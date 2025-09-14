Giriş
    Samsung sürekli yakınlaştırmalı bir kamera üzerinde çalışıyor

    Samsung, bazı Çinli akıllı telefon üreticilerinin talebiyle kesintisiz/sürekli zoom yapabilen bir kamera üzerinde çalışıyor. Ancak teknoloji ilk olarak Galaxy telefonlarda yer almayacak.

    Samsung sürekli yakınlaştırmalı bir kamera üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Sürekli optik yakınlaştırma yapan kameraya sahip Android telefonları bugüne kadar neredeyse hiç görmedik. Bu teknolojiyi cihazlarında sunan tek büyük üretici şu an için Sony. Görünüşe göre Samsung da benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor, fakat bu özellik ilk etapta Galaxy modellerinde yer almayacak.

    Çinli telefon üreticilerinin talebiyle geliştiriliyor

    Güney Koreli The Elec’in birden fazla kaynağa dayandırdığı haberine göre Samsung Electro-Mechanics, bazı Çinli akıllı telefon üreticilerinin talebiyle kesintisiz/sürekli zoom sistemleri üzerinde çalışıyor. Haberde, kamera sisteminin belirli bir Çinli akıllı telefon üreticisine tedarik edilmeye hazırlanıldığı aktarılıyor. Ancak Galaxy S serisi için şimdilik düşünülmüyor.

    Bu durum, Galaxy S26 Ultra veya yakın zamanda çıkacak başka bir Samsung modelinde bu özelliği görmeyi bekleyenler için pek iyi bir haber değil. Daha önce güvenilir bir sızıntı kaynağı, yaklaşmakta olan Xiaomi 16 Ultra’da sürekli zoom kamerası olabileceğini öne sürmüştü.

    Henüz optik zoom aralığı hakkında net bilgiler yok. Ancak örnek olarak 3x ila 8x arasında yakınlaştırma yapabilen bir sistemden söz ediliyor. LG, geçmişte 4x ila 9x aralığında sürekli optik zoom sağlayan bir sistem tanıtmıştı.

    Sürekli zoom kamera nedir?

    Bu tip kameralar, lenslerin ve iç bileşenlerin hareket ederek geniş bir aralıkta optik yakınlaştırma yapmasına dayanıyor. Yani bağımsız bir fotoğraf makinesinde olduğu gibi, farklı zoom seviyelerinde de görüntü kalitesi korunuyor. Bu, günümüzde telefonlarda kullanılan sabit telefoto kameralardan farklı bir yaklaşım.

    Örneğin Galaxy S25’in 3x telefoto kamerası en iyi kaliteyi yalnızca 3x seviyesinde sunabiliyor. 2.5x, 4x veya 10x gibi ara değerlerde ise dijital zoom ve yazılımsal iyileştirmeler devreye giriyor, bu da genellikle daha düşük kalite anlamına geliyor.

    Sony’nin Xperia 1 VII modeli ise 3.5x ile 7.1x arasında kesintisiz zoom sunuyor ve ara seviyelerde de görüntü kalitesini koruyabiliyor. Ancak bu teknolojinin dezavantajları da var. Daha hantal yapıda olduğundan sensör boyutu sınırlı kalıyor. Örneğin Xperia 1 VII’de kullanılan 12MP sensör düşük ışıkta gürültülü fotoğraflar üretiyor ve alan derinliği de sınırlı kalıyor. Buna karşılık rakip cihazlarda daha yüksek çözünürlüklü telefoto kameralar, özellikle uzun menzilde (örneğin 10x) daha detaylı fotoğraflar çekebiliyor.

    Sonuç olarak sürekli yakınlaştırmalı kameralar tüm sorunları çözmüyor. Yine de bu teknoloji, özellikle yüksek çözünürlüklü sensörlerle birleştiğinde çok daha kaliteli çekimler yapabilme potansiyelini barındırıyor.

