Acer Iconia Tab A200 yeni bir video ile ortaya çıktı

Acer'ın 4 çekirdekli yeni modelleri A510 ve A700 ile ilgili bazı detaylar internet gündemini meşgul ediyor. Acer bunun yanında orta seviye tablet pazarını da ihmal etmek istemiyor. Daha önce ABD Haberleşme Komisyonu FCC onayından geçerken farkedilen ancak henüz donanım tarafı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmayan 10.1 inçlik yeni tableti Iconia Tab A200 modeli ile ilgili yeni bir video yayınlandı.





Aile kullanımı önplanda tutulan videoda tam boyutlu bir USB girişi ve USB üzerinden resim aktarımı, belirli görevlere kısayollar atanabilen Acer Ring, microSD kart girişi, webcam, uyumlu cihazlara içerik yayını yapan Clear.fi, Honeycomb işletim sistemi, yüksek çözünürlükte oyunlara destek, çevrimiçi içerik izleme özellikleri göze çarpıyor.





Iconia Tab A200 hakkında sadece WiFi ve Bluetooth özellikleri biliniyor. Bunun dışında hangi ülkelerde piyasaya çıkacağı da belirsiz.





