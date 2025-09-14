Giriş
    Samsung Galaxy S23 serisi önemli bir Galaxy AI özelliğinden mahrum kalacak

    Samsung Galaxy S23 serisinin Ekim ayı itibariyle One UI 8 güncellemesini alması beklenirken beta sürecinde ortaya çıkan bir ayrıntı hayal kırıklığına sebep oldu. 

    Samsung Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy mobil cihazları için One UI 8 güncellemesinin yayınlanmasına günler kala bazı hayal kırıklıkları da ortaya çıkmaya başladı. Galaxy S23 serisi sahipleri güncellemedeki bir özellikten mahrum kalacak. 

    Galaxy S23 serisi sahiplerine kötü haber

    One IU 8 beta ilk sürümü Galaxy S23 serisi cihazlara dağıtıldığında Now Brief adındaki Galaxy AI özelliğinin olmadığı fark edilmişti. Bunun geçici olduğu ve ikinci sürüme ekleneceği beklentisi ise bu hafta boşa çıktı. 

    Beta dağıtımının ikinci sürümünde de Galaxy S23 serisine Now Brief özelliğinin sunulmadığı görüldü. Kaynaklar ilk iki sürümde yer almadığı ve çıkış dönemi de yaklaştığı için bu özelliğin kesin olarak Galaxy S23 serisine sunulmayacağını düşünüyor. 

    Galaxy S25 serisinde yer alan Now Brief özelliği, telefondaki Samsung ve Google uygulamalarını tarayarak toplantı, buluşma, yolculuk planı gibi detayları bir araya getiriyor ve her sabah kullanıcıya kısa bir brifing veriyor. 

    Samsung’un neden böyle bir karar aldığı ya da ilerleyen dönemlerde herhangi bir karar değişikliği olur mu bilinmiyor. Bu durumda Galaxy S23 ve öncesi modellerde Now Brief olmayacak. Sadece Galaxy S24 ve Galaxy S25 serilerinde kullanılabilir olacak. 

    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

