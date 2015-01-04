Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer ev eğlencesine yönelik Revo One RL85 bilgisayar modelini duyurdu

4 yıl
355
1
3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer ev eğlencesine yönelik Revo One RL85 bilgisayar modelini duyurdu

Peşpeşe anonslarıyla CES 2015 fuarında ne kadar iddialı olduğunu gösteren Acer, yeni ürünlerinin haberini vermeye devam ediyor. Son ürün ev eğlencesine yönelik bir bilgisayar modeli.

Revo One RL85 modeli sadece Avrupa'da satışa sunulacak ve ev eğlencesini düşük bir maliyetle tüketicilere ulaştırmaya çalışacak. Intel Core i3 veya i5 işlemcilerle donatılan cihaz iki adet 3840x2160 çözünürlükte ekran çıkışını destekliyor. 

3 adet 2.5 inçlik sürücü yuvasına sahip olan ürün bir çift harici SATA portu kullanıyor. Bunların yanında HDMI, Mini Diplay Port, 2 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.0, SD kart desteği, Gigabit Ethernet ve 5. nesil WiFi şeklinde diğer özellikleri mevcut. 

Ürün opsiyonel bir çok amaçlı uzaktan kumanda ile geliyor. Kumanda üzerinde tam boy bir klavye ve trackpad yer alıyor. Fuarda diğer detayları açıklanacak olan Revo One serisi 269 Avro başlangıç fiyatına sahip olacak.  

http://www.electronista.com/articles/15/01/03/myriad.of.announcements.by.acer.pre.ces.brings.eu.only.computer/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bu fiyata güzel bence, unutmayın donanım yanında teknik destek, garanti falanda verecek adamlar, fiyat gayet uygun, alınabilir bi cihaz, Türkiyede de iş yapacağını düşünüyorum, tabi gelirse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 4 yıl
5. Nesil intel işlemci ile güncellenip bir de m serisi üst seviye bir harici ekran kartı ve bu kompakt haliyle bir model daha çıkarsa almayı düşünebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Ücreti pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S6, LG G4, Lenovo telefonların Türkiye macerası ve dahası... 4 yıl Donanım Haber: "Donanımlı" program! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim