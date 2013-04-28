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Acer, Iconia B1 tablet modelinin devamını hazırlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer, Iconia B1 tablet modelinin devamını hazırlıyor

Kindle Fire ve Nexus 7 modelleri ile yükselişe geçen 7 inçlik tablet segmentine üreticilerin yatırımları artarak devam ediyor.

Iconia B1 modeli ile 7 inçlik pazarda pay arayan Acer, gelen bilgilere göre bir devam modelini kısa süre içerisinde pazara sunmanın hesaplarını yapıyor. Acer normalde modeli yıl sonuna doğru piyasaya sürmeyi planlarken, Iconia B1 modelinin gördüğü ilgi üzerine takvimi Haziran ayına çekti.

Acer bunun haricinde 10 inçlik uygun fiyatlı bir tablet üzerinde daha çalışıyor.  Yılın sonlarına doğru düşünülen bu modelin de takvimi yaz dönemine çekilmiş durumda. Acer, modelinde MediaTek tarafından üretilen bir işlemci kullanırken, muhtemel piyasaya çıkış tarihi ise Ağustos ayı.

Acer, Mayıs ayında Nexus 7'nin ikinci neslinin de pazara çıkma ihtimalini göz önüne alarak, yaz bitmeden ucuz tablet pazarına iki iddialı model sunmak ve yıl sonuna kadar başarılı satışlar yapmak istiyor.

http://www.phonearena.com/news/Acer-preparing-Iconia-B1-successor-and-an-affordable-10-incher-this-summer_id42205 Yorum Yaz
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