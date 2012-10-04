Acer Iconia W700, ay sonunda satışa sunuluyor

Windows 8 çıkış tarihini bekleyen üreticilerden birisi de Acer. Farklı ürünlerini bugüne kadar tanıtan Acer, Computex 2012'de sergilediği W700 tablet modelinin bugün resmi lansmanını yaptı.





Firmanın beklenen ilgiyi göremeyen W serisi Windows tabletlerin devamı olan model bu kez oldukça iddialı. İlk etapta ABD pazarına sunulacak olan Acer W700, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317U / Intel Core i3-3317U işlemcilere yer veriyor. Grafik tarafında ise Intel HD 4000 bulunuyor. 11.6 inçlik 10 noktadan dokunmatik IPS ekran Full HD çözünürlük sunuyor. Arka kamera 5MP çözünürlükte ve 1080p video kaydı yapabilirken, ön kamera 720p video kaydına imkan tanıyor.





4GB DDR3 RAM, 1.2kg ağırlık, 8 saate kadar kullanım süresi, WiFi, Bluetooth 4.0, ağırlık sensörü, elektronik pusula, jiroskop, 64GB/128GB SSD seçenekleri, 6 saniyede sistem açılışı sunan Acer Green Instant On teknolojisi, Dolby Home Theater v4 ses sistemi şeklinde özellikleri mevcut.





Model ile birlikte özel tasarımlı bir kaide de sunuluyor. Bu kaide 3 adet USB 3.0 portu ve yatay/dikey kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca tablet ile eşleşmiş bir Bluetooth klavye ve microHDMI-VGA dönüştürücü adaptör de kutu içerisinde yer alıyor.





Acer Iconia W700 modeli 26 Ekim tarihinde resmi olarak satışa sunulacak. İki versiyon Core i5 işlemci ve 64GB/128GB SSD ile, bir versiyon Core i3 işlemci ve 64GB SSD ile satılacak. Fiyatları ise 800$-1000$ arasında değişiyor. İşletmeler ise iki yıl uzatılmış garanti ve Windows 8 Pro işletim sistemiyle 1050$ karşılığında tablete sahip olabilecek. Tabletin uluslararası satış detayları şimdilik belli değil.