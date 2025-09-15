Samsung, Exynos 2600 için 2nm GAA üretimine hazırlanıyor

Bilindiği üzere Samsung, Exynos işlemciler ile Snapdragon işlemcilerin performans seviyesini son birkaç nesilde yakalamakta zorlanıyor. Bu nedenle Galaxy S serisi Snapdragon tekeline girmişti. Güçlü bir Exynos ile işler değişebilir.
Exynos 2600 iddialı geliyor
Aktarılanlara göre şirket içi bir toplantıda Samsung yöneticilerinin, Exynos 2600’ün performansından oldukça memnun oldukları bildirildi. Yeni işlemcinin, selefi Exynos 2500’e göre önemli bir performans sıçraması sunduğu ve özellikle çok çekirdekli testlerde güçlü rakiplerini geride bıraktığı belirtiliyor. Sızan bilgilere göre Exynos 2600, Geekbench 6 çoklu çekirdek testlerinde Apple’ın A19 Pro’sunu geçerken Snapdragon 8 Elite Gen 5’in düşük frekanslı versiyonuna karşı da rekabetçi bir tablo çizdi.
Öte yandan sektör kaynakları Samsung'un gerçek sınavının ikinci nesil 2nm GAA süreci (SF2P) ile verileceğini vurguluyor. Şirketin bu yeni üretim teknolojisinin temel tasarımını tamamladığı ve takvimden önde olduğu aktarılıyor. Eğer planlar aksamazsa, 2026'nın sonuna doğru SF2P tabanlı işlemcilerin seri üretimine geçilebilir.
