Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Iconia Tab A200 yeni bir video ile ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer'ın 4 çekirdekli yeni modelleri A510 ve A700 ile ilgili bazı detaylar internet gündemini meşgul ediyor. Acer bunun yanında orta seviye tablet pazarını da ihmal etmek istemiyor. Daha önce ABD Haberleşme Komisyonu FCC onayından geçerken farkedilen ancak henüz donanım tarafı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmayan 10.1 inçlik yeni tableti Iconia Tab A200 modeli ile ilgili yeni bir video yayınlandı.

Aile kullanımı önplanda tutulan videoda tam boyutlu bir USB girişi ve USB üzerinden resim aktarımı, belirli görevlere kısayollar atanabilen Acer Ring, microSD kart girişi, webcam, uyumlu cihazlara içerik yayını yapan Clear.fi, Honeycomb işletim sistemi, yüksek çözünürlükte oyunlara destek, çevrimiçi içerik izleme özellikleri göze çarpıyor.

 Iconia Tab A200 hakkında sadece WiFi ve Bluetooth özellikleri biliniyor. Bunun dışında hangi ülkelerde piyasaya çıkacağı da belirsiz.


 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nonekatnos 6 yıl
bece gayet güzel reklam olmuş. ben doğayı seviyorum ve doğada kitap okumak gibisi yok ama köye giderken tüm kütüphanemi yanımda götüremesemde bi tabletle kütüphanem yanımda. bence günümüz iinsanının teknolojiyle içiçe olması normal. abartmadan tadında teknoloji everest de de güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 8 yıl
Aynen katılıyorum.
Teknoloji insanları yalnızlaştıran ve sanallaştıran birşey. Reklamın teması da aslında bunu kullanarak mesaj vermek, ama çok tezat olmuş, ters tepmiş bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
evet kamp doğayla iç içe olmak amacıyla yapılır ve doğa ile yüksek teknoloji bir arada çok rahatsız edici bir tezat oluşturuyor hele de son olarak karın içinde göstermeleri çok saçma..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isosonsuz 8 yıl
kamp yapmaya gitmişler, çocuklar tabletten kafalarını kaldırmıyo..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim