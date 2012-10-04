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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Iconia W700, ay sonunda satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 çıkış tarihini bekleyen üreticilerden birisi de Acer. Farklı ürünlerini bugüne kadar tanıtan Acer, Computex 2012'de sergilediği W700 tablet modelinin bugün resmi lansmanını yaptı.

Firmanın beklenen ilgiyi göremeyen W serisi Windows tabletlerin devamı olan model bu kez oldukça iddialı. İlk etapta ABD pazarına sunulacak olan Acer W700, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317U / Intel Core i3-3317U işlemcilere yer veriyor. Grafik tarafında ise Intel HD 4000 bulunuyor. 11.6 inçlik 10 noktadan dokunmatik IPS ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Arka kamera 5MP çözünürlükte ve 1080p video kaydı yapabilirken, ön kamera 720p video kaydına imkan tanıyor.

4GB DDR3 RAM, 1.2kg ağırlık, 8 saate kadar kullanım süresi, WiFi, Bluetooth 4.0, ağırlık sensörü, elektronik pusula, jiroskop, 64GB/128GB SSD seçenekleri, 6 saniyede sistem açılışı sunan Acer Green Instant On teknolojisi, Dolby Home Theater v4 ses sistemi şeklinde özellikleri mevcut. 

Model ile birlikte özel tasarımlı bir kaide de sunuluyor. Bu kaide 3 adet USB 3.0 portu ve yatay/dikey kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca tablet ile eşleşmiş bir Bluetooth klavye ve microHDMI-VGA dönüştürücü adaptör de kutu içerisinde yer alıyor.

Acer Iconia W700 modeli 26 Ekim tarihinde resmi olarak satışa sunulacak. İki versiyon Core i5 işlemci ve 64GB/128GB SSD ile, bir versiyon Core i3 işlemci ve 64GB SSD ile satılacak. Fiyatları ise 800$-1000$ arasında değişiyor. İşletmeler ise iki yıl uzatılmış garanti ve Windows 8 Pro işletim sistemiyle 1050$ karşılığında tablete sahip olabilecek. Tabletin uluslararası satış detayları şimdilik belli değil.


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alaz1903 7 yıl
ağırlık konusunda yorum yapan arkadaşlar şunu gözden kaçırıyor. bu cihaz yalnızca bir tablet değil Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5 işlemcili,intel hd400 grafik kartı olan ve windows 8'i tam anlamıyla kullanan, taşınabilir hale getirilmiş gerçek bir pc! bu donanım özellikleri ile 1 kg dan aşağı olması beklenemez diye düşünüyorum.
arm tabanlı windows 8 rt kullanan bir tablet olsaydı çok daha hafif olması beklenebilirdi.
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khaos 7 yıl alaz1903
alaz1903

ağırlık konusunda yorum yapan arkadaşlar şunu gözden kaçırıyor. bu cihaz yalnızca bir tablet değil Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5 işlemcili,intel hd400 grafik kartı olan ve windows 8'i tam anlamıyla kullanan, taşınabilir hale getirilmiş gerçek bir pc! bu donanım özellikleri ile 1 kg dan aşağı olması beklenemez diye düşünüyorum.

arm tabanlı windows 8 rt kullanan bir tablet olsaydı çok daha hafif olması beklenebilirdi.

Nerdeyse aynı özelliklere sahip samsung smart pc pro 884 gram (tablet kısmı)
donanimhaber.com/...
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haymatloshan 7 yıl
Tablet için epey ağır olmuş,sunum yaparken elinde bu aletle uzun süre dolaşmak çok yorar.Özellikleri güzel olmuş,kullanım süresi de epey iddaalı bu özellikler için,fiyatı biraz daha uygun olsa keşke.
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sertacarslan 7 yıl
khaos
1.2 kg sadece tablet kısmı içinse biraz ağır değilmi?

Son derece ağır. Bir yanlışlık olmalı.
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khaos 7 yıl
1.2 kg sadece tablet kısmı içinse biraz ağır değilmi?
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Amedra 7 yıl khaos
khaos
1.2 kg sadece tablet kısmı içinse biraz ağır değilmi?

bence de ağır olacak ya
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Escapetolife 7 yıl
Escapetolife
90 lı yıllarda iğrenç pc kasaları varken hatta mac serisi bile şimdiki kadar güzel tasarimli değilken aspire isimli bir pc yapmıştı acer. o zamana gore cok cok modern bir tasarimdi. Bu tasarimda cok hos gorunuyor.

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Escapetolife 7 yıl
90 lı yıllarda iğrenç pc kasaları varken hatta mac serisi bile şimdiki kadar güzel tasarimli değilken "aspire" isimli bir pc yapmıştı acer. o zamana gore cok cok modern bir tasarimdi. Bu tasarimda cok hos gorunuyor.
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