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Acer, dokunmatik özellikli yeni monitörü T23H1'i duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazıcı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, Tayvan'da düzenlenen Computex 2010 fuarında tanıttığı dokunmatik ekranlıl yeni monitörünü duyurdu. T231H adını taşıyan, 23-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğündeki LD monitör, 2ms tepki süresine, 80,000:1 dinamik karşıtlık oranına ve 300 cd/m2 en yüksek parlaklık seviyesine sahip. Yeni nesil Acer monitörlerde göremeye alışık olduğumuz Adaptive Contrast Management (ACM) teknolojisi ile karşıtlık oranını otomatik olarak ayarlayarak daha keskin görüntüler sunabilen monitör, daha verimli çalışma ortamı yaratabilmek adına çalışma açısını 5 dereceden 60 dereceye kadar ayarlatabiliyor. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan monitörün en büyük özelliği, dokunmatik olarak kontrol edilebilmesi yani Windows 7 kullanıcıları Acer T231H ile masaüstündeki pek çok uygulamayı sadece parmak hareketleriyle yönetebilecekler.

Acer tarafından resmi duyurusu yapılan monitörün fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Sanırım yanındaki kağıtta T231H yazıyor T23H1 değil. Cihaz 23" sadece çekim açısından büyükmüş gibi görünüyor.
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NeeDFoRSpeeDRocK 9 yıl
Bence 23" eder normal resim
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Batuist 9 yıl
bu resimdeki monitör 23"ten daha büyük duruyor.. resimlerde bir yanlışlık yok değil mi???
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