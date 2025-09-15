Giriş
    Samsung, Exynos 2600 için 2nm GAA üretimine hazırlanıyor

    Samsung, Exynos 2600’ü 2nm GAA teknolojisiyle eylül sonunda seri üretime hazırlıyor. Galaxy S26’da kullanılacak işlemci, performansıyla Snapdragon ve Apple’a güçlü bir rakip olacak.

    Samsung, Exynos 2600 için 2nm GAA üretimine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni nesil işlemcisi Exynos 2600 ile ilgili belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Güney Kore’den gelen son raporlara göre şirket, 2nm GAA (Gate-All-Around) teknolojisinde kayda değer sonuçlar elde etti ve eylül ayı sonunda seri üretime başlamaya hazırlanıyor.

    Bilindiği üzere Samsung, Exynos işlemciler ile Snapdragon işlemcilerin performans seviyesini son birkaç nesilde yakalamakta zorlanıyor. Bu nedenle Galaxy S serisi Snapdragon tekeline girmişti. Güçlü bir Exynos ile işler değişebilir.

    Exynos 2600 iddialı geliyor

    Aktarılanlara göre şirket içi bir toplantıda Samsung yöneticilerinin, Exynos 2600’ün performansından oldukça memnun oldukları bildirildi. Yeni işlemcinin, selefi Exynos 2500’e göre önemli bir performans sıçraması sunduğu ve özellikle çok çekirdekli testlerde güçlü rakiplerini geride bıraktığı belirtiliyor. Sızan bilgilere göre Exynos 2600, Geekbench 6 çoklu çekirdek testlerinde Apple’ın A19 Pro’sunu geçerken Snapdragon 8 Elite Gen 5’in düşük frekanslı versiyonuna karşı da rekabetçi bir tablo çizdi.

    Samsung, Exynos 2600 için 2nm GAA üretimine hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung LSI Başkanı Yong-In Park, temmuz ayında yaptığı açıklamada “Exynos 2600'ü istikrarlı bir şekilde hazırlıyoruz... Sonuçlar iyi olacak” demişti. Görünüşe göre bu öngörü doğru çıkıyor. Başarılı sonuçlar yalnızca Galaxy S26 ve S26 Edge kullanıcılarına daha güçlü bir deneyim sunmakla kalmayacak aynı zamanda Samsung’un 2nm üretim sürecine duyulan güveni de artıracak.

    Öte yandan sektör kaynakları Samsung’un gerçek sınavının ikinci nesil 2nm GAA süreci (SF2P) ile verileceğini vurguluyor. Şirketin bu yeni üretim teknolojisinin temel tasarımını tamamladığı ve takvimden önde olduğu aktarılıyor. Eğer planlar aksamazsa, 2026’nın sonuna doğru SF2P tabanlı işlemcilerin seri üretimine geçilebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

