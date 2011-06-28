Acer, ilk Chromebook'u olan AC700'ü satışa sunuyor

Google'ın geçtiğimiz ay düzenlenen I/O konferansında gün yüzüne çıkan Chromebook'lardan Acer AC700, bugünden itibaren raflardaki yerini alıyor.

Acer'dan yapılan açıklamaya göre AC700'ün Wi-Fi destekli modeli 350 dolarlık etiketiyle bugünden itibaren satışa sunulurken; hem Wi-Fi hem de 3G destekli diğer modeli ise ilerleyen dönemlerde satışa sunulacak.

Samsung Series 5 gibi Chrome OS işletim sistemiyle gelen AC700, Atom N570 işlemcisinden güç alırken, üzerinden 2GB'lık sistem belleği ve 16GB'lık katı hal sürücüsü bulunduruyor. 2 adet USB 2.0 portuna ve 4'ü 1 arada kart okuyucusuna sahip olan AC700 Chromebook, enerji ihtiyacını ise 6 hücretli bataryasından karşılıyor.

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