticilere farklı ve ilgi çekici ürünler hazırlamalarına yardımcı olduğunu ve bunun da PC endüstrisini canlandıracağını ifade etti.

Aslında pek çok PC üreticisi dokunmatik ekran konusunda şimdilik çekimser kalıyor ve bekle-gör taktiği uygulamayı tercih ediyor. Ancak Acer, dokunmatik dizüstü modelleri satışlarının artarak devam edeceğini ve geleneksel dizüstü modellerini geride bırakarak pazarda en yaygın ürün grubu konumuna geleceğini öngörüyor. Ancak fiyatlar yukarıda seyrettiği için bunun gerçekleşmesi 2-3 yılı bulacak.

13 ve 14 inçlik dizüstü modellerinde, dokunmatik ekran kullanımı nedeniyle fiyat 100$'dan fazla artıyor. Ancak dokunmatik dizüstü modelleri hem iş hem eğlence isteyen tüketici grubunu memnun etmiş durumda ve yatırım yapmaya değer.

Bunun yanında dokunmatik ekran tedariğinde yaşanan sıkıntı da diğer bir engel olarak görülüyor. Firmalar Windows 8 çıkışından 6 ay öncesinde siparişlerini vermiş olsa da stoklar yeterli gelmiyor. Bu yüzden bazı firmalar 2013 yılının ilk çeyreğinde dokunmatik dizüstü pazarına giriş yapacak. 

http://microsoft-news.com/acer-president-touchscreen-laptops-running-windows-8-are-here-to-stay/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
tablet yerine dokunmatik dizüstü daha mantıklı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdasdqwertyveyaalxyvance 6 yıl
bence dokunmatik ekran bilgisayarın (dizüstü masaüstü farketmez) doğasına aykırı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salona 6 yıl
Erchamion
SalonaWin8, bilgisayarları sattırmadı derken. Casper yetiştiremiyoruz diyor :)
Casper?

Hop pardon yaa bütün haberi casper diye okumuşum :((
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 6 yıl
dokunmatik 100$'dan artıyor demis ama son tuketicide kartopu ???$ oluyor.
128SSD'li,14''-DELL 919,00€ odakliyim.illaki dokunmatik olsun demeden '13 ilk aylarini izleyip yenilige biraz zaman taniyacagim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 6 yıl
Şu an tablet kullanıyorum, uygun fiyata dokunmatikli bir dizüstü bulana kadar da bilgisayar almayı düşünmüyorum. Adamların gecikecek olması paramı geçici cihazlara vermemi gerektirmiyor, her ne kadar haberde 100$ farkediyor deselerde bu markalar arasında değişiyor, zaten bazı firmalar dokunmatiği, hatta BD-Yazıcısı dahi olmayan bilgisayarları bile uçuk rakamlara satmaya çalışıyorlar. Dokunmatik olanlar geldiğinde bu firmaların bu gün dokunmatiksiz sattıkları fiyatlardan bile ucuza dokunmatikli modeller olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 6 yıl
maxmania
Ancak dokunmatik dizüstü modelleri hem iş hem eğlence isteyen tüketici grubunu memnun etmiş durumda ve yatırım yapmaya değer.anlamadığım bu bölüm haber mi, tavsiye mi yoksa bir analistin değerlendirmesi mi? haber ve yorumun sınırlarının daha bir belli edilmesi taraftarıyım. belki de insanlar dizüstü ekranında parmak izi görmek istemiyor veyahut klavye-fare ikilisinden vazgeçmiyor. yukarıdaki değerlendirmeye nasıl ulaşıldığına dair bir not da göremedim.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 6 yıl
"Ancak dokunmatik dizüstü modelleri hem iş hem eğlence isteyen tüketici grubunu memnun etmiş durumda ve yatırım yapmaya değer."
anlamadığım bu bölüm haber mi, tavsiye mi yoksa bir analistin değerlendirmesi mi? haber ve yorumun sınırlrının daha bir belli edilmesi taraftarıyım. belki de insanlar dizüstü ekranında parmak izi görmüyor, belki de klavye-fare ikilisinden vazgeçmiyor. yukarıdaki değerlendirmeye nasıl ulaşıldığına dair bir not da göremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salona 6 yıl
Win8, bilgisayarları sattırmadı derken. Casper yetiştiremiyoruz diyor :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl Salona
Salona
Win8, bilgisayarları sattırmadı derken. Casper yetiştiremiyoruz diyor :)

Casper?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
615 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, acer ve windows 8
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Full HD telefonlar, iPad 5, Asus PadFone 2'ye alternatif, otomobil teknolojisi ve daha fazlası... 6 yıl 2012 Yılına Damgasını Vuran Android Oyunları Bölüm 1 6 yıl 2si1: "Yılın son Teknoloji ve Oyun programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim