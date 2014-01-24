Acer kısa süre içerisinde giyilebilir cihaz pazarına giriş yapacak





Akıllı telefon ve tablet segmentlerinde faaliyet gösteren firmaların yavaş yavaş giyilebilir cihaz sektörüne de girmeye başladığına şahit oluyoruz. Samsung, Sony, LG, Archos gibi firmaların yanına Acer da katılmak üzere.





Liquid Z5 akıllı telefonun Tayvan'daki lansmanında konuşan yetkililer çok kısa bir süre içerisinde giyilebilir cihaz pazarında yer almayı planladıklarını açıkladı. Yetkililer, CES 2014 fuarında bazı müşterilerine giyilebilir ürünlerin demosunu yaptıklarını ve farklı türlerde giyilebilir cihazlar geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.





Firma detaylar hakkında fazla bilgi vermezken, ilk olarak diğer üreticiler gibi kendi mobil cihazları ile bağlantılı olarak çalışan ve Android işletim sistemi barındıran akıllı saatler üretebileceği daha sonra da fitness takip cihazlarına yönelebileceği tahmin ediliyor.

http://www.slashgear.com/acer-wearable-products-confirmed-prototypes-already-in-the-wild-23314204/