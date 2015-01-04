Acer ev eğlencesine yönelik Revo One RL85 bilgisayar modelini duyurdu





Peşpeşe anonslarıyla CES 2015 fuarında ne kadar iddialı olduğunu gösteren Acer, yeni ürünlerinin haberini vermeye devam ediyor. Son ürün ev eğlencesine yönelik bir bilgisayar modeli.





Revo One RL85 modeli sadece Avrupa'da satışa sunulacak ve ev eğlencesini düşük bir maliyetle tüketicilere ulaştırmaya çalışacak. Intel Core i3 veya i5 işlemcilerle donatılan cihaz iki adet 3840x2160 çözünürlükte ekran çıkışını destekliyor.





3 adet 2.5 inçlik sürücü yuvasına sahip olan ürün bir çift harici SATA portu kullanıyor. Bunların yanında HDMI, Mini Diplay Port, 2 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.0, SD kart desteği, Gigabit Ethernet ve 5. nesil WiFi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Ürün opsiyonel bir çok amaçlı uzaktan kumanda ile geliyor. Kumanda üzerinde tam boy bir klavye ve trackpad yer alıyor. Fuarda diğer detayları açıklanacak olan Revo One serisi 269 Avro başlangıç fiyatına sahip olacak.

http://www.electronista.com/articles/15/01/03/myriad.of.announcements.by.acer.pre.ces.brings.eu.only.computer/